Il 2023 è un anno fiorente per i videogiochi. Da gennaio a questa parte i gamer di tutto il mondo sono stati omaggiati con un numero infinito di titoli ed esclusive per tutti i gusti, e questo vale sia per chi gioca su PC e console, sia chi utilizza lo smartphone come principale piattaforma per il gaming. Quest’anno infatti chi ha la passione per i videogiochi ha avuto la possibilità di mettere le mani su tante nuove uscite e, allo stesso tempo, di continuare a divertirsi con i grandi classici degli anni passati, giochi evergreen ed estremamente longevi che dopo anni continuano ancora a regalare grandi emozioni e a essere ottime fonti di intrattenimento. Se sei un appassionato di videogiochi e desideri dedicarti alla tua passione anche quando sei fuori casa, oggi non sei più costretto ad acquistare una console portatile, come per esempio Nintendo Switch o altre handheld moderne. Ti basterà infatti essere in possesso di uno dei migliori smartphone in commercio e si aprirà per te un vero mondo ricco di sorprese. Gli store multimediali dei dispositivi Apple e Android offrono una grande varietà di titoli, tra farming e life simulator, sparatutto, puzzle games, giochi di strategia, action-adventure in modo di accontentare tutte le categorie di videogiocatori e videogiocatrici. Ecco perché abbiamo stilato per te una lista dei migliori giochi mobile per il 2023, in modo che tu possa scegliere quello che più si avvicina ai tuoi gusti.

I migliori giochi mobile per il 2023: ce n’è per tutti i gusti!

Partiamo allora con una lista dei migliori giochi mobile per il 2023, che comprende tanti tra i titoli più giocati e amati degli ultimi anni che, seppure non molto recenti, continuano a infiammare i cuori degli appassionati e a intrattenerli con contenuti sempre aggiornati. Ecco la nostra selezione.

Minecraft

Impossibile non partire con Minecraft, un titolo sandbox della casa produttrice svedese Mojang e distribuito da Microsoft, oggi disponibile su una moltitudine di console e su mobile. Uscito inizialmente nel lontano 2009 per PC, macOS e Linux, oggi Minecraft è accessibile praticamente da chiunque sia in possesso di un dispositivo adibito al gaming. Il gameplay di Minecraft è divertente, rilassante e coinvolgente e consente di costruire strutture e interi mondi, raccogliere e creare oggetti, interagire con creature e tanto altro ancora.

A quindici anni dalla sua uscita, il gioco è ancora uno dei più scaricati e giocati al mondo. Il titolo è disponibile su PlayStore e App Store a un prezzo che può variare da 6.99 ai 7.99 euro, e può essere acquistato a prezzo scontato durante determinati periodi dell’anno.

Genshin Impact

Uscito inizialmente nel 2020 per PC, iOS e PS4, oggi Genshin Impact è uno dei titoli più amati dagli appassionati di RPG e giochi di avventura e può essere fruito anche su Android e PS5. Il gioco di ruolo è un open world con un gameplay basato sull’esplorazione e sulle battaglie in tempo reale, con una forte componente gacha che consente di ottenere personaggi sempre nuovi e di espandere il proprio party con membri sempre più forti.

Genshin Impact è disponibile gratuitamente per dispositivi mobili e può essere scaricato dall’App Store o dal Play Store. Sebbene l’esperienza su smartphone sia comunque godibile, consigliamo di scaricarlo sul tablet per godersi appieno le qualità del gioco.

Pokèmon Go

Nonostante l’entusiasmo iniziale per l’uscita di Pokémon Go si sia, ovviamente, attenuato col passare del tempo, nel 2023 sono ancora tantissimi i giocatori a trascorrere diverse ore cercando di acchiapparli tutti. Pokémon Go è un gioco mobile che per la prima volta ha realizzato il sogno nel cassetto degli appassionati di Pokémon, che oggi hanno la possibilità di girare per le città alla ricerca di mostricciattoli più o meno rari, sfidare altri allenatori e vincere premi e medaglie. Il gioco sfrutta la fotocamera dello smartphone per visualizzare i Pokémon direttamente sullo schermo, dando al giocatore l’impressione di trovarseli davvero davanti. Il gioco è completamente gratuito e può essere scaricato sia dagli utenti Android che iOS.

Among Us

Dal 2020 a questa parte, impossibile non nominare Among Us, un gioco mobile gratuito che ha suscitato fin dalla sua uscita un enorme entusiasmo da parte degli appassionati di gaming, complice la sua natura multiplayer di sopravvivenza. Nel gioco, i partecipanti sono immersi in un’ambientazione spaziale e devono assumere uno dei due ruoli disponibili: astronauti o impostori. Gli astronauti hanno l’obiettivo di riconoscere e smascherare gli impostori per cacciarli dalla nave, mentre gli impostori dovranno cercare di eliminare gli astronauti rimanendo sempre anonimi. Il gioco, inizialmente rilasciato esclusivamente per dispositivi mobili, oggi è fruibile su qualsiasi piattaforma adibita al gaming.

Roblox

Roblox è un altro dei migliori giochi mobile per il 2023, un titolo multiplayer creativo simile a Minecraft, un sistema di sviluppo con un maggiore focus sulla creazione e la programmazione del gioco stesso. Si tratta di un titolo adatto agli amanti della personalizzazione. Una particolarità di questo titolo è rappresentata valuta di gioco nota come Robux, che può essere ottenuta tramite un abbonamento premium, oppure creando e vendendo oggetti in game. Il gioco è disponibile gratuitamente su mobile, e può essere giocato su PC, Xbox, PlayStation e macOS.

Brawlhalla

Brawlhalla è un videogioco di combattimento online sviluppato da Blue Mammoth Games. È scaricabile gratuitamente ed è disponibile su diverse piattaforme, tra cui PC, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android e iOS. Il platform fighting game è stato lanciato nel 2015 ed è tuttora uno dei titoli più amati. In Brawlhalla, i giocatori controllano un personaggio chiamato Legend e partecipano a combattimenti multiplayer online o locali contro altri giocatori. L’obiettivo principale è sconfiggere gli avversari spingendoli fuori dalla piattaforma o riducendo la loro barra di salute. Il titolo offre una varietà di personaggi, ciascuno con le proprie mosse speciali e stili di gioco, e i giocatori possono anche personalizzare i propri personaggi e le armi che usano.

League of Legends: Wild Rift

League of Legends: Wild Rift è un MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) e rappresenta una versione mobile gratuita del gioco originale League of Legends per PC. In Wild Rift, come nel suo corrispettivo su PC, l’obiettivo primario è catturare la base del team avversario. Tuttavia, in questa versione mobile del gioco, la mappa è più compatta e i tempi di respawn sono più veloci, insieme ad altre modifiche che contribuiscono a rendere le partite più scorrevoli e veloci. Per gli appassionati di League of Legends, Wild Rift rappresenta una straordinaria opportunità per avere il gioco sempre a portata di mano. Sicuramente uno dei migliori giochi mobile per il 2023.

Monument Valley

Monument Valley è un popolare videogioco mobile rompicapo sviluppato da Ustwo Games, noto per il suo design dai colori tenui e rilassanti e per la sua trama fiabesca. Il gioco propone una lunga serie di enigmi ambientali e labirinti da risolvere facendo leva sulla visuale e sulla prospettiva. Con un’atmosfera surreale e fantastica, una colonna sonora rilassante e un design degli enigmi molto intelligente, Monument Valley è fin dalla sua uscita uno dei giochi mobile più popolari, e oggi può essere acquistato a soli 2.99 euro sul Play Store o sull’app Store.

Stardew Valley

Stardew Valley è il re dei life/farming simulator, e ancora oggi rientra a mani basse nella classifica dei migliori giochi mobile per il 2023. Con uno stile cozy in pixel art, un’affascinante grafica 2D, una meccanica di gioco rilassante (e a tratti molto impegnativa) e un piccolo mondo da gestire a piacimento dei giocatori, Stardew Valley è la scelta perfetta per gli amanti dei simulatori di vita che offrono al giocatore infinite possibilità, una buona storia, una grande varietà di personaggi e tante attività divertenti. Al momento, a differenza della versione PC, PlayStation e Switch, la versione mobile non supporta il multiplayer.

Animal Crossing: Pocket Camp

Animal Crossing è franchise che non ha certo bisogno di presentazioni. Pocket Camp è al momento l’unico capitolo della saga a essere disponibile su mobile: tuttavia, non si tratta di un semplice titolo spin off, ma di un vero gioco a cui non manca niente. Anche qui potremo collezionare villagers, costruire il nostro campeggio e invitare i personaggi che preferiamo a rilassarci insieme a noi. Non mancano gli eventi speciali, per esempio a Natale, Halloween e Pasqua, e le divertenti attività da svolgere. È anche possibile interagire con altri giocatori, stringere amicizia e aiutarsi a vicenda. Inoltre, chi possiede anche Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch, può collegare l’account Nintendo a Pocket Camp per sbloccare una lunga serie di oggetti esclusivi. Anche se Pocket Camp è un’applicazione gratuita, offre opzioni per acquisti in-app che consentono di ottenere oggetti e biglietti foglia extra. Un vero titolo rilassante e degno del proprio nome, nonché uno dei migliori giochi mobile per il 2023.

Call of Duty: mobile

Il popolare franchise Call of Duty ha fatto il suo debutto su dispositivi mobili, offrendo agli appassionati di sparatutto un’ottima alternativa alla controparte su console. CoD mobile offre la possibilità di giocare con altri giocatori online, o di sfidare gli amici in partite private. Il titolo offre diverse modalità di gioco, tra cui la Battle Royale e Zombie. Anche in questo caso, il gioco è gratuito ma consente di effettuare alcuni acquisti in-app per ottenere oggetti e skin particolari.

Subway Surfers

Subway Surfers è un amatissimo gioco per dispositivi mobili sviluppato dalla Kiloo e da Sybo Games. Si tratta di un endless runner, ovvero un gioco in cui il personaggio principale corre attraverso vari scenari senza mai fermarsi. L’obiettivo del giocatore è quello di evitare gli ostacoli lungo il percorso e di continuare a correre il più a lungo possibile. Il gioco è ambientato in un contesto urbano, e il personaggio principale è un ragazzo o una ragazza che deve fuggire da un ispettore di polizia e dal suo cane dopo essere stato sorpreso a dipingere graffiti su un treno.

Durante la corsa attraverso le stazioni della metropolitana, il piccolo teppista dovrà evitare treni in arrivo, saltare ostacoli, raccogliere monete e potenziamenti, e sfuggire all’ispettore e al suo cane. Anche in questo caso, il gioco è scaricabile gratuitamente, sia sui dispositivi Android che iOS.