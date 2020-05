Migliori cover e pellicole per iPhone SE

Dopo la presentazione ufficiale del nuovo iPhone SE è tempo di pensare a quali sono le migliori cover e pellicole per proteggere al meglio questo piccolo gioiellino. Un device molto atteso anche per la possibilità di poter avere a portata di mano molto del meglio delle nuovissime tecnologie Apple a un prezzo molto conveniente. Tra le caratteristiche di spicco del nuovo iPhone SE troviamo il sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel tasto Home, il potente chip A13 Bionic, un hardware rinnovato ed un ottimo comparto fotografico, sia anteriore che posteriore, il supporto alla ricarica veloce e la presenza di iOS 13. Il nuovo iPhone SE è smartphone compatto da scoprire, apprezzare e proteggere, a questo scopo ti consigliamo le migliori cover per iPhone SE e pellicole per proteggerne lo schermo.

Miglior cover in silicone trasparente per iPhone SE

I melafonini, e l’iPhone SE 2020 non è da meno, si distinguono per l’eleganza delle linee e della scocca. Per poterla preservare e proteggere nel tempo è necessario mettere lo smartphone in sicurezza, la soluzione ideale è quella di utilizzare una cover in silicone, la soluzione proposta da Spigen è probabilmente la migliore sul mercato. È apparentemente una classica cover in silicone, ma in realtà è realizzata con una doppia struttura: una in PC rigido e una in TPU flessibile. Il tutto contornato dalla tecnologia Air Cushion in grado di assorbire colpi e urti, proteggendo al meglio il nuovo iPhone SE da urti, graffi e cadute.

Miglior cover in silicone colorata per iPhone SE

Un’alternativa elegante e allo stesso tempo molto sobria è quella data dalla cover in silicone colorata UNBREAKcable. Disponibile nei colori Nero, Blu Scuro e Verde Scuro, è una cover realizzata con grande attenzione per i dettagli. Il bordo anteriore è infatti leggermente rialzato in modo da poter poggiare l’iPhone a faccia in giù sul tavolo senza rischiare di graffiarlo. La struttura della custodia è in TPU di alta qualità che protegge il telefono da colpi, graffi, cadute e dall’accumulo di polvere.

Migliore custodia a libro con chiusura magnetica per iPhone SE

Chi vuole rinunciare al portafogli e vuole portare sempre con se documenti, carte plastificate e banconote insieme allo smartphone, può farlo con la custodia a libro realizzata da FYY. Disponibile in quattro differenti versioni cromatiche (Borgogna, Blu, Nero e Viola), questa custodia è dotata di tre tasche per le carte plastificate ed una di dimensioni maggiore per contanti e documenti. E’ prevista anche la possibilità di utilizzare la cover come supporto per posizionare l’iPhone SE in orizzontale. Il rivestimento è realizzato con la tecnologia RFID che scherma le carte evitando qualsiasi tipo di problema per la sicurezza.

Migliore cover in tessuto per iPhone SE

No, non esiste solo il silicone come materiale per la realizzazione delle custodie degli smartphone. E ne è una dimostrazione la custodia Tasikar, una delle migliori cover per iPhone SE. È un modello estremamente affascinante sia per il rivestimento esterno in tessuto e pelle di alta qualità, che per la funzionalità. Disponibile sia nella versione di colore Marrone che in quella di colore Nero, questa cover prevede un design particolare per ospitare una carta plastificata (o un documento) nella tasca posteriore. Un modello che unisce sicurezza, funzionalità e grande raffinatezza.

Migliore custodia anti caduta e per riparare lo smartphone iPhone SE

Per avere un livello di protezione ottimale la custodia Spigen in Neo Hybrid Herringbone, è quello che ci vuole. Disponibile in 8 differenti colorazioni, questa è una cover con la protezione ibrida in paraurti duro PC e TPU flessibile con una struttura in ragnatela per proteggere al meglio lo smartphone. La custodia Spigen è realizzata anche con una particolare tecnologia Air Cushion per assorbire i colpi e gli urti negli angoli, la parte più delicata degli smartphone. Il rivestimento posteriore è realizzato con una particolare trama che, oltre a regalare un piacevole effetto estetico, migliora anche il grip.

Miglior pellicola per iPhone SE

La pellicola JETech è una soluzione semplice, ma estremamente funzionale per la protezione del display dello smartphone. È realizzata con la tecnologia PET per consentire una protezione completa anche dei bordi. È garantita un’alta definizione e una protezione ottimale da colpi e graffi.

Miglior vetro temperato per iPhone SE

Il vetro temperato SPARIN è una soluzione affidabile per la protezione dello schermo. Garantisce una protezione non solo dai graffi, ma anche dalle impronte digitali, assicurando sempre una visibilità ottimale. Anche la reattività è sempre elevata essendo un rivestimento idrorepellente e oleorepellente e che mantiene il display sempre in ottime condizioni.