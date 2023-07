Le 6 migliori app per sfruttare il sensore LiDAR su iPhone e iPad

Il termine LiDAR è l’abbreviazione di Light Detection and Ranging, ma a differenza di un sistema Radar, si basa sui laser anziché sulle onde radio. Un sensore dotato della suddetta tecnologia emette la luce laser su un oggetto e rimbalzando su di esso, ritorna al punto di partenza, consentendo al sensore di creare un modello 3D dell’oggetto.

Se possiedi un iPhone 12 Pro o successivo, noterai che il modulo della fotocamera ha un sensore LiDAR. Ciò ti consente anche di mappare con precisione gli spazi virtuali 3D e può aiutarti a prendere misure e svolgere altri compiti simili.

Affinché questa tecnologia sia utilizzata al meglio, però, è indispensabile sapere a quali software affiadarsi. In questo articolo andremo proprio ad analizzare le migliori app LiDAR per il tuo iPhone.

Polycam

Polycam ti consente di acquisire modelli 3D da oggetti presenti comunemente nella tua vita reale. Puoi utilizzare la fotocamera per acquisire immagini in tempo reale o utilizzare la modalità foto per generare modelli 3D dalle immagini già presenti nella tua libreria.

L’app esegue la scansione di oggetti e ambienti con grande cura per i dettagli, trasformando il tutto in risorse 3D utilizzabili in software di grafica come Blender o Autodesk Maya. Puoi esportare queste risorse dall’app e aprirle come file OBJ in qualsiasi software supportato.

C’è molto che puoi fare anche all’interno dell’app. Ad esempio, puoi ottenere le misure per i mobili utilizzando la modalità Stanza: questa funzione è utile se desideri creare planimetrie per una casa. Puoi persino modificare la forma o il colore dei modelli 3D all’interno dell’app.

Puoi scaricare Polycam gratuitamente, anche se per ottenere il massimo da tale software è necessario affidarti a un abbonamento avanzato.

Snapchat

Lens Studio è una funzionalità di Snapchat che consente ai creator di sfruttare il sensore LiDAR e creare scene che combinano riprese della vita reale con oggetti virtuali.

Puoi provare le centinaia di obiettivi Snapchat AR realizzati utilizzando il sensore: ad esempio, puoi aggiungere animali domestici ai tuoi scatti, cambiare lo scenario o persino aggiungere persone alle foto.

È difficile descrivere tutte le potenzialità di questa piattaforma, quindi dovresti semplicemente sperimentare in autonomia.

La cosa impressionante è che questi obiettivi utilizzano sorprendentemente bene il sensore di cui stiamo parlando. Possono rilevare la fisica del mondo reale, come la gravità e la profondità, e i modelli 3D agiranno di tenendo conto di tutto ciò.

Night Vision Camera & Video

Questa app fa esattamente quello che suggerisce il nome: ti consente di catturare foto in condizioni di visione notturna.

Night Vision Camera & Video utilizza l’apposito sensore sul retro del tuo iPhone come fotocamera a infrarossi per catturare immagini. Ciò fornisce un effetto interessante ai tuoi scatti e influisce positivamente sulla distanza dalla quale puoi scattare foto è accettabile.

Oltre a fornire un effetto interessante, ti offre anche un modo alternativo per usare il tuo iPhone al fine di vedere al buio. A parte questo, non c’è molto nell’app, ma è un modo comunque interessante per prendere dimestichezza con la fotografia a infrarossi direttamente dal tuo iPhone.

Night Vision Camera & Video offre un periodo di trial, scaduto il quale è necessario acquistare l’app.

IKEA Place

IKEA è stata una delle prime aziende che si è impegnata sfruttare in modo significativo il sensore LiDAR di iPhone 12 Pro. L’app IKEA Place ti consente di posizionare virtualmente modelli 3D in scala reale dei mobili proposti dall’azienda scandinava.

Se vuoi acquistare quel nuovo divano e non sei sicuro di come apparirà nel tuo salotto, questa app può aiutarti. Apri l’app e scegli i mobili dal catalogo del negozio. Punta la fotocamera nel punto in cui desideri posizionarla e l’app ti darà una buona idea di come appare e se si adatta o meno al contesto.

Questo facilita l’acquisto di mobili, permettendoti di arredare la tua casa velocemente con pochi tocchi. Come appare logico, l’unico limite è che l’operato di tale app è legato indissolubilmente al catalogo IKEA.

Canvas

Canvas (da non confondere con Canva) è un’app di misurazione che ti consente di effettuare misurazioni 3D utilizzando il sensore protagonista di questo articolo.

Se stai realizzando una nuova casa, puoi facilmente creare scansioni 3D delle stanze in pochi minuti. Il software genera modelli CAD accurati di questi spazi e semplifica la creazione di planimetrie.

La funzione Scan to CAD è eccellente in quanto consente di convertire rapidamente qualsiasi scansione in file CAD o BIM modificabili da appositi programmi. Può anche generare disegni 2D di planimetrie e progetti, consentendo di utilizzarli per facilitare ristrutturazioni o nuove costruzioni.

È un’app eccellente per i professionisti delle ristrutturazioni, gli appaltatori o interior design. Nonostante la sua natura professionale, Canvas ha l’innegabile vantaggio di essere scaricabile gratuitamente.

RC Club

RC Club va controtendenza rispetto ai precedenti software: si tratta di un gioco di corse AR. L’app sfrutta la realtà aumentata per proiettare modelli di auto 3D su superfici del mondo reale. E la parte migliore? Puoi effettivamente controllare queste macchine proiettate, il che rende il gioco a dir poco avvincente.

È una delle migliori app LiDAR nell’elenco perché tiene conto della fisica del mondo reale. Le auto possono schiantarsi contro oggetti reali e interagire come farebbero delle vetture reali. Puoi guidare queste macchine usando dei semplici controlli su display.

Puoi avere qualche difficoltà per qualche minuto a causa dei comandi e del fatto che ti muovi con il tuo telefono, ma una volta appreso il sistema di guida, avrai di che divertirti.

Puoi persino collezionare diversi tipi di auto, personalizzarne l’estetica e migliorarne le prestazioni.

RC Club è gratis, anche se propone acquisti in-app.

Conclusioni

Queste app fanno un ottimo lavoro nel mostrare cosa puoi fare con il sensore LiDAR dell’iPhone. E tutto questo è solo l’inizio: con l’evolversi della tecnologia, molto probabilmente, in futuro fioriranno app e progetti di questo tipo.

Mentre LiDAR è nuovo, le app AR esistono da molto tempo. Ciò significa che esiste un immenso territorio inesplorato che sarà scoperto nei prossimi anni.