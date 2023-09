La maggior parte delle persone direbbe che i Mac offrono un’esperienza sonora eccezionale, grazie all’hardware di alta qualità e al software ben ottimizzato da Apple. Tuttavia, queste opzioni integrate potrebbero non essere sufficienti per gli appassionati di musica, soprattutto per chi utilizza tali macchine per scopi professionali.

Non solo: va anche detto che macOS manca di alcune utilità audio utili, come un equalizzatore a livello di sistema e un controllo del volume in-app.

Dove non arriva Apple, però, arrivano gli sviluppatori di terze parti. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di raccogliere e proporti le migliori app per ottimizzare l’audio sul tuo Mac.

Background Music

Come abbiamo detto, macOS non offre controlli del volume in-app. Pertanto, mentre puoi controllare il volume all’interno di alcune app specifiche tramite appositi comandi, non puoi controllare il volume di un browser Web o di un’app di videochiamata. Questo potrebbe essere un problema se vuoi gestire singolarmente ogni software che utilizzi sul Mac.

Background Music risolve questo problema permettendoti di controllare il livello del volume per ogni applicazione oltre al fatto che ti consente di scegliere tra più soluzioni di output. L’app offre anche una funzione di pausa automatica, che ferma automaticamente l’audio di un’app quando ne apri un’altra.

Infine, poiché Background Music crea un dispositivo audio virtuale, può essere utilizzato anche per registrare l’audio del sistema: questa funzione può essere utile se utilizzi un Mac per creare podcast. Dulcis in fundo, tieni presente che questa app è del tutto gratuita, rivelandosi un’ottima opzione per gli utenti Mac più esperti.

Boom3D

Molti utenti Mac ritengono che l’output audio nativo sia spesso un po’ poco “vivace”. Sebbene macOS ti consenta di utilizzare un equalizzatore per l’app Apple Music, questa opportunità è un po’ limitata. Boom3D combina la tecnologia dell’audio virtuale a un equalizzatore per migliorare il volume generale e la qualità del suono emesso dal tuo computer.

Funziona indirizzando l’audio macOS attraverso un sistema surround 3D virtuale. Questo sistema non solo amplifica i livelli del volume, ma offre anche funzionalità come il suono surround e altre opzioni interessanti. Puoi utilizzare l’app per migliorare la tua esperienza di visione di contenuti multimediali come film, musica o giochi su un Mac.

Boom3D offre anche altre funzionalità, come il controllo del volume in-app, un lettore audio ad alta risoluzione e una varietà di preimpostazioni dell’equalizzatore. Devi comunque considerare che non si tratta di un software gratuito, visto che quest’app costa 24,99 dollari. Nonostante ciò, la prova gratuita permette comunque di conoscere Boom3D e capire se vale realmente la spesa.

eqMac

Come già accennato, l’utilità dell’equalizzatore in macOS funziona solo all’interno dell’app Musica, il che significa che l’uscita audio da altre app può risultare molto piatta. In tal senso puoi considerare l’utilizzo di eqMac, un equalizzatore audio di sistema e un’app per il mixer del volume, per superare i limiti del sistema operativo.

La versione gratuita di eqMac offre impostazioni di equalizzazione di base per il tuo Mac. Ad esempio, puoi regolare i bassi, i medi e gli alti. Anche le centinaia di preset per le cuffie sono utili, se adori ascoltare la musica con accessori di questo tipo.

Se hai a che fare con più dispositivi di input, l’interfaccia utente intuitiva di eqMac sarà un vantaggio. Può essere anche apprezzabile il fatto che lo sviluppatore prenda molto sul serio i feedback degli utenti e aggiunga nuove funzionalità in base alle richieste più comuni.

Vox Music Player

Se sei un amante della musica, potresti anche aver bisogno di un lettore audio ad alta risoluzione sul tuo Mac. Poiché l’app Music di Apple non funziona bene in questo contesto, dovrai fare affidamento su una soluzione di terze parti come Vox Music Player.

Vox Music Player per Mac supporta musica ad alta risoluzione da varie fonti. Per iniziare, puoi utilizzare formati audio ad alta risoluzione come:

FLAC

M4A

APE

PCM

ALAC

Puoi anche eseguire lo streaming audio da piattaforme come SoundCloud e YouTube. Altro pregio di questa app è il suo alto livello di personalizzazione: per esempio, puoi scegliere tra vari modelli di equalizzatore.

Ottimizza il tuo Mac per la riproduzione audio

Sebbene l’ambiente Mac offra una buona base da cui partire, con queste app puoi fare il vero e proprio salto di qualità in questo contesto.

Se sei un amante della musica o lavori nel contesto dell’audio editing, le applicazioni di cui abbiamo parlato potranno senza ombra di dubbio esserti utili. Nel caso tu non abbia bisogno di un semplice miglioramento ma di ripristinare l’audio sul tuo Mac, ti consigliamo di dare uno sguardo a questo articolo.