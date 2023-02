7 trucchi per ottenere il massimo dai Podcast su iPhone

Realizzare e ascoltare podcast su iPhone, grazie all’app Podcast, è un’attività sempre più diffusa tra gli appassionati di Apple. Attraverso questo software infatti, sono stati realizzati una quantità di contenuti audio impressionante e, sebbene sia facile da padroneggiare, in pochi conoscono ogni singola funzione disponibile.

Podcast su iPhone? Ecco come fruire al meglio dei contenuti

L’app di cui stiamo parlando non è di certo una novità per l’ecosistema Apple.

Stiamo infatti parlando di un servizio di streaming audio sviluppata dal colosso di Cupertino nel 2012, anche se già in precedenza Apple supportava podcast tramite iTunes.

In questo articolo andremo a proporre diversi consigli e trucchi per padroneggiare al meglio l’app Podcast e per fruire al meglio dei contenuti legati alla stessa.

1- Filtra gli episodi

Podcast in una delle migliori app che puoi utilizzare per ascoltare i tuoi podcast preferiti. Ti consente di filtrare gli episodi in molti modi diversi, quindi non correrai il rischio di ascoltare lo stesso contenuto più di una volta.

Ci sono due modi per filtrare i tuoi episodi. Il primo è andare ai tuoi ultimi ascoltati in questo modo:

Apri Podcast ;

; Tocca Libreria nella parte inferiore dello schermo;

nella parte inferiore dello schermo; Seleziona Ultimi episodi ;

; Tocca il menu con tre punti in alto, quindi seleziona come desideri filtrare i tuoi episodi.

Puoi nascondere quelli che hai già ascoltato e visionare quelli più vecchi in alto in modo da non perderli di vista.

D'altra parte, puoi focalizzarti su un contenuto specifico e filtrare i suoi episodi in questo modo:

Apri Podcast ;

; Vai nella Libreria ;

; Tocca Programmi e seleziona il podcast che desideri.

Per filtrare i podcast, tocca Episodi proprio sotto il banner del podcast e seleziona Tutti gli episodi, Non riprodotti o Scaricati.

2- Crea stazioni con i tuoi podcast preferiti

L'app Podcast ha una funzione chiamata Stazioni, che è fondamentalmente un modo per avere tutti gli ultimi episodi dei tuoi podcast preferiti in un unico luogo. In questo modo, non dovrai cambiare podcast ogni volta che finisce un episodio, visto che l'app farà tutto per te.

Inoltre, puoi creare diverse stazioni per contesti o momenti della giornata diversi. Ecco come puoi fare ciò:

Apri l'app Podcast;

Seleziona Libreria nella parte inferiore dello schermo;

Tocca il menu a tre punti nell'angolo in alto a destra dello schermo;

Scegli Nuova stazione;

Inserisci il nome della tua stazione e tocca Salva.

Cambia le impostazioni della stazione come preferisci. Le due impostazioni più importanti che devi modificare sono Episodi, per selezionare quanti episodi vuoi, e Scegli podcast, per selezionare i podcast che vuoi far parte della tua stazione.

Al termine, tocca Fine nell'angolo in alto a destra dello schermo per confermare quanto fatto.

Ora troverai le tue stazioni quando accedi alla libreria dei podcast. Se ritieni di dover includere o rimuovere alcuni podcast, puoi selezionare la tua stazione, toccare il menu con i tre punti nell'angolo in alto a destra e selezionare Impostazioni stazione.

3- Limita i tuoi download automatici

Un’altra funzione per ottenere il massimo dai podcast su iPhone prevede la possibilità di ascoltare questi contenuti quando sei distante da casa ma, al contempo, senza consumare traffico dati.

Tuttavia, avere troppi episodi e podcast scaricati riempirà il tuo spazio di archiviazione e, tutto ciò, può rendere il tuo iPhone anche piuttosto lento.

La buona notizia è che Podcast ti consente di limitare il numero di download automatici. Ecco come gestire tale funzione:

Apri l'app Impostazioni sul tuo iPhone;

sul tuo iPhone; Scorri verso il basso e seleziona Podcast ;

; Scorri di nuovo verso il basso e, sotto Download automatici , seleziona Scarica automaticamente ;

, seleziona ; Seleziona il numero di episodi che desideri scaricare o tocca Off se non desideri scaricare alcun episodio.

Dato che sei nelle impostazioni dei podcast, assicurati di attivare la rimozione dei download riprodotti. Questo eliminerà automaticamente qualsiasi episodio che hai già ascoltato ed è un modo rapido per fare spazio sul tuo iPhone e limitare l’impatto sulle prestazioni.

4- Imposta un timer di spegnimento prima di andare a letto

Se ti piace ascoltare podcast rilassanti prima di andare a dormire ma non vuoi perderti il prossimo episodio in programma, l'app Podcast ha una funzione di spegnimento automatico che devi provare. L'impostazione di un timer di spegnimento è piuttosto semplice e richiederà solo pochi passaggi:

Apri Podcast ;

; Seleziona un episodio che desideri ascoltare;

Tocca il mini player nella parte inferiore dello schermo;

nella parte inferiore dello schermo; Tocca il pulsante Sleep Timer nell'angolo in basso a destra del display;

nell'angolo in basso a destra del display; Scegli la quantità di tempo prima dello spegnimento automatico.

E questo è tutto. Tieni presente che il timer si avvierà non appena inizi a riprodurre l'episodio. E, se metti in pausa, anche il timer si fermerà.

Per interrompere o modificare il timer di spegnimento, tocca l'ora nell'angolo in basso a destra dello schermo e seleziona Off o un'orario diverso.

5- Cambia la velocità di riproduzione

Non hai abbastanza tempo durante il giorno per ascoltare così tanti contenuti audio. La buona notizia è che puoi modificare la velocità di riproduzione, in modo da ascoltare qualsiasi podcast in metà tempo. Allo stesso modo, puoi rallentare un podcast se pensi che stia andando troppo veloce. Ecco come:

Apri Podcast ;

; Seleziona l'episodio che desideri ascoltare;

Tocca il mini player nella parte inferiore dello schermo;

nella parte inferiore dello schermo; Seleziona il pulsante Velocità di riproduzione nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.

Se vuoi tornare alla velocità normale, ripeti i passaggi precedenti e seleziona 1x. Se ascolti podcast su iPhone per studio o formazione, questa funzione può permetterti di bruciare sensibilmente i tempi di fruizione dei contenuti.

6- Nascondi gli episodi già riprodotti

Come ti abbiamo mostrato prima, puoi filtrare i tuoi podcast in modo da non vedere gli episodi già ascoltati. Tuttavia, potrebbe essere meglio modificare le impostazioni dei podcast in modo da non dover mai più filtrare gli episodi. Questo è quello che hai bisogno di fare:

Apri l'app Impostazioni sul tuo iPhone;

sul tuo iPhone; Scorri verso il basso e seleziona Podcast ;

; Scorri di nuovo verso il basso e, in Visualizzazione episodio, disattiva Nascondi episodi riprodotti.

7- Personalizza le impostazioni di qualsiasi podcast

Come forse sai già, puoi personalizzare la tua esperienza modificando le impostazioni dei podcast.. Queste impostazioni ti consentono di modificare fattori come download, notifiche e altro che riguardano questo tipo di contenuto. Basta seguire questi passaggi:

Apri Podcast ;

; Vai a Libreria nella parte inferiore dello schermo;

nella parte inferiore dello schermo; Seleziona il contenuto che desideri ascoltare;

Tocca il menu a tre punti nell'angolo in alto a destra del display;

nell'angolo in alto a destra del display; Seleziona Impostazioni ;

; Modifica le impostazioni come preferisci e quando hai finito, tocca Fine nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Padroneggia i podcast su iPhone

Ora che conosci tutti questi suggerimenti per ottenere il massimo dai podcast, nulla ti impedisce di portare la tua esperienza al livello successivo.

Ricorda che, in ogni caso, l’app proposta da Apple non è l’unica utile per fruire di questi contenuti. In passato, infatti, abbiamo parlato di diverse alternative per poter ascoltare podcast.