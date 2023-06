Come ottenere Apple Music gratis

In un mondo dove i costi dei servizi di streaming possono pesare sul portafoglio, non c’è niente di meglio di un omaggio per alleviare la spesa. E se sei un appassionato di musica, avrai certamente sentito parlare di Apple Music, il servizio di streaming musicale di Apple. Fortunatamente, esistono diverse offerte che consentono di utilizzare Apple Music gratis per un breve periodo di tempo. Molti marchi e aziende offrono queste prove gratuitamente quando acquisti i loro prodotti o ti iscrivi ai loro servizi. In questa guida, vedremo quali sono i metodi per ottenere Apple Music gratis.

Prova gratuita di Apple Music

Se sei un appassionato di musica, non puoi perderti Apple Music, uno dei migliori servizi di streaming disponibili sul mercato. Con Apple Music, hai accesso a una vasta libreria di milioni di brani, così come a funzionalità come il download e l’audio spaziale, tutto senza costi aggiuntivi. Per godere di tutti questi vantaggi, dovrai pagare una tassa mensile in base al piano Apple Music che scegli. Fortunatamente, puoi comunque provare il servizio gratuitamente grazie alla prova gratuita di un mese offerta ai nuovi abbonati.

Per richiedere la tua prova gratuita, dovrai andare sulla pagina web di Apple Music nel tuo browser e fare clic sul pulsante “Prova 1 mese gratis” nell’angolo in alto a destra o al centro dello schermo. Segui le istruzioni per registrarti e avviare lo streaming. Tieni presente che Apple Music inizierà ad addebitarti al termine del periodo di prova di un mese, quindi assicurati di annullare l’abbonamento se non sei pronto ad iniziare a pagare.

Se sei nuovo su Apple Music, potrai scoprire e seguire i tuoi amici sulla piattaforma, rendendo l’esperienza di streaming musicale ancora più divertente e coinvolgente.

Apple Music gratis tramite Apple One

Se sei un appassionato di prodotti Apple, probabilmente conosci già Apple One. Si tratta di un servizio di abbonamento che raggruppa diverse app in un unico pacchetto, offrendoti un modo per risparmiare sui costi delle app che ami. Le app incluse in un abbonamento Apple One sono:

Apple Music

AppleTV+

Apple Arcade

iCloud+

Apple News+

Apple Fitness+

Apple One offre un mese di prova gratuita, il che significa che puoi usufruire di Apple Music gratuitamente per un mese. C’è un dettaglio importante da tenere a mente. Dei sei servizi inclusi in Apple One, solo quelli a cui non sei già abbonato saranno offerti gratuitamente. Pertanto, puoi ottenere Apple Music gratis tramite Apple One solo se non hai mai effettuato l’abbonamento in passato. La grande opportunità offerta da Apple One è la possibilità di provare i migliori servizi a pagamento di Apple. Segui questi passaggi per richiedere la tua prova gratuita:

Vai alla pagina web di Apple One nel tuo browser. Fai clic sul pulsante “Prova Apple One gratuitamente” al centro dello schermo o nell’angolo in alto a destra. Segui le istruzioni sullo schermo per completare il processo di registrazione.

Ricorda: Apple One si rinnova automaticamente al termine del periodo di prova di un mese, quindi assicurati di annullare prima di allora se desideri solo provare Apple Music gratuitamente senza dover pagare per gli altri servizi.

Apple Music gratis con Shazam

Se desideri prolungare la tua prova gratuita di Apple Music per un periodo più lungo, puoi provare a richiedere l’offerta di Shazam per Apple Music. Questa offerta ti permette di accedere a una prova gratuita di tre mesi di Apple Music. Per usufruire di questo vantaggio, devi accedere al sito web di Shazam. A differenza della prova gratuita di Apple Music, non è necessario effettuare alcun acquisto per qualificarsi: basta avere l’app Shazam sul tuo dispositivo mobile.

Shazam è un’app che ti consente di identificare la musica che sta suonando intorno a te e di riprodurla sull’app stessa. Puoi ascoltare le tue tracce Shazam su Apple Music, semplificando così la scoperta di nuova musica e la creazione della tua libreria. Per richiedere la prova gratuita di Apple Music di Shazam, segui questi passaggi: visita il sito web di Shazam, poi utilizza la fotocamera del tuo telefono per scansionare il codice QR sulla pagina.

Tocca il codice QR di Shazam nella parte superiore dello schermo e segui le istruzioni per riscattare l’offerta. È interessante sapere che è possibile utilizzare l’estensione di Shazam per Chrome per identificare i brani in riproduzione sul web.

Apple Music gratis acquistando dispositivi Apple

Se vuoi ottenere una prova gratuita più lunga di Apple Music, ci sono alcune opzioni disponibili, ma sono limitate. Apple offre prove gratuite di Apple Music fino a sei mesi, ma non sono gratuite. Per ottenere questa offerta, devi acquistare alcuni prodotti Apple nel negozio Apple o online. Ecco alcuni dei prodotti idonei per la prova gratuita:

AirPods (2a e 3a generazione)

AirPods Pro (1a e 2a generazione)

AirPods Max

Cuffie Beats (Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro e Beats Fit Pro)

HomePod mini

iPhone

Se sei interessato a riscattare questa offerta, segui i seguenti passaggi sul tuo iPhone o iPad:

Assicurati di avere l’ultima versione del sistema operativo sul tuo iPhone o iPad. Abbinare il tuo dispositivo audio al tuo iPhone o iPad. Apri Apple Music sul tuo dispositivo. Se necessario, accedi con il tuo ID Apple. Vai alla pagina di riscatto di Apple Music o cerca l’offerta nella scheda Ascolta ora di Apple Music. Tocca “Ottieni 6 mesi gratis” per iniziare il processo di registrazione.

Se hai difficoltà a connettere i tuoi AirPods, non preoccuparti. Ci sono alcune soluzioni semplici per risolvere il problema. In alternativa, se non sei interessato ad acquistare un nuovo prodotto Apple, ci sono altre opzioni per ottenere una prova gratuita più lunga di Apple Music, come l’offerta Apple Music di Shazam che offre una prova gratuita di tre mesi.

Verizon Unlimited

Se stai cercando di ottenere gratuitamente sei mesi di Apple Music, Verizon potrebbe essere una delle poche opzioni disponibili. È importante ricordare che queste prove più lunghe non sono economiche. Devi infatti sottoscrivere un piano Verizon Unlimited per usufruire di questa offerta, che include Apple Music a tempo indeterminato o per sei mesi. Anche se hai già un abbonamento ad Apple Music, puoi richiedere l’offerta. Questi sono i piani Verizon che offrono un abbonamento Apple Music gratuito di sei mesi:

5G offerta (5G illimitato)

5G Fai di più (banda ultra larga 5G illimitata)

5G Gioca di più (banda ultra larga 5G illimitata)

È importante notare che al termine del periodo di sei mesi, dovrai pagare $ 10,99 al mese per ogni linea iscritta. A differenza della prova gratuita di sei mesi di Apple, puoi ottenere ulteriori vantaggi tramite i piani Unlimited selezionati su Verizon, come Apple Arcade o Google Play Pass, Disney+, ESPN+ e Hulu.

Se sei interessato a ottenere sei mesi di Apple Music tramite Verizon, ecco cosa fare: se hai già un piano Unlimited, devi solo aggiungere Apple Music al tuo piano. Se sei un cliente Verizon ma non hai un piano Unlimited, puoi semplicemente cambiarlo. Infine, se non sei ancora un cliente Verizon, puoi effettuare il passaggio per poter richiedere la tua offerta Apple Music.

Come annullare la prova gratuita di Apple Music

Se desideri annullare la tua prova gratuita di Apple Music in anticipo, o se vuoi cancellare il tuo abbonamento per qualsiasi motivo, puoi farlo facilmente tramite il tuo iPhone o iPad. Ecco come procedere:

Vai su Impostazioni sul tuo dispositivo iOS. Tocca il tuo ID Apple e seleziona la voce Abbonamenti. Nella sezione Abbonamenti, seleziona Apple Music. Tocca il pulsante Annulla prova gratuita o Annulla abbonamento situato nella parte inferiore dello schermo.

Seguendo questi semplici passaggi, sarai in grado di annullare la tua prova gratuita o l’abbonamento di Apple Music in modo rapido e semplice. Tieni presente che, una volta annullato, perderai l’accesso ai brani, alle playlist e a tutte le funzionalità di Apple Music.

Conclusioni su Apple Music gratis

Dopo aver appreso come ottenere Apple Music gratis, è il momento di esaminare le opzioni disponibili e procedere con le azioni necessarie per iniziare a risparmiare. Se non hai mai usato Apple Music prima e non sei disposto a investire in un dispositivo audio Apple o un piano Verizon, inizia con la prova gratuita di un mese offerta da Apple Music.