2 metodi per aggiungere più link alla biografia di Instagram

Se sei un utente di Instagram appassionato e cerchi di migliorare la funzionalità del tuo profilo, probabilmente ti sei chiesto come aggiungere più link alla tua biografia di Instagram.

In questo articolo, ti spiegheremo su come aggiungere un singolo collegamento, più link o comunque URL personalizzati alla tua biografia di Instagram, permettendoti di migliorare la tua presenza online e promuovere i tuoi contenuti in modo più efficace.

L’aggiunta di più link è stata a lungo tra le più richieste dai creator al servizio di Meta. Al giorno d’oggi, Instagram consente sia ai profili standard che a quelli aziendali di aggiungere fino a 5 collegamenti. Se questo numero dovrebbe esserti sufficiente nella maggior parte di contesti, ricordati che puoi a tua volta utilizzare un servizio che crea hub con molteplici collegamenti (di cui parleremo in seguito).

Aggiungere più link alla biografia Instagram? Ecco cosa devi sapere prima

In questo articolo ti spiegheremo due distinti metodi per aumentare i collegamenti ma, prima di approfondire, è necessario fare alcune premesse importanti:

Instagram ti consente di includere link singoli o multipli nella tua biografia a seconda della tua geolocalizzazione, questa funzione potrebbe essere disponibile o meno a seconda della nazione in cui ti trovi;

Considera ciò che il tuo pubblico troverebbe più interessante quando scegli il link da includere nella bio. Potrebbe essere un collegamento al tuo sito Web ufficiale (alla home, a sua volta a una pagina bio o a un post del tuo blog), a un video di YouTube o a un altro social network;

I collegamenti possono spesso essere lunghi e disordinati, il che potrebbe non sembrare visivamente accattivante nella tua biografia. Prendi in considerazione l'utilizzo di sistemi per accorciare i link come Bitly, TinyURL o servizi di terze parti per creare un link più pulito (ne parleremo in seguito);

Assicurati che il link che includi sia conforme alle linee guida della community di Instagram, sia sicuro e conduca a un sito Web legittimo. Evita di collegarti a siti sospetti o contenenti spam, in quanto può influire negativamente sulla tua credibilità o comportare persino la sospensione del tuo account.

Considerando questi fattori, puoi ottenere il massimo dai collegamenti nella tua biografia di Instagram e indirizzare efficacemente il tuo pubblico dove preferisci.

Primo metodo: utilizza la funzione nativa di Instagram

La funzionalità nativa di Instagram consente agli utenti di modificare il link nella loro biografia tutte le volte che vuole, consentendoti di adattare ciò alle varie strategie di marketing, eventi o aggiornamenti. Cominciamo con l’aggiunta di un singolo link.

L’aggiunta di un collegamento consente agli utenti di Instagram di includere un URL cliccabile nella loro sezione bio. Segui questi passaggi:

Avvia l’ app Instagram e, dalla schermata principale, vai al tuo profilo nella barra di navigazione in basso ;

e, dalla schermata principale, vai al tuo profilo nella ; Tocca il pulsante Modifica profilo ;

; Nella schermata successiva, tocca Aggiungi link;

Così facendo verrai indirizzato alla schermata Link, dove vedrai due opzioni: Aggiungi link esterno o Aggiungi link Facebook. Se vuoi solo aggiungere il tuo profilo Facebook, toccalo per aggiungerlo al profilo. Se desideri aggiungere un collegamento esterno, continua con i passaggi seguenti:

Nella schermata Collegamenti, scegli Aggiungi link esterno e aggiungi l’URL e il titolo corrispondente nella schermata successiva;

e aggiungi l’URL e il titolo corrispondente nella schermata successiva; Infine, tocca l’icona del segno di spunta Fatto nell’angolo in alto a destra.

Questo è tutto. Hai aggiunto un link al tuo profilo Instagram senza troppa fatica. Se vuoi aggiungere più di un link alla tua biografia di Instagram, continua a leggere.

Aggiungi più collegamenti alla biografia di Instagram

Per aggiungere più link, segui questi passaggi:

Avvia l’ app Instagram e, dalla schermata principale, vai al tuo profilo nella barra di navigazione in basso ;

e, dalla schermata principale, vai al tuo profilo nella ; Nel profilo, tocca il pulsante Modifica profilo ;

; Nella schermata successiva, tocca Link ;

; Una volta nella schermata Link , tocca Aggiungi link esterno ;

, tocca ; Aggiungi l’URL e il titolo dell’URL nella schermata successiva e toccare l’icona del segno di spunta Fatto.

Nota bene: per riordinare i collegamenti aggiunti, tocca l’icona con i tre punti nell’angolo in alto a destra e tocca Riordina per spostare i collegamenti in base alle tue priorità.

Questo è tutto. Hai aggiunto con successo un altro link al tuo profilo Instagram. Se hai più collegamenti, dovrai ripetere il processo: ricordati che puoi aggiungere solo fino a 5 link.

Secondo metodo: utilizza servizi di terze parti

Sono disponibili molti servizi di terze parti, come lnk.bio, Linktree, Linkin.bio e simili, che ti forniscono un URL personalizzato da aggiungere alla tua biografia di Instagram. La parte migliore è che questi servizi ti consentono di impostare l’URL in modo semplice e con numerose opzioni di personalizzazione.

Nota bene: per la dimostrazione, andremo con lnk.bio, in quanto disponibile anche nella nostra lingua. Indipendentemente dal servizio che preferisci, i passaggi sono sostanzialmente gli stessi.

Accedi al sito Web di lnk.bit dal tuo browser mobile;

Tocca la voce Registrati e crea un account con un indirizzo e-mail o tramite servizi di terze parti;

e crea un account con un indirizzo e-mail o tramite servizi di terze parti; Inserisci un nome utente e tocca Continua ;

e tocca ; Ora seleziona il piano gratuito per provare il servizio;

Collega la piattaforma di social media in cui desideri aggiungere il linkpersonalizzato;

Scegli il layout che preferisci;

che preferisci; Tocca Lnk per aggiungere un collegamento esterno;

per aggiungere un collegamento esterno; Ora, inserisci il titolo del sito Web e il link nei rispettivi campi e premi Salva.

Nota bene: se hai più collegamenti da aggiungere, ripeti il passaggio.

Una volta aggiunti i link, riordinali a tuo piacimento;

Ora tocca il pulsante Copia per copiare il link e incollarlo nel browser Web per visualizzarne l’anteprima.

Ora è il momento di aggiungere questo link alla tua biografia di Instagram. Questo è tutto.

Se i link che hai aggiunto alla tua biografia di Instagram non sono cliccabili, continua a leggere per sapere perché ciò avviene e come risolvere il problema.

Perché i link in bio non sono cliccabili?

Ci sono diversi possibili motivi per cui il tuo link non è cliccabile su Instagram, ovvero: