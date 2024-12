LG anticipa le novità del CES 2025: nuove proposte per la gamma di notebook e monitor

Mentre il CES 2025 di Las Vegas si avvicina, fissato dal 7 al 10 gennaio, LG ha già rivelato una serie di prodotti attesi, inclusi i nuovi monitor della serie UltraGear e la nuova linea di notebook LG gram. La presentazione di queste innovazioni arriva in un contesto di crescente interesse verso l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei dispositivi portatili, una tendenza che sta prendendo piede nel settore della tecnologia.

La nuova linea di notebook LG gram 2025

Il 31 dicembre, LG ha svelato la nuova linea di notebook gram 2025, composta da modelli come il gram Pro, il gram Pro 2-in-1 e il gram Book. Questi laptop si distinguono per l'integrazione di funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, progettate per migliorare l'esperienza di utilizzo degli utenti. YS Lee, vicepresidente della Business Unit IT di LG Media Entertainment Solution Company, ha dichiarato che questi dispositivi si propongono come alleati per una maggiore produttività, adattandosi alle esigenze di chi lavora e sfruttando in modo intelligente le informazioni disponibili.

Fra le caratteristiche principali vi è l'implementazione di modelli linguistici di grandi dimensioni e gram chat On-Device, uno strumento che consente l'elaborazione dei dati in locale. Questo consente una maggiore sicurezza e privacy poiché non è necessaria una connessione a internet. Per compiti più elaborati ci sarà anche gram chat Cloud, in grado di utilizzare le risorse del web, inclusi il database di OpenAI, offrendo risposte più complete. Inoltre, questi strumenti si integrano perfettamente con i servizi di posta elettronica e il calendario, facilitando la gestione degli impegni personali e professionali.

Funzionalità e specifiche tecniche dei notebook

Passando alle funzionalità, non tutti i modelli della nuova gamma condividono le stesse caratteristiche. Un'importante novità consiste in gram Link 2.0, che offre una connessione facilitata e la condivisione di contenuti tra dispositivi iOS e Android. Questo significa che gli utenti possono gestire facilmente anche le chiamate dal proprio computer.

I nuovi modelli gram Pro 16 e 17, così come il gram Pro 2-in-1, sono alimentati da processori Intel Core della serie Ultra, inclusi i modelli Arrow Lake e Lunar Lake, con quest'ultimo disponibile solo sul modello da 16 pollici. Ciò offre capacità di elaborazione notevolmente superiori rispetto ai modelli precedenti, rendendo questi notebook ideali per chi ha bisogno di prestazioni avanzate nel lavoro e nell'intrattenimento.

Dettagli tecnici sui vari modelli LG gram 2025

Analizzando le specifiche, il modello gram Pro 16Z90TS è dotato di un display LCD da 16 pollici con risoluzione WQXGA, ottenendo una luminosità massima di 400 nit e una frequenza di aggiornamento variabile. Monta un processore Intel Core Ultra e GPU Intel Arc graphics, con opzioni di memoria flash SSD e RAM LPDDR5X che possono arrivare fino a 32 GB.

Similmente, il gram Pro 17Z90TR propone uno schermo da 17 pollici e una GPU NVIDIA GeForce RTX 4050, risultando una scelta perfetta per chi necessiti di uno schermo più grande e di prestazioni grafiche superiori. Anche lui presenta varie opzioni di memorie interne e connettività completa, rendendolo perfetto per diverse necessità.

La gamma non si limita a questi modelli, includendo anche il gram Pro 2-in-1 e l’entry-level gram Book. Quest’ultimo offre però specifiche più contenute, ideali per usi quotidiani e leggeri, con un display Full HD e un processore Intel Core i5.

Prezzi e disponibilità in attesa di conferme

Attualmente, LG non ha rivelato informazioni dettagliate sui prezzi né sulla disponibilità dei nuovi notebook nel mercato italiano. I dati più precisi potrebbero emergere nel corso del CES 2025, un evento cruciale dove molte aziende svelano le proprie novità. Gli appassionati e i professionisti del settore si stanno preparando a scoprire di più su queste tecnologie di nuova generazione che promettono di ridefinire il concetto di portabilità e funzionalità dei laptop. Sarà interessante seguire da vicino i prossimi sviluppi.