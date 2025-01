Lenovo IdeaPad Slim 5i 16 Gen 9: Design elegante e prestazioni limitate

L'IdeaPad Slim 5i 16 Gen 9 di Lenovo si presenta come un laptop di fascia media, con un design raffinato e una struttura interamente in alluminio. Tuttavia, nonostante le sue caratteristiche promettenti, presenta delle limitazioni, specialmente per quanto riguarda la qualità del display e l'audio. In questa analisi, esploreremo la sua costruzione, le prestazioni, le funzionalità e le eventuali alternative sul mercato.

Design e costruzione del Lenovo IdeaPad Slim 5i 16 Gen 9

Il Lenovo IdeaPad Slim 5i 16 Gen 9 si distingue per il suo aspetto visivamente accattivante. Anche se l'altezza di appena 0.7 pollici e il peso di circa 3.98 libbre lo rendono leggero e facile da trasportare, la vera novità rispetto alla serie economica Slim 3i è l'utilizzo dell'alluminio per la scocca. Questa scelta non solo contribuisce a un aspetto premium, ma offre anche una certa robustezza, sebbene non abbia la rigidità della serie di fascia alta Slim 7i.

L'unità in prova arriva in una tonalità di blu intenso, che non sfocia nel banale grigio, rendendola adatta anche agli ambienti professionali. Tuttavia, la tastiera di colore grigio risalta meno sullo sfondo blu, creando una combinazione poco armoniosa che potrebbe non piacere a tutti. Inoltre, la qualità costruttiva non è impeccabile: vi è una certa flessibilità nel pannello superiore e nel deck della tastiera, sebbene la sensazione generale di solidità non sia del tutto trascurabile.

Performance e specifiche tecniche

Sotto il cofano, il Lenovo IdeaPad Slim 5i 16 Gen 9 offre un processore Intel Core 7 150U, che privilegia l’efficienza energetica a scapito delle prestazioni estreme. Con due core ad alte prestazioni e otto core di efficienza, il chip si comporta bene in ambito di utilizzo quotidiano, ma quando si tratta di task più complessi mostra il fianco. In personalizzazione, la configurazione testata offre 16GB di RAM e un SSD da 1TB, assicurando spazio sufficiente per la maggior parte degli utenti.

Le performance del laptop sono soddisfacenti nella media. In test di benchmark standard come Geekbench e PCMark, l'IdeaPad Slim 5i ha mostrato punteggi rispettabili, ma non eccezionali. Rispetto a competitor più costosi con processori di generazione successiva, il divario si accentua, specialmente nei test multi-core. Tuttavia, va notato che in ambito di gestione energetica, ha superato la prova con una durata della batteria che supera le 15 ore, rendendolo ideale per chi cerca un dispositivo longevo in mobilità.

Qualità del display e dell'audio

Una delle più grandi carenze del Lenovo IdeaPad Slim 5i 16 Gen 9 risiede nella qualità del display. Nonostante le dimensioni generose di 16 pollici e una risoluzione di 1.920 x 1.200 pixel, il pannello si è rivelato poco luminoso, con colori smorti e poca chiarezza, rendendo sgradevole la lettura prolungata. I test di calibrazione hanno confermato queste impressioni, con una luminosità massima di soli 300 nits, che lo rende inadatto per ambienti ben illuminati o per un uso multimediale di qualità.

Inoltre, la qualità audio ha deluso. Con solamente due altoparlanti da 2 watt, l'output sonoro risulta piatto e poco coinvolgente, il che è deludente per un laptop di grandi dimensioni che, per sua natura, dovrebbe garantire una certa immersione nella visione di film o nell'ascolto di musica. Anche la webcam non ha brillato, poiché ha prodotto immagini poco nitide, peggiorando l'esperienza nelle videochiamate e nelle conferenze online.

Connettività e porte: limiti da considerare

Passando alle opzioni di connettività, l'IdeaPad Slim 5i è dotato di diverse porte, tra cui due USB-A e due USB-C, quest'ultime limitate a velocità di trasferimento di 5Gbps, ben lontano dalle potenzialità di Thunderbolt 4. Anche l'HDMI è obsoleto, in quanto supporta solo output a 1080p. Gli utenti potrebbero rimanere insoddisfatti da questa mancanza di modernità, soprattutto considerando che i concorrenti più recenti offrono standard più elevati.

Anche la connettività Wi-Fi risente di un certo ritardo, essendo limitata alla tecnologia Wi-Fi 6 invece delle più recenti Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7. Questo potrebbe essere un fattore da tenere in conto per coloro che necessitano di una connessione stabile e veloce in vari contesti d'uso.

Considerazioni finali sul Lenovo IdeaPad Slim 5i 16 Gen 9

In definitiva, il Lenovo IdeaPad Slim 5i 16 Gen 9 si presenta come un'opzione allettante nel panorama dei laptop di media fascia per il suo design elegante e la costruzione di qualità. Tuttavia, le sue carenze in termini di display e audio rappresentano un grave svantaggio, soprattutto in un dispositivo pensato per un uso multimediale. Se le prestazioni da laptop da gioco non sono una priorità, alternative come il Lenovo Yoga 7 16 Gen 9 o l’HP Envy x360 16 possono offrire caratteristiche superiori, inclusi display migliori e una costruzione più robusta, a un costo simile.