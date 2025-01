Krizai svela il Magic 7 Pro: smartphone di punta con fotocamera da 200MP e intelligenza artificiale

HONOR ha recentemente presentato il Magic 7 Pro a livello globale, introducendo un dispositivo che combina prestazioni avanzate e innovazioni fotografiche. Con un prezzo di partenza di circa 1.340 dollari, il nuovo smartphone offre caratteristiche all'avanguardia, destinate a rafforzare la competitività del marchio rispetto a giganti del calibro di Samsung e Google.

Caratteristiche tecniche e design del Magic 7 Pro

Il Magic 7 Pro rappresenta un grande passo avanti per HONOR, che porta sul mercato uno smartphone equipaggiato con il Chipset Snapdragon 8 Elite e una eccezionale batteria da 5.850mAh in combinazione con la ricarica rapida da 100W, molto utile per gli utenti sempre in movimento. Tuttavia, la versione europea presenta una batteria ridotta a soli 5.270mAh, il che suscita interrogativi sulla durata durante l'uso intensivo.

In termini di durabilità, il dispositivo si distingue per le certificazioni IP68 e IP69, che garantiscono resistenza a polvere e immersione in acqua. Il display OLED da 6,8 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una luminosità globale di picco di 1.600 nits, è protetto da un vetro NanoCrystal Shield, progettato per offrire maggiore protezione da cadute e urti, sebbene l'azienda abbia scelto di non paragonarlo al Gorilla Glass.

Un'altra innovazione significativa è rappresentata dalle funzioni biometriche: il Magic 7 Pro introduce un sistema di sblocco facciale 3D e un sensore di impronte digitali ottico posizionato direttamente sotto il display, che migliora l’esperienza utente rispetto ai sistemi precedenti.

Prestazioni fotografiche straordinarie

Uno degli aspetti più affascinanti del Magic 7 Pro è il sistema di fotocamere. Il retro del dispositivo è dotato di una fotocamera principale da 50MP con un'apertura variabile, un sensore ultra-grandangolare da 50MP e una fotocamera periscopica da 200MP con ingrandimento 3x. Quest’ultima offre una serie di funzionalità avanzate, tra cui il "Seamless Zoom" che permette anche ingrandimenti senza perdita di qualità fino a 6x.

Inoltre, è presente la modalità Harcourt Portrait, una funzione particolarmente utile per ritratti fino a 6x, e una modalità Super Burst per scatti rapidi a 10fps di alta qualità. Un'altra novità attesa è l'AI Super Zoom, prevista per una futura aggiornamento software nel gennaio 2025, che promette di migliorare la qualità degli scatti a zoom 30x o superiore.

Gli utenti possono anche sfruttare altre funzioni di intelligenza artificiale, come il miglioramento dei dettagli nelle foto ritratto e le funzionalità di cattura in movimento, ideali per soggetti dinamici. La fotocamera frontale è equipaggiata con un sensore da 50MP, che consente di acquisire autoscatti nitidi e ben definiti.

Magic OS e nuove funzionalità integrate

Il software Magic OS 9 è il cuore pulsante del Magic 7 Pro, dotato di un'ampia gamma di funzioni che sfruttano l'intelligenza artificiale. Tra queste, spiccano il migliorato Magic Portal per la condivisione tra diverse app e la capacità di rilevare potenziali deepfake durante le videochiamate. Non mancano nemmeno le funzioni di traduzione istantanea e un'app per le note dotata di trascrizione audio e sintesi delle riunioni.

Non mancano neppure strumenti utili come l'oggetto di cancellazione dalle foto e la clip dei soggetti, disponibili a partire da gennaio. Questo smartphone è già dotato di Android 15, portando con sé anche numerose novità software, in linea con le aspettative degli utenti più esperti.

Prezzi e disponibilità del Magic 7 Pro

L'interesse intorno al Magic 7 Pro è palpabile, con la disponibilità per il preordine nel Regno Unito fissata a 1.099,99 sterline per il modello da 512GB, una cifra che lo colloca nella stessa fascia di prezzo della controparte Galaxy S24 Plus. Per il mercato europeo, il prezzo è stato confermato a 1.299,99 euro .

Oltre al Magic 7 Pro, HONOR ha presentato anche la variante Magic 7 RSR Porsche Design, caratterizzata da un design angolare e un alloggiamento della fotocamera unico. Questo modello, dotato di un'apertura più ampia per il teleobiettivo da 200MP, promette una qualità migliore in condizioni di scarsa illuminazione, anche se attualmente non è stato ancora annunciato il prezzo per questa versione esclusiva.

Queste nuove proposte di HONOR confermano l'impegno dell'azienda nell'innovazione e nella ricerca di tecnologie fotografiche di alto livello, posizionandosi sempre più come un contendente serio nel mercato degli smartphone di fascia alta.