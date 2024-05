IT Wallet: cos'è, come funziona e quando arriva

Se vivi in Italia, starai sicuramente sentendo parlare molto dell’IT Wallet. Ma che cos’è? E quali vantaggi sarà in grado di offrire?

Negli ultimi anni, l'evoluzione della tecnologia ha rivoluzionato numerosi aspetti della nostra vita quotidiana, incluso il modo in cui interagiamo con i servizi pubblici e privati. La digitalizzazione è diventata un vero must, e in questo contesto l'IT Wallet rappresenta un importante passo avanti nell'ambito dell'identità digitale e della semplificazione dei rapporti con la pubblica amministrazione.

In questo breve articolo ti illustreremo tutto ciò che c’è da sapere sull’IT Wallet, sulla sua funzione e su tutti i vantaggi che sarà in grado di offrirci. Partiamo subito!

IT Wallet: cos’è?

L'IT Wallet è il primo portafoglio digitale ad avere valore legale in Italia. Ma di cosa si tratta veramente?

In breve, IT Wallet sarà un’applicazione che include tutti i documenti essenziali per il cittadino, come la carta d'identità, la patente di guida e altri, che potranno essere conservati e utilizzati in formato digitale, in qualsiasi momento.

Si tratta di uno strumento rivoluzionario che offrirà ai cittadini italiani una lunga serie di vantaggi legati alla sicurezza, al rapporto con le pubbliche amministrazioni e, perché no, al comfort.

Infatti, al di là di tutti i benefici offerti dallo strumento, gli italiani potranno accedere a tutti i documenti più importanti direttamente dallo smartphone, rendendo ogni operazione più semplice e veloce.

Questo strumento, approvato dal Governo nei mesi scorsi, rappresenta un passo significativo verso la trasformazione digitale del Paese.

IT Wallet e patente

Un elemento di particolare innovazione dell'IT Wallet è l'inclusione della patente di guida. Oltre ai documenti convenzionali come la carta d'identità e la tessera sanitaria, l'IT Wallet offrirà ai cittadini la possibilità di conservare in modo sicuro e accessibile la propria patente digitale.

Questo consentirà loro di avere sempre a disposizione un documento essenziale durante la guida, semplificando le interazioni con le autorità e contribuendo a migliorare la sicurezza stradale.

Come Funzionerà IT Wallet?

L'IT Wallet diventerà disponibile all'inizio del 2025 e sarà accessibile tramite l'app IO. Gli utenti potranno accedere all'app utilizzando le loro credenziali SPID o CIE e avranno la possibilità di visualizzare e utilizzare i propri documenti digitali, tra cui la patente di guida.

L'accesso all'IT Wallet sarà protetto da metodi di autenticazione avanzati, appositamente progettati per garantire sicurezza e trasparenza.

Quando inizieremo a usarlo?

Il lancio pubblico ufficiale dell'IT Wallet è pianificato per gennaio 2025.

Tuttavia, già a partire dalla metà del 2024, sarà possibile caricare sulla piattaforma documenti come la tessera sanitaria, la patente e la carta europea della disabilità. Si stima che entro la fine del 2024 o l'inizio del 2025, l'app IO sarà pienamente funzionale per operazioni e transazioni online.

Quali sono i vantaggi dell’IT Wallet?

Una nuova identità digitale: IT Wallet ambisce a ridefinire l'intero concetto di identità digitale, riunendo in un'unica piattaforma tutti i documenti essenziali per il cittadino. Questa innovazione promette di semplificare notevolmente la vita degli utenti, eliminando la necessità di dover gestire molteplici intermediari e garantendo un livello superiore di sicurezza e trasparenza. Inoltre, agevolerà notevolmente il processo di accesso e verifica delle credenziali da parte dei fornitori di servizi, conducendo così a un significativo miglioramento dell'efficienza operativa.

Rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione: la relazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione subirà una fase di profonda trasformazione con l'introduzione di questo innovativo portafoglio digitale. Le procedure diventeranno più intuitive, sicure e accessibili, consentendo ai cittadini di esercitare un maggiore controllo sulla propria identità digitale e sui dati trasmessi. Questa evoluzione è stata attentamente progettata per incrementare la fiducia nei confronti del sistema pubblico e promuovere una più ampia partecipazione ai servizi digitali offerti dalla PA, snellendo allo stesso tempo la burocrazia e accelerando i tempi di risposta. Il Governo italiano sta dimostrando un concreto impegno nell'innovazione e nella digitalizzazione del Paese, come dimostrano progetti significativi come il Ddl sull'intelligenza artificiale e il Fascicolo sanitario elettronico, che rappresentano importanti passi avanti verso la costruzione dell'infrastruttura e della cultura digitale del futuro.

Gestione dei dati e degli attributi: il cittadino avrà il pieno controllo sulla gestione dei propri dati personali, con la possibilità di decidere chi ha accesso agli stessi. L'ecosistema SPID, originariamente progettato per gestire attributi che possono essere sia pubblici (come l'ISEE) che privati (forniti da entità connesse all'ecosistema), si adatta perfettamente al modello di gestione dati dell'IT Wallet. Durante il processo di autenticazione tramite SPID, vengono trasmessi al servizio tutti gli attributi del cittadino, fornendo così una solida base per la gestione dei dati all'interno dell'IT Wallet.

Documenti digitalizzati: documenti digitali come la patente, la tessera sanitaria e la tessera elettorale potranno essere facilmente gestiti direttamente dallo smartphone. L'app IO si presenta come la scelta naturale per ospitare l'IT Wallet, passando da una semplice app per le notifiche della Pubblica Amministrazione a un vero e proprio portafoglio per la gestione dei dati dei cittadini italiani.

Metodi di pagamento: l'aggiunta dei metodi di pagamento nell'IT Wallet è resa più semplice grazie al programma di cashback, un'iniziativa progettata per incentivare l'adozione dei pagamenti digitali.

Sicurezza e privacy: la sicurezza è una priorità assoluta per l'IT Wallet. L'accesso a servizi che richiedono un elevato livello di sicurezza avverrà tramite la CIE, in conformità con il regolamento europeo eIDAS2. Inoltre, gli utenti avranno il controllo completo sulla condivisione dei propri dati personali, garantendo massima trasparenza e protezione della privacy.

IT Wallet e L'Europa

L'IT Wallet anticiperà l'arrivo dell'European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet), un portafoglio digitale che includerà al suo interno tutti i documenti necessari per confermare l'identità dei cittadini europei. Questo ambizioso progetto, promosso dall'Unione Europea, si propone di garantire ai cittadini un controllo totale sui propri dati e di favorire l'interoperabilità tra i vari paesi dell'UE.

Il percorso verso l'EUDI Wallet è delineato nella bozza di revisione 2.0 del regolamento eIDAS, presentata nel giugno 2021 e attualmente in fase di conclusione tra Commissione, Consiglio e Parlamento europei. L'obiettivo è creare nuovi ecosistemi di identità digitale che consentano ai cittadini di gestire autonomamente i propri dati e di interagire senza problemi tra i diversi Stati.

Insomma, l'IT Wallet rappresenta un significativo passo avanti nella digitalizzazione dell'Italia, che metterà nelle mani dei cittadini uno strumento affidabile e comodo per controllare la propria identità digitale.

Ciò favorirà un miglioramento dei servizi sia pubblici che privati, rafforzando la posizione di spicco del Paese nel panorama europeo dell'identità digitale. Grazie alla collaborazione tra governo, cittadini e imprese, l'Italia potrà avanzare ulteriormente verso un futuro digitale più inclusivo e sicuro.