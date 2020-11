iPhone 12 e 12 Pro: Come gestire al meglio il 5G

La rete di nuova generazione 5G è una delle caratteristiche chiave della nuova linea di iPhone 12 e 12 Pro. Apple utilizza – come impostazione predefinita – l’opzione “5G Auto” per offrire agli utenti un equilibrio perfetto tra velocità di rete e durata della batteria. Se vuoi saperne di più sulla nuova rete cellulari, leggi il nostro articolo in cui ti spieghiamo cosa significa l’arrivo del 5G su iPhone 12.

In questa guida, invece, ti spieghiamo passo passo come attivare/disattivare il 5G su iPhone 12, incluso come mantenerlo acceso in modo permanente oppure spegnerlo completamente.

Se sei curioso di conoscere che tipo di prestazioni 5G potrai avere usando iPhone 12, sappi che esse varieranno a seconda di dove vivi e del tuo operatore. Negli Stati Uniti, Verizon, AT&T e T-Mobile hanno tutti il 5G disponibile a livello nazionale ma, come ben sai, la maggior parte della copertura 5G in Italia si trova nelle principali città e nelle loro vicinanze.

Tieni presente che ci sono diversi tipi di 5G: ad esempio, mmWave offre le velocità Gigabit più elevate ma ha una portata piuttosto limitata oppure Sub-6Ghz 5G che ha una portata migliore ma velocità più vicine a LTE.

Non dimenticare che probabilmente dovresti assicurarti che il tuo piano telefonico supporti il 5G. Se invece devi aggiornare oppure modificare il tuo piano, tieni bene a mente che potresti aver bisogno di una nuova scheda SIM se quella attuale non funziona con il 5G.

Fatte queste dovute premesse, scopriamo come attivare e disattivare manualmente il 5G con iPhone 12.

Impostazione 5G predefinita per iPhone 12

Il 5G è attivo per impostazione predefinita su tutti gli iPhone 12: ovviamente, non in modo permanente. Apple utilizza infatti la “modalità Smart Data” che cerca di raggiungere automaticamente il miglior equilibrio tra 5G / LTE e durata della batteria. Per fare ciò, Apple ha sempre dichiarato di prendere in considerazione il tuo piano dati:

“Le impostazioni predefinite per 5G su iPhone sono ottimizzate per la durata della batteria e l’utilizzo dei dati in base al tuo piano dati. Puoi personalizzare queste opzioni per scegliere quando utilizzare il 5G e quanti dati utilizzare in determinati app”

Tuttavia, accedendo alle impostazioni di iPhone12, puoi scegliere di attivare/disattivare manualmente il 5G in modo da ottimizzare la velocità o la durata della batteria.

Come attivare/disattivare il 5G su iPhone 12

Per prima cosa, vai all’app Impostazioni sul tuo iPhone 12. Clicca su “Cellulare”. Scegli “Opzioni dati cellulare” e clicca su “Voce e dati”. Con “5G Auto” come impostazione predefinita, puoi scegliere “5G On” per usarlo ogni volta che è disponibile. In alternativa, se desideri disattivare completamente il 5G, clicca su “LTE”.

Puoi anche accedere a “Modalità dati” nelle impostazioni del cellulare e selezionare “Consenti più dati su 5G” per video di qualità superiore, per lo streaming oppure per attività come FaceTime. Ovviamente, puoi anche scegliere di selezionare l’opposto ovvero “Modalità dati bassi” quando vuoi “risparmiare”.

Ecco come appare il menu delle impostazioni:

Attivare/disattivare il 5G: cos’è questa icona?

Con i diversi tipi di servizio 5G Apple utilizza tre diverse icone nella barra di stato dell’iPhone 12 per indicare ciò che stai utilizzando (non importa se attivi/disattivi il 5G manualmente o se utilizzi la modalità 5G Auto/Smart Data). Se vedi “5G” nella barra di stato, significa che sei nello spettro più basso (gamma maggiore, velocità più basse).

Massimizza la compatibilità degli hotspot

A quanto pare, esiste anche una nuova impostazione per l’hotspot personale denominata “Massimizza la compatibilità”. Apple afferma che “le prestazioni di Internet potrebbero essere ridotte per i dispositivi collegati al tuo hotspot quando è acceso”. Ma, a quanto pare, le connessioni possono essere più costanti e più facili da ottenere con l’hotspot del tuo iPhone.



Leggi anche: come attivare Hotspot su iPhone, la guida definitiva

Cosa pensi di fare? Utilizzerai la modalità 5G Auto predefinita (ovvero la modalità Smart Data) oppure accenderai e spegnerai manualmente il 5G per gestire la velocità e la durata della batteria?