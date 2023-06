Come installare un’unità SSD nella PlayStation 5?

L’unità SSD integrata della PlayStation 5 è veloce e performante, ma ha un problema con cui quasi tutti i giocatori Sony hanno dovuto prima o poi scontrarsi: si riempie velocemente.

Ebbene, con questa breve guida cercheremo di condividere con tutti i nostri lettori tutto ciò che bisogna sapere per installare un’unità SSD separata e, così facendo, aumentare lo spazio di archiviazione della vostra console di gioco senza subire un calo di prestazioni.

Perché si rende necessario installare un’unità SSD aggiuntiva

Come abbiamo anticipato in apertura di questo approfondimento, l’SSD di PlayStation 5 è veloce ma… è di soli 825 GB, di cui solo 667 GB possono essere effettivamente utilizzati per installare giochi. Dunque, è facile che si riempia rapidamente.

Fortunatamente, la PS5 ha anche uno slot di espansione che accetta un’unità SSD aggiuntiva, permettendo di installare disco di memoria per mantenere la velocità e le caratteristiche del sistema, aumentando drasticamente lo spazio.

Si tratta di un processo abbastanza semplice, ma che comporta comunque lo smontaggio di alcuni componenti e il controllo delle specifiche tecniche. Proviamo a comprendere come fare.

Scegliere l’unità SSD giusta

In primo luogo, condividiamo che per aggiornare l’archiviazione della PS5 è necessaria un’unità SSD M.2, ma non un’unità SSD M.2 qualsiasi. Sony elenca alcuni requisiti specifici per le unità compatibili, che possono variare per dimensioni fisiche e capacità di archiviazione. Tuttavia, quella scelta deve essere sufficientemente veloce da tenere il passo con l’unità SSD interna della PS5. I requisiti sono:

SSD M.2 NVMe con supporto PCI-Express Gen4x4

Socket 3 (Key M)

Dimensioni di archiviazione da 250 GB a 4 TB

Dimensioni 2230, 2242, 2260, 2280 o 22110

Larghezza fino a 25 mm

Lunghezza 30, 40, 60, 80 o 110 mm

Spessore inferiore a 11,25 mm (meno di 8 mm da sopra la scheda, meno di 2,45 mm da sotto la scheda)

Velocità di lettura sequenziale 5.500 Mbps o superiore

Ricordiamo che la velocità di lettura è fondamentale per ottenere buone prestazioni ed è la caratteristica più facile da ignorare quando si acquista un’unità SSD: molte hanno infatti velocità di lettura comprese tra 3.000 e 5.000 Mbps, risultando poco utili.

Preparare l’attrezzatura necessaria

Prima di installare l’unità SSD, è necessario preparare alcune attrezzature di base:

un po’ di spazio sul tavolo

cacciavite a croce n. 1

pinzette.

Facile, no?

Applicare un dissipatore all’unità SSD

Se l’unità SSD è già dotata di un dissipatore, è sufficiente passare al punto successivo. In caso contrario, procuratevi un dissipatore compatibile con le dimensioni dell’unità SSD e installatelo seguendo le istruzioni fornite con l’unità e/o il dissipatore. Le istruzioni possono variare leggermente da un modello all’altro, ma non dovrebbe trattarsi di altro che di rimuovere un po’ di adesivo dallo strato termico della parte inferiore del dissipatore e di premerlo con attenzione sull’unità SSD.

Spegnere la PlayStation 5

Può sembrare ovvio, ma è necessario spegnere manualmente il sistema. Premendo semplicemente il pulsante di accensione, la PS5 entra in modalità di sospensione e scollegando il cavo di alimentazione lo stato di sospensione si altera e la console vi rimprovererà la prossima volta che la accenderete. Non è una situazione ideale per un nuovo SSD.

Premete dunque il pulsante PlayStation sul controller, quindi selezionate l’icona Power. Scegliete Spegnimento e attendete che tutte le luci della console si spengano. Scollegate il sistema e spostarlo nello spazio di lavoro.

Posizionare la PlayStation 5

Appoggiate la PS5 sullo spazio di lavoro, con il logo PlayStation rivolto verso il basso e le porte rivolte verso di voi.

Rimuovere il pannello laterale

Questa è una delle parti più complicate di tutto il processo, perché la rimozione del grande pannello bianco è un po’ complicata. Provate ad afferrare saldamente l’angolo superiore sinistro e l’angolo inferiore destro e poi tirate con cautela verso l’alto l’angolo inferiore destro, mentre spingete il pannello verso sinistra con la mano destra.

Allo stesso tempo, utilizzate il pollice sinistro per sostenere la parte superiore del pannello per fare leva e il resto della mano sinistra per spostare il pannello verso sinistra. Se avete trovato l’angolo corretto, il pannello dovrebbe scivolare verso sinistra e staccarsi con una forza relativamente ridotta. Se il pannello non si muove, provate a trovare un altro angolo di spinta.

Ricordiamo che il pannello è fissato da perni laterali simili a ganci che scattano verso sinistra e nessuna forza verso l’alto, oltre a quella minima necessaria per sollevare i perni dalle loro tacche, è in grado di rimuoverlo (e si rischia di rompere i perni nel tentativo). Sperimentate un po’ di movimento finché non trovate il modo giusto per far scorrere il pannello verso sinistra.

Rimuovere il coperchio dello slot di espansione

Superata la fase di cui sopra, arriva un momento relativamente facile: togliete la singola vite che tiene il coperchio rettangolare vicino alla parte superiore del PS5 aperto (ignorate tutte le altre viti sul grande coperchio a sinistra). Sollevate il coperchio dallo slot di espansione e mettetelo con la vite di lato.

Rimuovere la vite M.2

Estraete la piccola vite che si trova nel foro all’estrema destra dello slot di espansione. Rimuovete solo la vite e mettetela da parte. Mantenete il distanziatore ad anello nella sua posizione fino al passaggio successivo.

Posizionare il distanziatore nel foro corretto

A questo punto prendete in mano le pinzette e spostate il distanziatore dal foro più a destra dello slot di espansione al foro contrassegnato dalla lunghezza corretta dell’unità SSD. Se l’unità SSD è lunga 110 mm, il distanziatore è già al posto giusto.

Inserire l’unità SSD nello slot di espansione

Con il dissipatore rivolto verso l’alto e i punti di connessione rivolti verso sinistra, allineare la tacca dell’unità SSD con lo slot a sinistra. Premendo delicatamente verso sinistra, l’unità dovrebbe inserirsi saldamente e puntare leggermente verso l’alto. Premere sul bordo destro dell’unità, in modo che la tacca su quel lato si adatti al distanziatore.

Fissare l’unità SSD

Installate la vite M.2 nel bordo destro dell’unità SSD e nel distanziatore. Quando è completamente avvitata, l’unità deve rimanere saldamente piatta nello slot di espansione.

Coprire lo slot di espansione

Riposizionate il coperchio dello slot di espansione e avvitarlo in posizione.

Riposizionare il pannello laterale

Posizionate il pannello leggermente a sinistra rispetto alla posizione in cui dovrebbe trovarsi sul PS5 e premete con attenzione verso destra. Se è angolato correttamente, dovrebbe scattare in posizione di blocco.

Formattare la nuova unità SSD della PS5

A questo punto è possibile collegare la PS5 al televisore e riaccenderla. All’avvio, dovrebbe rilevare l’unità SSD e chiedere se si desidera formattarla. Scegliete di sì (cancellerà tutto ciò che è presente sull’unità). Dopo qualche minuto, l’unità sarà formattata per funzionare con la PS5 e si potrà impostare il sistema in modo da installare i giochi direttamente su di essa per impostazione predefinita. Il sistema eseguirà anche un test di velocità sull’unità, in modo da verificare che sia più veloce dei 5.500 Mbps consigliati da Sony.

Iniziare la riproduzione dei giochi

Se avete fatto tutto correttamente, a questo punto la PS5 sarà dotata di uno spazio di archiviazione notevolmente aumentato che, se l’unità soddisfa tutti i requisiti, dovrebbe essere altrettanto veloce dell’unità SSD interna già presente. Provate a riprodurre qualche gioco e fateci sapere!