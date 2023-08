Il tuo account WhatsApp è stato hackerato? Ecco come capirlo

WhatsApp può vantare 2,2 miliardi di utenti in tutto il mondo, doppiando il rivale Telegram. Questa grande popolarità, come intuirai facilmente, attira però anche un numero enorme di truffatori.

D’altro canto, per un utente, l’hacking di un account di questa app è un vero e proprio incubo. Qui, infatti, sono presenti chat con persone care e, in alcuni casi, anche contenuti relativi al proprio lavoro. Man mano che l’app di messaggistica si evolve e implementa più funzionalità, è importante tenerti aggiornato, tenendo gli occhi aperti.

WhatsApp è stato hackerato? I segnali inequivocabili

Fino a poco tempo fa, un segnale rivelatore che il tuo account era stato violato era quando non potevi accedere allo stesso, perché l’app non poteva essere utilizzata su più di un dispositivo alla volta. È stato così fino ad aprile di quest’anno, quando WhatsApp ha introdotto la possibilità di utilizzare il tuo profilo su più dispositivi.

Ad oggi, metà 2023, è possibile individuare eventuali hacking attraverso questi controlli:

Controlla i dispositivi collegati : apri le Impostazioni di WhatsApp sul tuo iPhone o Android e tocca la voce Dispositivi collegati . Se ci sono altri dispositivi elencati che non riconosci, questo è un segno sicuro che il tuo account è stato violato;

: apri le di WhatsApp sul tuo o e tocca la voce . Se ci sono altri dispositivi elencati che non riconosci, questo è un segno sicuro che il tuo account è stato violato; Controlla WhatsApp Web : WhatsApp Web consente agli utenti di chattare dal proprio browser . Ma puoi usarlo per vedere se qualcuno ha violato il tuo WhatsApp Web. Basta aprire l’app e fare clic sul menu . Seleziona WhatsApp Web dove puoi verificare quali dispositivi hanno accesso al tuo account. Se noti qualcosa fuori dall’ordinario, molto probabilmente sei stato hackerato;

: WhatsApp Web consente agli utenti di chattare dal proprio . Ma puoi usarlo per vedere se qualcuno ha violato il tuo WhatsApp Web. Basta aprire l’app e fare clic sul . Seleziona dove puoi verificare quali dispositivi hanno accesso al tuo account. Se noti qualcosa fuori dall’ordinario, molto probabilmente sei stato hackerato; Codice di verifica condiviso : tutto ciò di cui hai bisogno è un numero di telefono e un codice di verifica per accedere a un account WhatsApp. Quindi, non dovresti mai condividere il tuo codice di verifica SMS con altri, nemmeno con amici o familiari. Se sei stato indotto con l’inganno a condividere il tuo codice e in seguito noti alcune attività sospette sul tuo account, il tuo account WhatsApp è stato hackerato con tutta probabilità;

: tutto ciò di cui hai bisogno è un numero di telefono e un codice di verifica per accedere a un account WhatsApp. Quindi, non dovresti con altri, nemmeno con amici o familiari. Se sei stato indotto con l’inganno a condividere il tuo codice e in seguito noti alcune attività sospette sul tuo account, il tuo account WhatsApp è stato hackerato con tutta probabilità; Amici e famiglia : invece di spionaggio generico, gli hacker spesso vogliono semplicemente ampliare il proprio raggio d’azione utilizzando account rubati per diffondere truffe o malware ai relativi contatti. Se amici o familiari affermano di aver ricevuto messaggi sospetti o chiamate spam dal tuo account, questo è un altro segno che è stato compromesso;

: invece di spionaggio generico, gli hacker spesso vogliono semplicemente ampliare il proprio raggio d’azione utilizzando account rubati per diffondere o ai relativi contatti. Se amici o familiari affermano di aver ricevuto o dal tuo account, questo è un altro segno che è stato compromesso; Avviso WhatsApp: per proteggere il tuo account, WhatsApp ti avviserà quando qualcuno tenta di registrare un account WhatsApp con il tuo numero di telefono. Il più delle volte ciò è dovuto al fatto che qualcuno ha digitato male il proprio numero, ma può anche accadere quando qualcuno stia realmente tentando di impossessarsi del tuo account.

Cosa fare se hanno violato il tuo account WhatsApp

Prima di tutto, niente panico.

Se sospetti che qualcun altro stia usando il tuo account WhatsApp, dovresti avvisare famiglia, colleghi e amici il prima possibile. In questo modo sanno che il tuo account è stato compromesso nel caso in cui l’hacker tenti di impersonarti in chat e gruppi. Un’azione tempestiva, in tal senso, può bloccare la diffusione di malware tra i tuoi contatti e non solo.

Se sei preoccupato che l’hacker acceda ai tuoi messaggi o alle note vocali, non temere. WhatsApp di proprietà di Meta è crittografato end-to-end, il che offre grandi certezze lato sicurezza. Pertanto, qualcuno che accede al tuo account da un altro dispositivo non può leggere/ascoltare le tue conversazioni passate.

Se desideri recuperare il tuo account, procedi nel seguente modo:

Accedi a WhatsApp con il tuo numero di telefono ;

; Verifica il tuo numero di telefono inserendo il codice a sei cifre che ricevi via SMS ;

che ricevi via ; Una volta inserito il codice SMS a sei cifre, la persona che utilizza il tuo account verrà automaticamente disconnessa.

Potrebbe anche essere richiesto di fornire un codice di autenticazione a due fattori. Se non conosci questo codice, l’hacker potrebbe aver abilitato la verifica a due fattori a tua insaputa. Devi quindi attendere sette giorni prima di poter accedere senza avere questa informazione a portata di mano.

Nota bene: indipendentemente dal fatto che tu conosca o meno questo codice, l’altra persona è stata disconnessa dal tuo account dopo aver inserito il codice SMS a sei cifre.

A questo punto, dunque, accedi normalmente al tuo account. Se hai accesso al tuo account e sospetti che qualcuno stia usando comunque il profilo tramite WhatsApp Web, segui queste istruzioni.

Ti consigliamo di disconnetterti dai computer a cui è connesso WhatsApp e dal tuo telefono (puoi disconnetterti da tutti i dispositivi dal tuo telefono principale).

Per uscire dal tuo computer, apri WhatsApp Web – Menu – Esci. Se intendi agire dal tuo smartphone principale, invece, apri l’app e vai in Impostazioni (o i tre punti verticali se utilizzi un dispositivo Android). Da qui, e seleziona Dispositivi collegati.

Tocca i dispositivi che non riconosci come tuoi e fai clic su Esci. Se vieni ripetutamente violato e pensi che sia più una seccatura di quanto valga la pena, puoi chiedere a WhatsApp di disattivare il tuo account per tuo conto.

Questo tipo di azione, a dir la verità un po’ drastica, richiede l’invio di un’e-mail all’assistenza di WhatsApp all’indirizzo support@whatsapp.com con la frase “Lost/Stolen: Please deactivate my account” nel corpo. In caso di disattivazione riuscita, hai 30 giorni per riattivare il tuo account prima che venga eliminato del tutto.

Se sei un utente WhatsApp, mantieniti aggiornato sulle novità dell’app attraverso il nostro sito: in questo articolo, per esempio, abbiamo parlato della nuova funzionalità Chat Lock.