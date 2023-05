WhatsApp, arriva la funzione Chat Lock: conversazioni più protette

WhatsApp lancia spesso aggiornamenti per venire incontro alle richieste degli utenti e garantire la massima protezione degli stessi dagli attacchi informatici. Proprio in queste ore la celebre piattaforma di messaggistica sta introducendo una nuova funzione che prende il nome di “Chat Lock”. Sostanzialmente, questa funzionalità consente agli utenti di proteggere determinate conversazioni nella loro casella di posta dietro un passcode, un’impronta digitale o un’autenticazione Face ID.

L’annuncio dell’arrivo di questa importante novità è stato dato direttamente da Meta, la ‘casa madre’ che controlla WhatsApp (oltre a Facebook e Instagram). Meta ha spiegato che le conversazioni bloccate vengono rimosse dal normale elenco di chat e nascoste in una cartella protetta da password. Le anteprime delle notifiche per le chat bloccate non mostrano né il mittente né tantomeno il contenuto del messaggio; inoltre, Meta precisa che qualsiasi contenuto multimediale condiviso nelle chat bloccate non verrà salvato automaticamente nella libreria di foto del telefono, così da aumentare ulteriormente la privacy delle conversazioni.

“Crediamo che questa funzione sarà ottima per le persone che condividono i loro telefoni di tanto in tanto con un membro della famiglia – fa sapere Meta – oppure nei momenti in cui qualcun altro tiene in mano il telefono altrui nel momento esatto in cui arriva un messaggio extra-speciale”.

Per bloccare una chat individuale o di gruppo, tutto ciò che bisogna fare è cliccare sul nome nella parte superiore della conversazione per visualizzare il menu delle impostazioni della chat, dove è presente la nuova opzione Chat Lock. Le chat bloccate possono essere successivamente visionate trascinando lentamente verso il basso l’elenco delle conversazioni principali di WhatsApp. All’utente verrà richiesta l’autenticazione prima che la cartella delle chat bloccate possa essere aperta.

La funzione è in arrivo nell’ultima versione di WhatsApp per iOS sull’App Store e verrà distribuita a tutti gli utenti iPhone e Android nei prossimi giorni.