Google Photos: nuova funzione per rispecchiare le immagini su Android

Google Photos ha lanciato una nuova funzionalità che semplifica la modifica delle foto, in particolare disponibile per gli utenti Android. Questa innovazione consente di rispecchiare rapidamente le immagini, offrendo un'opzione utile, soprattutto per chi ama condividere selfie o scatti istantanei.

La nuova funzione di rispecchiatura

Per utilizzare questa funzionalità, gli utenti devono semplicemente selezionare la foto che desiderano modificare e premere sull'icona di modifica. Una volta aperto l'editor, sarà sufficiente cliccare su "Ritaglia" e successivamente sull'icona di ribaltamento. Questa operazione permette di riflettere l'immagine, rendendo il processo rapido ed intuitivo. Infine, basterà toccare "Salva" per completare la modifica. È importante notare che questa opzione è riservata esclusivamente alle fotografie e non a video o altre tipologie di file multimediali.

Perché utilizzare questa funzione

Questa funzione si rivela particolarmente utile per i selfie, poiché molti smartphone li riflettono automaticamente. Sebbene questa caratteristica sia pratica in molte situazioni, vi sono casi in cui gli utenti desiderano avere una rappresentazione più fedele alla realtà di quanto appare nel mirino. Alcune applicazioni di fotocamera offrono già l'opzione di selezionare tra immagine originale e mirroring, ma per tutte quelle che non lo fanno, Google Photos permette ora di correggere facilmente il problema.

Opzioni di salvataggio delle immagini modificate

Analogamente ad altre modifiche effettuate all'interno dell'app, gli utenti possono decidere se salvare l'immagine ribaltata come copia. In questo modo, l'originale resterà intatto nella galleria. Questa opzione di salvataggio permette una flessibilità nella gestione delle proprie immagini, dando la possibilità di scegliere tra conservare entrambe le versioni o sovrascrivere l'originale. Gli utenti possono così personalizzare la loro esperienza fotografica in base alle proprie esigenze.

In sintesi, Google Photos mette a disposizione una funzionalità intuitiva per il rispecchiamento delle foto, aumentando le opzioni di editing per gli utenti Android. Grazie a questa nuova opzione, condividere ciò che si ama diventa ancora più semplice e preciso.