Google offre un programma di uscita volontaria mentre i dipendenti temono possibili licenziamenti nel 2025

Con l'inizio dell'anno 2025, l'atmosfera all'interno di Google è tesa. Dopo i licenziamenti avvenuti nel 2024, i dipendenti del colosso tecnologia non possono fare a meno di chiedersi se la situazione economicamente instabile possa portare a ulteriori tagli. Il team dedicato a Piattaforme e Dispositivi, in particolare, ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori, poiché è stato recentemente annunciato un programma di uscita volontaria.

Il programma di uscita volontaria per i dipendenti di Google

A conferma delle incertezze, Google ha inoltrato una comunicazione ai dipendenti statunitensi coinvolti nel progetto Android, nell'hardware Pixel e in altre aree. Il documento, redatto da Rick Osterloh, Senior Vice President del gruppo Piattaforme e Dispositivi, offre un'opzione di uscita volontaria, garantendo un pacchetto di indennità a chi decide di abbandonare la propria posizione. Tale iniziativa potrebbe essere interpretata come un segnale preoccupante di possibili licenziamenti futuri.

Nel memorandum, Osterloh ha citato l'intenzione di mantenere un team fortemente motivato e concentrato sugli obiettivi dell'azienda, sottolineando il lavoro cruciale che attende il gruppo. Un'uscita volontaria potrebbe, nelle intenzioni dell'azienda, evitare il passo più brusco di licenziamenti forzati, nel caso in cui il numero di adesioni non fosse ritenuto sufficiente.

Nel mese di aprile 2024, Google aveva già riunito le sue squadre dedicate ad Android e all'hardware sotto la guida di Osterloh. Gli alti dirigenti avevano previsto che questo approccio semplificato avrebbe consentito un'integrazione più rapida delle funzionalità di intelligenza artificiale nei prodotti e nei servizi.

Misure di contenimento dei costi e gestione delle risorse

A pochi mesi dall'unione dei team, Anat Ashkenazi, CFO di Alphabet, ha dichiarato durante il primo incontro con gli azionisti che il suo obiettivo principale sarebbe stato quello di trovare “efficienze nei costi” all'interno dell'azienda. Durante la sua presentazione ha lodato i lavori già avviati dai predecessori, indicando la volontà di spingere ulteriormente per ottimizzare le risorse. Queste misure di contenimento dei costi sono state motivate in parte dall'investimento sostanziale che Google sta stanziando nell'intelligenza artificiale.

Sebbene la divisione smartphone non abbia mai raggiunto le vendite di colossi come Apple e Samsung, recenti rapporti di Counterpoint Research indicano che Google ha registrato il suo volume di vendite trimestrale più elevato nel terzo trimestre del 2024 per quanto riguarda i telefoni Pixel. Questa crescita potrebbe dare la spinta necessaria al mercato, ma l'ombra dei licenziamenti resta presente.

Un appello dei dipendenti per maggiore sicurezza

Il clima di insicurezza ha portato alcuni dipendenti a lanciare una petizione indirizzata al CEO Sundar Pichai, chiedendo l'implementazione di un programma simile a quello di uscita volontaria prima di procedere a licenziamenti involontari. Nel testo presentato da questi lavoratori, si evidenzia come le recenti riduzioni di personale abbiano creato un'atmosfera di precarietà, lamentando che l'affermazione di Google sulla solidità finanziaria dell'azienda non possa giustificare la dolorosa perdita di figure professionali senza spiegazioni adeguate.

Per il momento, sembra che il programma di uscita volontaria non sia stato esteso ad altre divisioni di Google, come quelle dedicate alla ricerca o al team di intelligenza artificiale DeepMind, aumentando la preoccupazione tra coloro che vedono il loro futuro professionale in bilico.