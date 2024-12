Google cambia e potenzia la funzione Salvati, ecco le novità per la gestione dei contenuti archiviati

Con un recente aggiornamento, Google ha lanciato significative migliorie alla sua funzionalità di archiviazione, ora conosciuta come "Salvati". Questa evoluzione consente agli utenti di gestire con maggiore efficacia link, film, programmi televisivi e luoghi salvati attraverso le varie piattaforme Google. Scopriamo nel dettaglio le novità e i benefici di questo cambiamento.

La nuova funzionalità Salvati e le sue capacità di ricerca

A partire da agosto 2024, gli utenti di Google possono approfittare della nuova omonima funzione "Salvati", che va a sostituire l'originaria sezione Collezioni. Grazie a questo aggiornamento, è ora possibile ricercare all'interno di una vasta gamma di contenuti archiviati, tra cui i segnalibri web presenti in Google Chrome, i film e le serie TV su Google TV, le immagini salvate in Google Immagini, e i luoghi memorizzati in Google Maps.

Tra le novità più interessanti troviamo la possibilità di effettuare ricerche nel proprio archivio personale usando la barra di ricerca situata nella scheda Salvati, accessibile sia su desktop che su dispositivi mobili. Questo aspetto consente agli utenti di trovare rapidamente ciò che cercano, senza dover navigare attraverso ogni singolo contenuto. La funzionalità è progettata per offrire un'esperienza più fluida e intuitiva, contribuendo a organizzare al meglio le informazioni personali.

L'integrazione con Google Maps e la gestione dei dati

Un'altra caratteristica che si distingue è la possibilità di cercare elementi salvati all'interno delle posizioni di Google Maps. Durante l'utilizzo dell'app, si possono trovare con facilità i luoghi salvati. La scheda Salvati, disponibile su dispositivi Android, integra un utile strumento di ricerca che permette di esplorare le posizioni salvate in modo efficiente.

Inoltre, è opportuno sottolineare che Google Maps non gestirà più i dati delle cronologie di spostamento sui propri server, trasferendo la gestione dei dati direttamente sul dispositivo dell'utente. Questo cambiamento si traduce in una maggiore privacy, poiché gli spostamenti non saranno più archiviati centralmente, ma rimarranno locali. Questa misura è parte di un'iniziativa più ampia da parte di Google per migliorare la gestione dei dati personali degli utenti.

Comunicazioni e aggiornamenti da Google

Negli ultimi mesi, Google ha intrapreso un'importante comunicazione con gli utenti riguardo alle novità che riguardano la sua app di navigazione. Molte persone stanno ricevendo aggiornamenti via email per informarle delle modifiche alla cronologia di Google Maps e delle nuove funzioni. Questo approccio di trasparenza è fondamentale per garantire che gli utenti siano sempre informati su come vengono gestiti i loro dati e sulle nuove funzionalità messe a disposizione.

Non è da sottovalutare il fatto che Google Maps ha recentemente iniziato a raccogliere dati stradali da dash cam. Questo approccio potrebbe influenzare significativamente la qualità delle informazioni fornite agli utenti e migliorare la precisione delle condizioni stradali in tempo reale. Con queste azioni, Google sta cercando di fornire una navigazione sempre più precisa e personalizzata, adeguandosi alle esigenze di un'utenza in continua evoluzione.

Grazie a queste novità, Google si pone come riferimento nella gestione delle informazioni personali, cercando di costruire un legame più forte tra le sue applicazioni e i suoi utenti.