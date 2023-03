Galaxy A34 e A54, ci siamo: tutti i prezzi dei due nuovi telefoni

Solo qualche giorno fa è trapelata l'indiscrezione relativa alla data di presentazione di due nuovi prodotti Samsung, vale a dire il Galaxy A34 e il Galaxy A54, che saranno quasi certamente svelati il prossimo 15 marzo.

Fin dal momento in cui questa voce è cominciata a circolare sul web, i tantissimi appassionati dei prodotti del colosso di Seul hanno cominciato a chiedersi quali saranno i prezzi stabiliti da Samsung per questi due nuovi telefoni. Si tratta di due smartphone di fascia media e tutti sanno quanto Samsung sappia proporre sempre dispositivi all'altezza in questo segmento.

Il leaker Roland Quandt ha rivelato nelle scorse ore i prezzi europei dei due nuovi telefoni, anche in base alle rispettive varianti. Il Galaxy A54 con 8GB di RAM e 128GB di storage dovrebbe costare 499 euro, mentre il modello da 256GB arriverà sul mercato a 549 euro. Per quanto riguarda il Galaxy A34, la variante con 6GB di RAM e 128GB di storage dovrebbe arrivare in Europa a 399 euro, mentre la variante da 8GB/256GB dovrebbe essere messa in vendita a 479 euro.

Chiaramente si tratta di prezzi che possono subire delle variazioni da paese a paese, tenendo anche conto che in alcuni mercati il Galaxy A54 e il Galaxy A34 potrebbero costare di più a causa delle diverse aliquote fiscali.

Come accennato, le voci affermano che Samsung potrebbe svelare il Galaxy A34 e il Galaxy A54 il 15 marzo, anche se da parte dell'azienda sudcoreana non è ancora arrivata una conferma ufficiale. Samsung rilascerà anche il Galaxy A14, che, a giudicare dall'ultima fuga di notizie, potrebbe costare 199 euro anziché 219 euro come era inizialmente trapelato. Il Galaxy A14 potrebbe essere alimentato con un processore Exynos 1330, mentre il Galaxy A54 dovrebbe arrivare con un chipset Exynos 1380; al contrario, il Galaxy A34 dovrebbe essere equipaggiato con un SoC MediaTek, ovvero il Dimensity 1080.