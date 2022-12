Vuoi regalare una console a Natale? Non fare questi errori!

Il mondo dei videogiochi è sempre più popolare e rappresenta un'ottima scelta per i regali di Natale. Se vuoi impressionare la tua dolce metà, i tuoi parenti o i figli più piccoli dei tuoi cari, regalare una PS5, una Nintendo Switch o un Xbox Series X è (pressochè) sempre la mossa migliore.

A causa della complessità di queste console e il modo in cui vengono realizzati e distribuiti i giochi, questo regalo perfetto può facilmente portare a frustrazione e delusione nelle prime ore di utilizzo, che dovrebbero invece essere quelle più speciali. Per questo motivo noi di OutOfBit vogliamo darti alcuni consigli per evitare di incappare nei problemi più comuni che impattano le prime ore di utilizzo delle nuove console.

Assicurati che la console funzioni per davvero

Siamo assolutamente grandi fan degli unboxing, visto che l'odore di nuovo che emanano i sacchi di plastica contenenti le nostre preziosi console e l'imballaggio protettivo è decisamente speciale. Non c'è niente di più scoraggiante, però, di scartare la tua nuova PlayStation 5, collegare tutti i cavi e schiacciare il pulsante di avvio senza vedere nessun cambiamento nella schermata nera del tuo televisore.

Pertanto, ti consigliamo vivamente di:

Controllare l'integrità della console e di tutti gli accessori: gli imballaggi sono sigillati? Sono presenti ammaccature?

Collegare e controllare approfonditamente l'alimentatore. Bisogna assicurarsi che il led di norma presente si accenda, che la spina e il cavo siano intatti e che dopo qualche ora di collegamento la temperatura sia tollerabile e non ci sia odore di bruciato

Provare tutti i controller: si accendono correttamente? Tutti i tasti sono funzionanti? Vengono visti dalla console e il collegamento resta stabile? I joystick sono precisi o soffrono dell'effetto drifting?

Ricaricare al 100% i controller

Con il passare degli anni i processi di controllo qualità di Microsoft, Sony e Nintendo sono senz'altro migliorati ma purtroppo può capitare che qualche difetto non venga intercettato e colpisca un povero utente poco fortunato.

Aggiorna il firmware della console

Se il consiglio di prima era un must-have per tutti, questo è adatto soprattutto a persone che non sono dotate di una connessione internet ultra rapida. Nel corso dei mesi le aziende produttrici tendono a rilasciare diversi aggiornamenti software al "sistema operativo" delle console al fine di migliorarne le prestazioni, risolvere problemi noti e aumentarne la sicurezza. Cosa significa questo per noi utenti? Nel momento in cui accendiamo e colleghiamo a Internet la nostra amata Xbox Series X, dovremo scaricare GB e GB di dati visto che da quando è stata prodotta la console al giorno in cui l'abbiamo accesa per la prima volta possono essere passati diversi mesi.

Pertanto il nostro consiglio è quello di accendere la console, creare se necessario un profilo con un'email ad-hoc e una password sicura (appuntatevela su un password manager per non dimenticarla) per poi procedere al download e all'installazione. Il giorno di Natale i server delle tre principali aziende di gaming saranno senz'altro intasati, pertanto i tempi di attesa possono arrivare anche a 6/8 ore. Meglio farsi trovare preparati!

Installa i giochi in anticipo

Le stesse motivazioni descritte nella sezione precedente si applicano anche ai videogiochi veri e propri. Lontani sono i tempi in cui, una volta arrivati a casa, si inseriva il disco e il gioco veniva avviato in una manciata di secondi. Al giorno d'oggi dobbiamo per forza attendere almeno il download di un aggiornamento, più i tempi di installazione della patch.

Giochi come Fifa 23, Call of Duty Modern Warfare 2 e Wii Sports sono stati senz'altro acquistati da milioni di persone per Natale. La maggior parte di loro si troverà a richiedere aggiornamenti nelle stesse ore, causando un enorme rallentamento dei server e rendendo l'esperienza d'uso meno piacevole.

Conclusioni

In questo articolo ti abbiamo dato tre utili consigli per fare in modo che chi riceverà una console in regalo possa divertirsi fin dal primo minuto, senza doversi destreggiare tra manuali d'uso, guide di risoluzione di problemi e download interminabili.

Non mancano molti giorni a Natale ma sei ancora in tempo per intervenire e massimizzare la felicità dei tuoi cari!