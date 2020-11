Ecco spiegato il problema della deriva (drift) del Joy-Con su Nintendo Switch

Nel corso degli anni, i possessori di Nintendo Switch hanno riscontrato problemi con i controller Joy-Con rimovibili della console. E non solo: molti sono gli utenti che hanno segnalato strani problemi di spostamento del joystick in grado di causare falsi input alla console. Questi problemi sono purtroppo cresciuti costantemente nel tempo, anche a causa dell’invecchiamento dei dispositivi Switch originali.

Nintendo ha cambiato significativamente le sue politiche dopo il rapporto di Kotaku del luglio 2019 che ha fatto luce sulla questione della deriva dei Joy-Con.

La società ora riparerà gratuitamente i controller Joy-Con alla deriva, anche quelli che non rientrano nella normale garanzia.

Purtroppo, però, Nintendo non ha cambiato il design dei controller e quello della deriva è un problema che viene riscontrato, ancora oggi, anche sui modelli Switch aggiornati lanciati l’anno scorso.

Se stai cercando ulteriori informazioni sul problema, ecco la situazione attuale.

Che cos’è la deriva (drift) dei Joy-Con?

La deriva dei Joy-Con è stata riscontrata da molti proprietari di Nintendo Switch: questo problema fa sì che gli stick analogici sui controller si spostino casualmente e inviino comandi alla console, anche quando non vengono toccati fisicamente. Il problema sembra interessare maggiormente i controller Joy-Con sinistri (che tendono ad essere utilizzati per il movimento nella maggior parte dei giochi) rispetto alla parte destra del set di controller.

Tuttavia, ci sono segnalazioni di utenti che lo riscontrano su entrambi i controller.

Che cosa causa la deriva dei Joy-Con?

Due sono le cause potenziali del drift: alcuni utenti attribuiscono il problema alla polvere o ai detriti che si accumulano nel controller sotto il cappuccio di gomma progettato per mantenere pulito l’interno.

Altri utenti hanno completamente smontato il controller e trovato contatti usurati, forse a causa dell’uso intenso della console. È anche possibile che nessuna di queste teorie sia corretta e che la deriva dello stick sia causata, nel corso del tempo, da una combinazione di più fattori.

Se Nintendo non chiarisce la situazione, è davvero difficile dire esattamente quale sia la reale causa della deriva dei Joy-Con.

Come faccio a risolvere il problema della deriva dei Joy-Con?

Come accennato in precedenza, non è del tutto chiaro quale sia la causa del problema: questo rende complicato la sua risoluzione.

Una possibile soluzione è assicurarsi di eseguire il software Switch più recente o ricalibrare le levette analogiche per verificare che non si tratti di un problema di software. Alcuni utenti hanno anche provato a utilizzare aria compressa o alcol isopropilico per risolvere il problema. Altri hanno optato per una soluzione più drastica – e in grado di invalidare la garanzia – come quella di sostituire completamente la levetta del joystick. Se sei interessato a quest’ultima soluzione, ecco qui le migliori alternative economiche ai controller Nintendo.

La risposta di Nintendo al problema della deriva dei Joy-Con

In seguito alle numerose proteste degli utenti, Nintendo ha iniziato a riparare gratuitamente i controller interessati dal problema. Vice News riferisce che il team di assistenza Nintendo ha riparato gratuitamente i controller Joy-Con ed ha anche emesso rimborsi per le riparazioni precedenti, anche se non più coperte da garanzia.

Nintendo America ora ha implementato persino un’area del suo sito Web dedicata al supporto per le richieste di riparazione dei Joy-Con: basta compilare il modulo e Nintendo coordinerà il reso, confermerà il problema del controller riparandolo o sostituendolo. In caso contrario, Nintendo offre una garanzia standard di 90 giorni per gli accessori: una garanzia che che sembra coprire anche i controller Joy-Con acquistati separatamente. Inoltre, Nintendo offre una garanzia di 12 mesi per le console, che sembra includere i controller Joy-Con inclusi nella Switch.

Nintendo offre la riparazione del Joy-Con ma non è economica

Gli utenti di Reddit hanno segnalato costi di circa 33 euro per una riparazione fuori garanzia: si tratta, come avrete intuito, quasi del costo di un singolo controller Joy-Con sostitutivo. Al momento, non ci sono stati annunci di un’estensione della garanzia per i controller in Europa ed in Italia. Quando il problema è stato rivelato per la prima volta, Nintendo ha commentato:

“In Nintendo, siamo molto orgogliosi di creare prodotti di qualità e li miglioriamo continuamente. Siamo a conoscenza di recenti rapporti secondo cui alcuni controller Joy-Con non rispondono correttamente. Vogliamo che i nostri consumatori si divertano con Nintendo Switch e, se non riescono a farlo per motivi particolari, li incoraggiamo sempre a visitare http://support.nintendo.com”

Qualcuno sta facendo causa a Nintendo?

Nel 2019, lo studio legale Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith ha intentato una causa collettiva contro Nintendo, sostenendo che i controller Joy-Con sono difettosi a causa dei problemi di deriva: lo studio legale sta attivamente cercando più proprietari di Switch per unirsi alla causa. Quella causa è ancora in corso e Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith ha recentemente richiesto agli utenti di inviare video di deriva per aiutare a dimostrare che il malfunzionamento ha causato problemi ai clienti. Inoltre, una seconda causa di azione collettiva è stata intentata in California nell’ottobre 2020.

Il drift dei Joy-Con è un problema anche su Switch Lite?

Non è chiaro se il problema della deriva abbia un impatto così forte anche su Switch Lite: i commenti degli utenti su internet sono davvero molto diversi tra loro e non sembra esserci stato lo stesso livello di problemi per Switch Lite. Quest’ultima, comunque, non è dotata di controller rimovibili: è chiaro che se la Switch Lite dovesse presentare problemi simili di deriva con lo stick drifting, allora la situazione potrebbe essere molto peggiore. In questo scenario, gli utenti non potranno ovviamente sostituire solo il controller per risolvere il problema.

