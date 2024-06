Errore "scheda SIM non rilevata" su Android e iPhone: cosa fare?

L'errore "scheda SIM non rilevata" è un problema comune che può verificarsi sia sui dispositivi Android che su iPhone. Questo errore può essere molto frustrante, poiché impedisce di effettuare chiamate, inviare messaggi di testo e utilizzare i dati mobili.

Fortunatamente, ci sono diverse soluzioni che possono aiutare a risolvere questo problema. In questo articolo, esploreremo in dettaglio le varie cause di questo errore e forniremo una guida completa su come risolverlo sia su dispositivi Android che su iPhone. Partiamo subito!

Cause dell’errore "scheda SIM non rilevata”

Prima di vedere come risolvere il fastidioso problema della scheda SIM che non viene rilevata dallo smartphone, è importante capire le possibili cause di questo errore.

Ecco alcune possibili cause:

Problemi di hardware: la SIM card potrebbe essere danneggiata o non inserita correttamente. Problemi di software: l’errore potrebbe essere causato da un bug nel sistema operativo o un'applicazione in conflitto. Problemi di rete: Il dispositivo potrebbe non essere in grado di connettersi alla rete del provider di servizi. Problemi di configurazione: impostazioni errate del dispositivo o della rete possono provocare l'errore.

Come risolvere l'errore su dispositivi Android

1. Verifica la SIM Card

Il primo passo per risolvere questo errore è verificare la SIM card stessa. Ecco come farlo:

Spegni il dispositivo. Rimuovi la SIM card utilizzando lo strumento di espulsione della SIM o una graffetta. Esamina la SIM card per vedere se è danneggiata o sporca. Se necessario, pulisci delicatamente i contatti dorati con un panno in microfibra. Reinserisci la SIM card assicurandoti che sia posizionata correttamente nel suo alloggiamento. Riaccendi il dispositivo e verifica se l'errore persiste.

2. Riavvia il dispositivo

Un semplice riavvio può spesso risolvere problemi temporanei del software che potrebbero causare l'errore "scheda SIM non rilevata". Per riavviare il dispositivo segui questi semplici passaggi:

Tieni premuto il pulsante di accensione finché non appare il menu di spegnimento. Seleziona "Riavvia" o "Spegni" e poi riaccendi il dispositivo manualmente.

3. Verifica le Impostazioni di rete

A volte, quando compare il messaggio “scheda SIM non rilevata”, l'errore può essere causato da impostazioni di rete errate. Per verificare e ripristinare le impostazioni di rete segui questi passaggi:

Vai su "Impostazioni". Seleziona "Rete e Internet" o "Connessioni" a seconda del dispositivo. Tocca "Reti mobili". Verifica che l'opzione "Dati mobili" sia attivata. Torna al menu "Impostazioni" e seleziona "Sistema". Tocca "Opzioni di ripristino" e poi "Ripristina impostazioni di rete".

4. Modalità Aereo

Attivare e disattivare la modalità aereo può aiutare a ripristinare le connessioni di rete. Ecco come fare:

Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il pannello delle notifiche. Tocca l'icona della modalità aereo per attivarla. Attendi alcuni secondi e poi tocca di nuovo l'icona per disattivare la modalità aereo.

5. Aggiorna il software

Assicurati che il tuo dispositivo sia aggiornato con l'ultima versione del sistema operativo. Per verificare la presenza di aggiornamenti:

Vai su "Impostazioni". Scorri verso il basso e seleziona "Sistema" o "Aggiornamento software". Tocca "Verifica aggiornamenti" e installa eventuali aggiornamenti disponibili.

6. Prova con un'altra SIM Card

Se hai un'altra SIM card disponibile, inseriscila nel tuo dispositivo per vedere se funziona. Questo ti aiuterà a determinare se il problema è legato alla SIM card o al dispositivo stesso.

7. Ripristina le impostazioni di fabbrica

Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, potrebbe essere necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo. Nota che questo cancellerà tutti i dati presenti sul dispositivo, quindi assicurati di fare un backup prima di procedere.

Vai su "Impostazioni". Seleziona "Sistema" e poi "Opzioni di ripristino". Tocca "Cancella tutti i dati (ripristino dati di fabbrica)". Conferma la tua scelta e segui le istruzioni sullo schermo.

Come risolvere l'errore “scheda SIM non rilevata” su iPhone

1. Verifica la SIM Card

Proprio come per i dispositivi Android, il primo passo è verificare la SIM card:

Spegni il tuo iPhone. Rimuovi la SIM card utilizzando lo strumento di espulsione della SIM o una graffetta. Controlla la SIM card per eventuali danni o sporco. Pulisci i contatti dorati se necessario. Reinserisci la SIM card correttamente nel suo alloggiamento. Riaccendi l'iPhone e verifica se l'errore persiste.

2. Riavvia il tuo iPhone

Un riavvio può risolvere molti problemi software. Per riavviare l'iPhone:

Tieni premuto il pulsante laterale insieme a uno dei pulsanti del volume finché non appare il cursore di spegnimento. Trascina il cursore per spegnere il tuo iPhone. Attendi alcuni secondi, poi tieni premuto il pulsante laterale finché non appare il logo Apple.

3. Verifica le impostazioni di rete

Se l'errore persiste, verifica le impostazioni di rete:

Vai su "Impostazioni". Seleziona "Cellulare" o "Dati mobili". Assicurati che l'opzione "Dati mobili" sia attivata. Torna al menu "Impostazioni" e seleziona "Generali". Tocca "Ripristina" e poi "Ripristina impostazioni di rete".

4. Modalità Aereo

Come per Android, attivare e disattivare la modalità aereo può aiutare a ripristinare le connessioni di rete e a risolvere l’errore “scheda SIM non rilevata”. Ecco come fare:

Vai su "Impostazioni". Tocca l'interruttore accanto a "Modalità aereo" per attivarla. Attendi alcuni secondi e poi disattiva la modalità aereo.

5. Aggiorna iOS

Assicurati che il tuo iPhone sia aggiornato con l'ultima versione di iOS:

Vai su "Impostazioni". Seleziona "Generali" e poi "Aggiornamento software". Tocca "Scarica e installa" se è disponibile un aggiornamento.

6. Prova con un'altra SIM Card

Inserisci un'altra SIM card nel tuo iPhone per verificare se il problema è legato alla SIM card o al dispositivo stesso.

7. Ripristina il tuo iPhone

Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, potrebbe essere necessario ripristinare l'iPhone alle impostazioni di fabbrica. Ricorda di fare un backup prima di procedere.

Vai su "Impostazioni". Seleziona "Generali" e poi "Ripristina". Tocca "Cancella contenuto e impostazioni". Conferma la tua scelta e segui le istruzioni sullo schermo.

L'errore "scheda SIM non rilevata" può essere un problema irritante, ma nella maggior parte dei casi, può essere risolto seguendo i passaggi descritti in questo articolo. Se, nonostante tutti i tentativi, l'errore persiste, potrebbe essere necessario contattare l'assistenza del produttore del dispositivo o del provider di servizi mobili per ulteriori supporto.