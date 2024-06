Come disattivare il suono della tastiera su Android e iPhone

Vuoi disattivare il suono della tastiera su Android e iPhone ma non sai come fare? Sei nel posto giusto!

Il suono della tastiera può essere utile per alcuni utenti, ma per molti può diventare fastidioso, specialmente in situazioni in cui si desidera silenzio o si vuole evitare di disturbare gli altri.

Fortunatamente, sia gli utenti di Android che quelli di iPhone hanno la possibilità di disattivare il suono della tastiera sui loro dispositivi, semplicemente seguendo alcuni semplici passaggi. In questa breve guida ti spieghiamo come fare!

Dai anche un’occhiata alla nostra guida 6 modi per inviare messaggi su WhatsApp senza salvare il numero.

Perché dovrei voler disabilitare il suono della tastiera?

Il suono della tastiera può essere fastidioso in molte situazioni, specialmente quando si desidera silenzio o quando il rumore può disturbare gli altri. Ecco alcune situazioni in cui potresti voler disabilitare il suono della tastiera:

Ambienti silenziosi : se ti trovi in un ambiente silenzioso come una biblioteca, un'aula universitaria, un treno o un ufficio, il suono della tastiera potrebbe disturbare gli altri presenti. Disabilitare il suono della tastiera ti permette di digitare in modo discreto senza disturbare chi ti circonda.

: se ti trovi in un ambiente silenzioso come una biblioteca, un'aula universitaria, un treno o un ufficio, il suono della tastiera potrebbe disturbare gli altri presenti. Disabilitare il suono della tastiera ti permette di digitare in modo discreto senza disturbare chi ti circonda. Chiamate telefoniche : durante una chiamata telefonica o una call di lavoro, il suono della tastiera può essere captato dal microfono del telefono e risultare fastidioso per la persona con cui stai parlando. Disattivare il suono della tastiera durante le chiamate può contribuire a mantenere la conversazione chiara e priva di rumori indesiderati.

: durante una chiamata telefonica o una call di lavoro, il suono della tastiera può essere captato dal microfono del telefono e risultare fastidioso per la persona con cui stai parlando. Disattivare il suono della tastiera durante le chiamate può contribuire a mantenere la conversazione chiara e priva di rumori indesiderati. Notte : se dividi la stanza con qualcuno e vuoi usare il telefono di notte, il suono della tastiera potrebbe essere fastidioso e disturbare.

: se dividi la stanza con qualcuno e vuoi usare il telefono di notte, il suono della tastiera potrebbe essere fastidioso e disturbare. Eventi formali: durante eventi formali come riunioni, conferenze o cerimonie, il suono della tastiera può farti passare per maleducato. Disattivare il suono della tastiera ti aiuta a mantenere un comportamento appropriato e rispettoso durante tali occasioni.

Come disattivare il suono della tastiera su Android

Vediamo allora come disattivare il suono della tastiera su tutti i dispositivi Android!

Accedi alle Impostazioni: il primo passo per disattivare il suono della tastiera su un dispositivo Android è accedere alle impostazioni del telefono. Puoi farlo scorrendo verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccando l'icona dell'ingranaggio delle impostazioni, oppure cercando "Impostazioni" nell'elenco delle app. Seleziona la sezione "Suoni": dall'app Impostazioni, scorri verso il basso fino a trovare la sezione denominata "Suoni" o "Suoni e vibrazione". Tocca questa opzione per accedere alle impostazioni audio del tuo dispositivo. Disabilita il suono della tastiera: all'interno delle impostazioni audio, cerca l'opzione relativa al suono della tastiera. Potrebbe essere denominata "Suono della tastiera", "Feedback audio" o qualcosa di simile. Una volta trovata, disattiva l'interruttore associato per spegnere il suono della tastiera. Verifica le impostazioni: dopo aver disattivato il suono della tastiera, assicurati di verificare le impostazioni per assicurarti che le modifiche siano state applicate correttamente. Prova a digitare un messaggio di prova per vedere se il suono è stato eliminato.

Come disattivare il suono della tastiera su iPhone

Vediamo invece come disattivare i suoni della tastiera su iPhone.

Accedi alle Impostazioni: per disattivare il suono della tastiera su un iPhone, inizia accedendo alle impostazioni del dispositivo. Puoi farlo toccando l'icona delle impostazioni sull'app home o cercando "Impostazioni" nell'elenco delle app. Seleziona la sezione "Suoni e feedback aptico": dall'app Impostazioni, scorri verso il basso fino a trovare la sezione denominata "Suoni e feedback aptico". Tocca questa opzione per accedere alle impostazioni audio del tuo iPhone. Disabilita il suono della tastiera: all'interno delle impostazioni audio, cerca l'opzione relativa al suono della tastiera. Tocca l'interruttore associato per spegnere il suono della tastiera. Verifica le impostazioni: dopo aver disattivato il suono della tastiera, assicurati di verificare le impostazioni per assicurarti che le modifiche siano state applicate correttamente. Prova a digitare un messaggio di prova per vedere se il suono è stato eliminato.

Disattivare il suono della tastiera su Android e iPhone è un processo semplice che può essere eseguito rapidamente attraverso le impostazioni del dispositivo. Seguendo i passaggi sopra indicati, gli utenti possono godere di una tastiera silenziosa e evitare di disturbare gli altri in situazioni in cui il suono potrebbe essere inappropriato. Segui questi passaggi e personalizza le impostazioni del tuo dispositivo per adattarle alle tue preferenze audio.

Dai anche un’occhiata alla nostra guida su come disattivare le restrizioni su iPhone!