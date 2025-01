Cyberspionaggio, l'Università Tecnologica di Eindhoven chiude il network dopo un attacco informatico

Un attacco informatico ha costretto l'Università Tecnologica di Eindhoven a interrompere le attività didattiche e a disabilitare il suo network. Situata a breve distanza dalla sede principale di ASML, questo importante ateneo olandese svolge un ruolo chiave nel settore dei semiconduttori, formando talenti essenziali per la nota azienda produttrice di macchine litografiche avanzate. Questa azione si inserisce in un contesto critico, dove la sicurezza dei dati e l’integrità delle informazioni sono più che mai al centro dell’attenzione per le istituzioni accademiche.

Chiusa del network e impatti sulle attività universitarie

L'università ha annunciato la sospensione delle lezioni e delle attività educative fino a martedì, sottolineando che si tratta di un intervento necessario "per prevenire esiti peggiori". Il vicepresidente dell’Università, Patrick Groothuis, ha chiarito in un comunicato che la sicurezza viene prima di tutto e che la decisione di disabilitare il network è stata presa per proteggere studenti e personale. I sistemi collegati alla rete, inclusi email, Wi-Fi, e altre piattaforme come Teams, sono attualmente inaccessibili. Nonostante la chiusura del network, il campus rimane aperto; studenti e docenti possono accedere agli edifici utilizzando lettori di badge, i quali continuano a funzionare.

La decisione dell'università di disabilitare il suo computer network segue il rilevamento di attività insolite sui server, avvenuto nella serata di sabato. Al momento, le autorità stanno conducendo indagini per valutare l’entità e l’impatto dell’attacco, sebbene l'identità degli aggressori sia ancora sconosciuta.

Il ruolo di ASML e investimenti nell'università

ASML, che da sempre ha legami stretti con l'Università Tecnologica di Eindhoven, è l'unico produttore mondiale di macchine di litografia avanzata, vitali per la produzione di chip di alta gamma. Questa connessione ha portato l'azienda a investire significativamente nell'ateneo, con una promessa di 80 milioni di euro, annunciata a maggio, per sostenere i programmi di dottorato e migliorare le strutture dedicate alla ricerca sui semiconduttori. Questa collaborazione non si limita solo al finanziamento: l'Università ospita anche macchine litografiche di ASML nei suoi laboratori, utilizzate per attività di ricerca avanzata.

Questa sinergia è cruciale non solo per l'ateneo, ma anche per l'intero settore dei semiconduttori, che rappresenta un elemento strategico nell’economia globale. Con l'industria tecnologica in continua evoluzione, il supporto di ASML è fondamentale per la formazione delle future generazioni di esperti del settore.

Contesto internazionale e preoccupazioni sulla sicurezza

Il cyber attacco all'Università Tecnologica di Eindhoven si inserisce in un contesto più ampio di tensioni geopolitiche, in particolare nel settore dei semiconduttori. Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno esercitato pressioni sui Paesi Bassi per limitare l'accesso della Cina a tecnologie avanzate nel campo dei semiconduttori. Questa situazione ha portato a un maggiore scrutinio sui collegamenti delle università olandesi con studenti e istituzioni cinesi.

Robert-Jan Smits, presidente dell'università, ha confermato che funzionari americani hanno espresso preoccupazioni riguardo al numero significativo di studenti cinesi iscritti. Tuttavia, ciò non è paragonabile alle numerose visti concessi ai cittadini cinesi da università statunitensi. La questione è complessa e mette in evidenza come l'istruzione possa essere influenzata dalle dinamiche internazionali e dalla sicurezza.

L'attacco alla rete dell'università di Eindhoven è quindi un episodio che non solo colpisce l'ateneo, ma riflette anche le tensioni globali nel settore dei semiconduttori e della tecnologia. Con i riflettori puntati su questa situazione, rimane da vedere come l’università e le istituzioni afferenti a questo settore affronteranno le sfide future.