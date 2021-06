Cinque siti per convertire file WebP in JPG gratuitamente

WebP è un formato di compressione delle immagini sviluppato da Google per essere utilizzato nel web. I file WebP permettono, senza dover rinunciare alla qualità, di avere immagini di dimensioni ridotte che permettono ai siti di caricarsi più velocemente ma anche di risparmiare banda. Per questi motivi moltissimi siti web hanno deciso di utilizzare le immagini in formato WebP. Allo stato attuale i browser che supportano questo formato sono Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox e Microsoft Edge; Safari supporta WebP su dispositivi che hanno iOS 14 e macOS Big Sur.

Convertire file WebP in JPG

I file in formato WebP sono sempre più diffusi e più utilizzati grazie al fatto di essere file leggeri ma di qualità. L’unico problema delle immagini in formato WebP è che queste non si aprono con un normale visualizzatore di immagini, ad esempio l’app Foto di Windows 10 o l’Anteprima di MacOS. Se i programmi che usi normalmente per l’elaborazione di immagini non supportano questo formato allora la soluzione a questo problema è quella di convertire le immagini WebP in JPG. In questo articolo, quindi, vogliamo consigliarti alcuni dei migliori strumenti gratuiti per convertire e salvare file WebP in JPG o JPEG.

iLoveIMG

ILoveIMG è uno dei tool migliori per convertire le immagini WebP in formato JPG. Il sito Web ha la capacità di convertire quasi tutti i formati di immagine in JPG, siano essi PNG, GIF, TIF, PSD, SVG, WEBP o RAW. Per utilizzarlo è sufficiente caricare il file da convertire e premere il pulsante “Converti in JPG”.

Il sito Web iLoveIMG è gratuito, ha un’interfaccia molto semplice e consente all’utente di caricare immagini anche tramite Google Drive o DropBox.

Free Convert

Un altro sito Web gratuito e facile da usare per convertire WebP in JPG è FreeConvert. Grazie a questo sito web puoi convertire file WebP sia in JPG che in altri formati come SVG, BMP, GIF, PNG e molti altri. Il sito web FreeConvert prima di convertire il file ti permette anche di modificare alcune impostazioni del file finale come le dimensioni dell’immagine e il colore di sfondo.

FreeConvert, inoltre, ti permette anche di eseguire conversioni batch (ovvero conversioni di più file). È necessario ricordare, però, che gli utenti che vogliono usare la piattaforma gratuitamente possono convertire file che pesano fino a 1 GB.

Tinyimg

Tinyimg è un altro sito Web molto utile che permette di convertire rapidamente i file WebP in formato JPG. Tramite Tinyimg puoi caricare e convertire fino a 10 immagini contemporaneamente. Ricorda, però, che la dimensione massima consentita per ogni file è di 3 MB ciascuno. È sufficiente caricare l’immagine che si vuole convertire, attendere il completamento della conversione e poi premere il pulsante “Download” per scaricare tutti i file convertiti.

AConvert

Un altro popolare sito Web che consente la conversione batch di file WebP in formato JPG è Aconvert. Tramite questa piattaforma puoi caricare quanti file vuoi in una singola sessione e ottenere la loro conversione in JPG con un semplice click. Il processo di conversione è abbastanza veloce, tuttavia c’è un aspetto negativo: non è possibile scaricare tutti i file contemporaneamente ma ogni immagine deve essere scaricata singolarmente.

AConvert ti permette di settare alcune impostazioni come il formato di destinazione (oltre a JPG puoi scegliere tra SVG, BMP, GIF, PNG..) e le dimensioni dell’immagine. Una volta che sei soddisfatto delle impostazioni, ti basterà premere il pulsante “Converti ora” e il gioco è fatto

OnlineImageTool

OnlineImageTool è una soluzione online ben progettata che ti permette di convertire le immagini WebP in JPG. Non ci sono limitazioni all’utilizzo di questo sito web dato che ti consente di caricare e convertire tutti i file che vuoi in JPG in poche semplici mosse. Una caratteristica interessante di questo sito web è che ti dà la possibilità di conoscere anche di quanto è stata ridotta la qualità dell’immagine in tempo reale. Il processo di conversione è rapido e veloce e alla fine puoi scaricare tutte le immagini convertite contemporaneamente in un file zip, risparmiando così molto tempo.

Conclusioni e consigli

Se hai problemi con l’utilizzo di un file immagine in formato WebP gli strumenti di cui ti abbiamo parlato possono aiutarti a convertire il file in JPG o in altri formati. Tutti i siti che ti abbiamo consigliato sono convertitori di immagini online e non richiedono alcuna installazione di programmi. Se, invece, vuoi un programma da poter usare anche quando sei off-line puoi scaricare XNConvert che consente di convertire file immagini in più di 500 formati diversi. Se, invece, hai bisogno di convertire file JPG in formato WebP puoi utilizzare un programma come GIMP o le alternative a Photoshop per la conversione.

Fonte make tech easier