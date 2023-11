Come contattare Amazon – Guida passo per passo

Hai bisogno di contattare Amazon e non sai come fare? Niente paura. In questa guida ti illustreremo tutti i modi per metterti in contatto con l’ottimo servizio clienti del più famoso e-commerce al mondo. L’assistenza clienti di Amazon è infatti disponibile per aiutare i propri clienti a risolvere una vasta gamma di problemi legati agli acquisti, alla procedura di reso, al rimborso e a ogni operazione legata al sito.

Tutti i motivi per contattare Amazon

Contattare il servizio clienti di Amazon può essere necessario per una varietà di motivi. Ecco alcuni dei casi in cui potresti volerti mettere in contatto con l’assistenza clienti:

Assistenza sugli Ordini : se hai domande o problemi relativi a un ordine che hai effettuato su Amazon, come ritardi nella consegna, prodotti mancanti o danneggiati, puoi contattare il servizio clienti per ricevere assistenza.

: se hai domande o problemi relativi a un ordine che hai effettuato su Amazon, come ritardi nella consegna, prodotti mancanti o danneggiati, puoi contattare il servizio clienti per ricevere assistenza. Resi e Rimborsi : se desideri restituire un prodotto acquistato su Amazon o richiedere un rimborso, il servizio clienti può guidarti attraverso il processo di reso e assisterti nelle richieste di rimborso.

: se desideri restituire un prodotto acquistato su Amazon o richiedere un rimborso, il servizio clienti può guidarti attraverso il processo di reso e assisterti nelle richieste di rimborso. Problemi con i Prodotti : se riscontri difetti o problemi con un prodotto acquistato su Amazon, puoi contattare il servizio clienti per segnalare il problema e ottenere assistenza nella risoluzione.

: se riscontri difetti o problemi con un prodotto acquistato su Amazon, puoi contattare il servizio clienti per segnalare il problema e ottenere assistenza nella risoluzione. Domande sui Prodotti : se hai domande specifiche su un prodotto, come caratteristiche tecniche, compatibilità o disponibilità, il servizio clienti può fornirti le informazioni necessarie anche prima dell’acquisto.

: se hai domande specifiche su un prodotto, come caratteristiche tecniche, compatibilità o disponibilità, il servizio clienti può fornirti le informazioni necessarie anche prima dell’acquisto. Assistenza Tecnica per Dispositivi Amazon : nel caso di problemi con dispositivi Amazon come Kindle, Echo o Fire TV, il servizio clienti può offrire assistenza tecnica e risolvere eventuali inconvenienti.

: nel caso di problemi con dispositivi Amazon come Kindle, Echo o Fire TV, il servizio clienti può offrire assistenza tecnica e risolvere eventuali inconvenienti. Problematiche legate all’Account : se incontri difficoltà nell’accesso al tuo account Amazon, nella gestione delle informazioni personali o nelle impostazioni dell’account, il servizio clienti può aiutarti a risolvere questi problemi.

: se incontri difficoltà nell’accesso al tuo account Amazon, nella gestione delle informazioni personali o nelle impostazioni dell’account, il servizio clienti può aiutarti a risolvere questi problemi. Domande Generali : puoi contattare l’assistenza clienti per domande generali su come utilizzare il sito web di Amazon, le promozioni in corso, i servizi Prime e tanto altro ancora.

: puoi contattare l’assistenza clienti per domande generali su come utilizzare il sito web di Amazon, le promozioni in corso, i servizi Prime e tanto altro ancora. Assistenza durante l’Acquisto: se hai dubbi o hai bisogno di assistenza durante il processo di acquisto, il servizio clienti può offrirti supporto per rendere l’esperienza di shopping più semplice.

Insomma, il servizio clienti di Amazon è disponibile per aiutarti a risolvere qualsiasi problema o dubbio tu possa avere durante le tue sessioni di shopping sulla piattaforma. Ma come fare per contattare Amazon? Vediamolo insieme.

Come contattare Amazon: tutte le modalità

Per mettersi in contatto con il servizio clienti di Amazon, hai letteralmente l’imbarazzo della scelta. Potrai infatti scegliere tra tante diverse opzioni, ognuna più o meno indicata a seconda della situazione in cui ti trovi. Innanzitutto dovrai accedere al sito web di Amazon.

ed effettuare l’accesso utilizzando le tue credenziali. Una volta fatto, clicca sul tuo nome in alto a destra e seleziona il pulsante “Contattaci”. Qui potrai scegliere tra diverse opzioni. Una volta selezionata l’opzione che descrive il tuo problema (per esempio “ordini e resi” o “Amazon Prime”, potrai scegliere tra diverse modalità per metterti in contatto col supporto clienti.

Domande Frequenti

Accedi al tuo account utilizzando le tue credenziali

Vai alla sezione “Aiuto” o “Assistenza Clienti” per trovare risposte alle tue domande frequenti.

Come contattare Amazon telefonicamente

Vai alla pagina Aiuto di Amazon.it.

Clicca sul pulsante “ Contattaci “.

“. Scegli l’opzione più adatta, come per esempio “ Una consegna, un ordine o un reso “.

“. Seleziona l’ordine o il dispositivo per cui desideri ricevere assistenza.

Sotto al menu “ Ok, come possiamo aiutarti con questo articolo? “, seleziona l’opzione desiderata.

“, seleziona l’opzione desiderata. Se non trovi una soluzione che descrive la tua situazione, clicca su “ Telefono ” (o in alcune versioni del sito su “ Ho ancora bisogno di aiuto ”).

” (o in alcune versioni del sito su “ ”). Nella pagina che si apre, clicca su “ Richiedi una chiamata ora ”.

”. Attendi la chiamata e spiega il tuo problema all’operatore. Il tempo di attesa verrà indicato sulla schermata.

Come contattare Amazon via mail

Collegati alla pagina Aiuto di Amazon.

di Amazon. Clicca su “ Contattaci “.

“. Seleziona l’opzione che descrive al meglio tuo problema, come ad esempio “Una consegna, un ordine o un reso”.

Sotto “Dicci di più sul tuo problema”, clicca su “ Inviaci un’email “.

“. Qui potrai selezionare nuovamente il tuo problema scegliendo da una lista di opzioni, scrivere un breve testo e selezionare “ inviare e-mail ”.

”. Riceverai una risposta entro pochi minuti.

Come contattare Amazon via Live Chat

Collegati alla pagina Aiuto di Amazon.

di Amazon. Clicca su “ Contattaci “.

“. Seleziona l’opzione che descrive al meglio tuo problema, come ad esempio “Una consegna, un ordine o un reso”.

Sotto “Dicci di più sul tuo problema”, clicca su “ Chatta con noi “. In questo modo potrai comunicare in tempo reale con un operatore di Amazon e spiegargli il tuo problema.

“. In questo modo potrai comunicare in tempo reale con un operatore di Amazon e spiegargli il tuo problema. Attendi l’arrivo dell’operatore per iniziare la conversazione scritta.

Il tempo di attesa per la chat verrà indicato nella schermata successiva.

Amazon App

Se stai utilizzando l’applicazione mobile di Amazon, troverai il servizio clienti seguendo gli stessi passaggi indicati per la versione browser del sito.

Apri l’app Amazon

Seleziona le tre lineette in basso a destra

Scorri verso il basso e seleziona Servizio Clienti

Clicca su Contattaci e segui le istruzioni indicate in precedenza

Assistenza Alexa

Se sei in possesso di un dispositivo Alexa di Amazon, puoi ricevere assistenza vocale semplicemente dicendo “Alexa, parla con il supporto clienti di Amazon“.

Ricorda che le opzioni di contatto potrebbero variare a seconda della tua posizione geografica e delle politiche di assistenza clienti vigenti in quel momento.