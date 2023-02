Come usare un PC con il televisore: gli accessori di cui hai bisogno

A meno che il tuo PC non sia straordinariamente dotato, o la tua TV molto modesta, è probabile che il tuo televisore abbia uno schermo più grande di quello del computer portatile o del desktop. Hai mai pensato di collegare il PC alla TV e sfruttare questa maggiore ampiezza di schermo?

Se la risposta è negativa, è un peccato: è più facile di quanto si possa pensare!

Sia che tu voglia collegare il tuo computer portatile al televisore per una notte di lavoro o di intrattenimento, sia che voglia un mini PC collegato al televisore 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ci sono alcuni accessori che potranno rendere l'esperienza di utilizzo sicuramente migliore. Anzi, è lecito affermare che a seconda delle tue esigenze tu possa addirittura avere già tutto a portata di mano!

Casting

Innanzitutto, è bene ricordare che potrebbe non essere necessario utilizzare alcun accessorio. Se infatti hai un lettore multimediale in streaming collegato al televisore, come Chromecast, Roku o Apple TV, puoi collegarti all’elettrodomestico in modalità wireless.

Ad ogni modo, il "casting" dello schermo del computer in modalità wireless è ottimo per alcune situazioni, ma non per tutte. È per esempio utile per mostrare ciò che si sta facendo sullo schermo o per riprodurre video su YouTube, ma il ritardo che potrebbe manifestarsi può essere fastidioso per altre attività come il lavoro o i giochi.

Ciò detto, su Windows e Chromebook è possibile condividere lo schermo dal menu di casting di Chrome (e Microsoft Edge). Gli utenti Mac devono invece cercare il pulsante "AirPlay" per eseguire il casting su Apple TV o Roku.

Se vuoi saperne di più su Chromecast, ti invitiamo a leggere la nostra guida sui 10 trucchi per utilizzare Chromecast al meglioo su come funziona Chromecast, con tutte le informazioni sul dispositivo.

Cavo HDMI

Se il wireless non è la scelta migliore per la tua situazione, o non è possibile perché non riesci o non puoi fare casting, allora la prima cosa di cui hai bisogno per collegare il PC al televisore è un cavo HDMI.

Il cavo HDMI ti permetterà infatti di gestire il televisore come se fosse il monitor del tuo notebook o del tuo desktop, e il fatto che sul mercato esistano moltissimi cavi HDMI, dovrebbe rassicurarti solo in parte: non tutti sono fatti allo stesso modo!

In questo senso, molto dipenderà dal tuo televisore. Se per esempio si dispone di un televisore 4K HDR, è necessario un cavo HDMI con uscita 4K HDR. È anche bene prestare attenzione anche alla frequenza di aggiornamento per adattarla al televisore. Inoltre, anche la lunghezza del cavo può rappresentare un fattore molto importante di scelta per il collegamento a un televisore.

Anche in questo caso ti suggeriamo di approfondire il tema con uno dei nostri tanti focus, come ad esempio quello con cui abbiamo condiviso alcuni utili spunti su quale porta volere sul nuovo computer tra HDMI, DisplayPort o DVI.

Tastiera e mouse senza fili

Ora che il PC è collegato al televisore grazie al cavo HDMI, probabilmente avrai notato che non è proprio a portata di mano dal divano in cui sei seduto. Per controllare il PC da lontano, dunque, è necessario disporre di accessori wireless.

In questo caso si può procedere in due direzioni.

La prima è una tastiera wireless con trackpad integrato: ideale per l'uso in grembo, in quanto non richiede una superficie piana per il mouse. Inoltre, è compatta e ha un solo accessorio da caricare. È possibile scegliere tra le versioni per laptop e quelle per desktop.

Se questo non è il tuo stile o preferisci un mouse separato, ci sono molte altre opzioni. Qualsiasi mouse o tastiera Bluetooth può infatti essere potenzialmente utilizzabile per questa configurazione!

Vuoi saperne di più? Prova a leggere il nostro approfondimento sulle migliori tastiere per PC, meccaniche e wireless.

Controller di gioco

Molte persone collegano il PC alla TV per giocare. In questo caso, un buon controller è parte integrante della configurazione.

La necessità di un controller cablato o wireless dipende dalla situazione. Per ridurre al minimo la latenza, la scelta migliore è un cavo di qualità, ma se la distanza tra il PC e il vostro divano è eccessiva, probabilmente dovrai optare per il wireless.

Fortunatamente, esistono molti controller che offrono opzioni sia cablate che wireless ed è ben possibile che tu abbia già un controller in grado di collegarsi al PC.

A questo punto del nostro approfondimento su come utilizzare al meglio il notebook o il desktop con un PC, speriamo di averti fornito tutti gli spunti più utili per incrementare il livello di soddisfazione, sia che tu debba utilizzare questo sistema per giocare, sia che invece tu debba utilizzarlo per lavorare.

Tu che ne pensi?