Come usare Google Assistant su Fitbit | Guida passo passo

Anche prima che le agenzie di regolamentazione approvassero formalmente l’acquisto di Fitbit da parte di Google, Fitbit aveva deciso che i suoi utenti meritavano l’accesso a Google Assistant.

Con il rilascio degli smartwatch Sense e Versa 3, i possessori di Fitbit possono ora scegliere quale assistente vocale vogliono usare, che sia Alexa di Amazon o Google Assistant. Se la vostra scelta ricade su Google, non vi resta che proseguire nella lettura e vi mostreremo come è facile usare l’Assistente Google sul vostro smartwatch.

Prima configurazione

Quando vi trovate nella schermata di configurazione che vi chiede di scegliere un assistente vocale, selezionate Google Assistant, così che il vostro Fitibit si colleghi con il vostro account Google. Leggete la descrizione e selezionate Attivare Google Assistant Toccate il pulsante “Attiva” quando l’app chiede il permesso di usare la vostra voce per monitorare gli allenamenti. Toccate il pulsante “Attiva” quando l’app vi chiede di collegare Google Assistant al calendario, ai promemoria ed ai servizi di salute collegati. Una volta che avete terminato questi passaggi, selezionate “Fatto” Selezionate “Avanti” per iniziare ad utilizzare Google Assistant

Ora che Google Assistant è correttamente configurato sul vostro smartwatch Fitbit, potete chiedergli qualsiasi cosa dal vostro telefono o da altri dispositivi abilitati all’Assistente. Potete anche chiedergli di aiutarvi a monitorare il fitness e gli allenamenti, ottenere informazioni sul sonno e impostare i timer.

In un secondo momento

Se non avete scelto un assistente vocale quando avete fatto la prima configurazione del vostro Fitbit, o avete deciso di cambiare l’assistente vocale in seguito, potete farlo in qualsiasi momento segui semplicemente questi passi.

Toccate il vostro avatar o l’icona in alto a sinistra dello schermo. Selezionate Fitbit Selezionate Assistente Vocale Selezionate Google Assistant Seguite gli step da 3 a 6 della sezione precedente

Una cosa da tenere a mente è che se si sceglie di utilizzare Google Assistant, il Fitbit non emetterà, almeno per il momento, alcuna risposta audio. Tutto il feedback sarà testuale. Ci aspettiamo che questo aspetto venga aggiornato, ma al momento non abbiamo notizie certe su questo punto.

Quello che invece è sicuro è che se state cercando una delle migliori esperienze di Google Assistant su uno dei migliori smartwatch Android, potete andare sul sicuro con Fitbit Versa 3 o Fitbit Sense.

A questo punto non vi resta che acquistare il vostro Fitbit preferito e configurarlo come spiegato qui sopra.

