Come sostituire la batteria di AirTag

Ti sei sempre chiesto come si fa a sostituire la batteria di AirTag? Niente paura, in questa guida ti spiegheremo come fare seguendo alcuni semplicissimi passaggi. AirTag è una delle tante proposte tecnologiche di grande successo di Apple. Si tratta di un piccolissimo accessorio che consente di individuare oggetti, come mazzi di chiavi o zaini, in caso di smarrimento. Le sue dimensioni contenute e la piena compatibilità con l’app Dov’è di Apple, in precedenza utilizzata esclusivamente per trovare iPhone e iPad smarriti, rendono il dispositivo molto ambito e molto apprezzato, soprattutto dai più sbadati che tendono a perdere tutto.

Non solo Apple AirTag ha un aspetto sorprendentemente elegante per un dispositivo così piccolo; questi device si integrano alla perfezione con l’intero ecosistema iOS e possono essere utilizzati per tracciare la posizione di qualsiasi cosa, dalle chiavi e bagagli agli animali domestici e agli zaini, e per svolgere una lunga serie di utilizzi alternativi. Inoltre, a partire da iOS 15.4 in poi, il dispositivo ha iniziato a offrire anche una comoda funzionalità anti-stalking. Il device è molto comodo anche per chi non ha molta esperienza con la tecnologia, poiché è molto semplice da utilizzare e richiede pochissima manutenzione. Infatti, l’unica volta in cui dovresti poter aver bisogno di intervenire è per cambiare la batteria.

Dopo un anno di utilizzo infatti, potrebbe esserci bisogno di sostituire la batteria di AirTag seguendo alcuni semplici passaggi. Vediamo come fare.

Sostituire la batteria di AirTag: assicurati che ce ne sia effettivamente bisogno

Prima di mettere le mani sul tuo AirTag, devi prima assicurarti che la sua batteria sia effettivamente scarica. Apple ha progettato il tracker per inviare automaticamente una notifica al tuo smartphone quando è necessario sostituire la batteria di AirTag. Se non hai ricevuto alcun avviso, probabilmente non è ancora arrivato il momento di farlo. In ogni caso, puoi verificare lo stato della batteria seguendo alcuni semplici passaggi:

Apri l'app Trova il mio iPhone

Tocca Oggetti

Seleziona l’AirTag di cui desideri verificare lo stato della batteria

Qui troverai la percentuale dell’autonomia rimanente

Come sostituire la batteria di AirTag

Dopo aver verificato che il tuo AirTag necessiti effettivamente di una nuova batteria, ecco come aprire il telaio e installarne una nuova.

Premi con decisione sulla parte in acciaio inossidabile dell'AirTag e ruota in senso antiorario mantenendo la pressione sul coperchio. La maggior parte delle persone trova più facile tenere AirTag con entrambe le mani e usare i pollici sia per esercitare pressione che per girare il coperchio.

Rimuovi il coperchio di AirTag. Quest’operazione dovrebbe essere molto semplice. In caso contrario, assicurati che non ci sia polvere o sporcizia attaccata ai bordi. Puoi anche usare uno strumento sottile per staccarlo, facendo però molta attenzione a non danneggiare la scocca.