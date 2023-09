Come sfruttare al meglio il Blu-ray su Xbox Series X

Le console di gioco, per loro stessa natura, si occupano prevalentemente di gaming e dintorni. Nonostante ciò, i dispositivi moderni possono offrire un raggio d’azione più ampio.

Se possiedi una Xbox Series X, per esempio, la sua unità Blu-ray può trasformare la tua macchina in un ottimo lettore multimediale. Se non possiedi già un dispositivo di questo tipo o se è in un’altra stanza, puoi dunque utilizzare la console di Microsoft per riprodurre i tuoi contenuti Blu-ray.

In questo articolo specifico, dunque, andremo a scovare tutte le impostazioni per sfruttare al meglio le possibilità di Xbox Series X in tal senso.

Ottimizzare la tecnologia Blu-ray su Xbox Series X

L’utilizzo della tua Xbox Series X come lettore Blu-ray potrebbe sembrare un utilizzo di ripiego rispetto all’utilizzo di un dispositivo dedicato a questo scopo. Eppure, il dispositivo di Microsoft può dimostrarsi più che valido in questo contesto, sebbene non paragonabile per funzioni e flessibilità a un lettore di alto livello.

Per essere più precisi, ecco le possibili modifiche che puoi fare sulla console per rendere l’esperienza Blu-ray di qualità superiore:

Decodifica audio : questa voce ti consente di controllare quale modalità audio può essere utilizzata durante la fruizione di contenuti Blu-ray;

: questa voce ti consente di controllare quale modalità audio può essere utilizzata durante la fruizione di contenuti Blu-ray; Dolby Digital Dynamic Range Control : La tua Xbox ti consente anche di impostare le preferenze per il suono e l’audio Dolby Digital . Con Dynamic Range Control, puoi bilanciare l’audio dei tuoi Blu-ray per evitare picchi o anomalie del suono;

: La tua Xbox ti consente anche di impostare le preferenze per il suono e l’audio . Con Dynamic Range Control, puoi bilanciare l’audio dei tuoi Blu-ray per evitare picchi o anomalie del suono; Abilitazione di BD Live: il supporto BD Live consente l’accesso a tutti i contenuti digitali dei tuoi Blu-ray sulla tua Xbox. È possibile accedere tramite BD Live anche ai contenuti forniti digitalmente dagli studi cinematografici, come trailer e clip dietro le quinte.

A parte le impostazioni e le funzionalità Blu-ray dedicate, puoi anche abilitare i sottotitoli sulla tua console.

Nota bene: i sottotitoli, tuttavia, funzioneranno solo per i giochi o i contenuti multimediali supportati. caratteristiche?

Come mettere a punto le impostazioni Blu-ray su Xbox

Ora che conosci le principali impostazioni Blu-ray supportate daXbox Series X, diamo un’occhiata a come puoi effettivamente abilitarle e configurarle. Per cominciare, esegui questi passaggi:

Dalla schermata Home della tua Xbox Series X, premi il pulsante Xbox per aprire il menu Guida ;

della tua Xbox Series X, premi il per aprire il menu ; Evidenzia le opzioni per Profilo e sistema e seleziona Impostazioni ;

e seleziona ; Da qui, vai alle opzioni per Dispositivi e connession i;

i; Seleziona Blu-ray.

Dallo schermo Blu-ray, dovresti essere in grado di accedere a tutte le impostazioni e preferenze precedentemente menzionate disponibili per la tua Xbox. Ma alcune delle funzionalità richiedono alcuni passaggi in più, come vedremo di seguito.

Ad esempio, per modificare le impostazioni Dolby Digital e configurare il controllo della gamma dinamica, è necessario selezionare Dolby Digital e scegliere Controllo della gamma dinamica attivato o Controllo della gamma dinamica automatico. Se mantieni l’impostazione attiva, sarà sempre abilitata, mentre l’alternativa abiliterà il controllo della gamma dinamica solo quando l’audio necessita di correzioni.

Allo stesso modo, per consentire al tuo dispositivo di decodificare l’audio e silenziare qualsiasi intrusione indesiderata dalla tua Xbox, seleziona Consenti al mio ricevitore di decodificare l’audio. Attendi che venga visualizzato un popup sullo schermo e seleziona Passa audio al ricevitore per abilitare la funzione.

Sia limitando le potenziali interruzioni dei tuoi Blu-ray che attenuando l’audio per un suono migliore, dovresti essere sulla buona strada per migliorare la tua esperienza Blu-ray con Xbox.

Va anche detto che potresti migliorare la qualità dei contenuti anche al di fuori delle funzionalità Blu-ray integrate nella console. L’ottimizzazione delle impostazioni audio su Xbox Series X, ad esempio, è un passo successivo perfetto per affinare gli aspetti de lettore multimediale del dispositivo Microsoft.

In questo senso è possibile dare uno sguardo alle impostazioni disponibili con la console, cercando soluzioni specifiche per l’acustica e per l’eventuale sistema di **soundbar collegate alla TV.

Non solo gaming: Xbox Series X è in grado di andare ben oltre

I pregi della console di cui stiamo parlando, dunque, vanno ben oltre il semplice gaming. Nel caso voglia provare contenuti Blu-ray nella tua camera o in una zona dove non vi è un lettore specifico, Xbox Series X offre una soluzione che è superiore rispetto a un semplice ripiego.

Se sei il possessore di questa console e, limitandoti al gaming, hai qualche problema di troppo con il tuo controller, ti consigliamo di dare uno sguardo a questo articolo.