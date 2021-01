Come riavviare o spegnere Playstation 5

Molti di coloro che hanno appena acquistato la nuova PlayStation 5 la prima volta si sono chiesti come spegnerla. La cosa sembrerà banale ma bisogna specificare che la nuova console di Sony ha una procedura di spegnimento differente rispetto a PlayStation 4.

All’inizio diversi utenti possono essere disorientati. Infatti, a meno che tu non voglia alzarti dal divano e cercare il tasto per spegnerla manualmente, l’attuale funzionalità dell’interfaccia utente per spegnere o mettere in modalità stand by la console si trova in una posizione abbastanza nascosta. In questo articolo spiegheremo quali sono le varie opzioni che puoi seguire se vuoi spegnere Playstation 5, metterla in modalità riposo o riavviarla.

Come spegnere PlayStation 5 con il controller

L’interfaccia utente di PlayStation 5 è diversa dalle generazioni precedenti della console, in quanto le opzioni di accensione, spegnimento e stand-by si trovano ora “nascoste” all’interno del Centro di controllo. Per aprire il “Centro controllo” devi premere il pulsante dell’icona “PlayStation” sul controller DualSense. Questo pulsante si trova direttamente sotto il touchpad rettangolare e ha la forma dell’icona Playstation. Basterà fare un piccolo clic su di esso per aprire il Centro di controllo.

Nel Centro di controllo sono disponibili diverse funzioni tra cui download, elenco amici e impostazioni microfono. Sarà, però, necessario scorrere fino al bordo destro, dove si trova la classica icona di accensione/spegnimento per capire come spegnere la PS. Clicca sull’icona di accensione/spegnimento con il tasto X per far comparire un menu a tendina con le seguenti opzioni relative all’alimentazione:

“Modalità riposo“, che mette la tua PS5 in modalità risparmio energetico. Il vantaggio della modalità Riposo è che la tua PS5 continuerà a scaricare e installare gli aggiornamenti del gioco e i tuoi giochi rimarranno in stop fino a quando non sarai pronto a riprendere. Attenzione: non scollegare il cavo di alimentazione AC mentre il sistema è in modalità riposo. “Spegni PS5” che ti permette di chiudere tutti i giochi e spegnere la console. Puoi scegliere quest’opzione se sai che non giocherai per un po’ di tempo o prima di scollegare il cavo di alimentazione. Mentre la modalità riposo è un’opzione di risparmio energetico con il dispositivo che sebbene in modalità ridotta continua a “consumare”, spegnere la console farà risparmiare più energia. “Riavvia la PS5“: chiude tutti i giochi e le app e riavvia la PS5. Questo è utile se hai problemi con la tua console e vuoi usare questo sistema per spegnerla e riaccenderla nella speranza di risolvere qualche bug.

Come spegnere PlayStation 5 con il pulsante fisico

Se non si ha accesso al controller perchè, ad esempio, questo non funziona, è possibile spegnere la console tramite il pulsante fisico. Tuttavia anche questo non è immediato da trovare e dovrai cercarlo attentamente dato che sia il pulsante di accensione che quello di espulsione possono essere difficili da vedere. Il pulsante fisico è un bottone nero che si trova sulla striscia centrale nera della console. Se guardi in basso nella metà inferiore della console vedrai un pulsante molto sottile.

Se hai la versione digitale della PS5, troverai un solo pulsante sulla parte anteriore della console, mentre se hai la versione di PS5 con unità disco affianco al pulsante di accensione troverai anche quello di espulsione. Ci sono due icone molto piccole che ti aiutano a distinguere i due pulsanti. Tuttavia basta ricordarsi che se la tua console è posizionata in verticale il pulsante di spegnimento è il pulsante in basso, mentre se è in posizione orizzontale il pulsante per spegnerla è quello a destra.

Se premi il pulsante per un secondo metterai la console in modalità riposo, mentre se lo tieni premuto per tre secondi allora spegnerai completamente la PlayStation.

Come accendere PlayStation 5

Anche per accendere la tua nuova PlayStation 5 hai diverse opzioni. La prima è toccare il pulsante fisico che si trova sulla console, lo stesso che serve per spegnerla. Se premi una volta il bottone si accenderà la PlayStation. Se, invece, tieni premuto il pulsante più a lungo avvierai la console in modalità provvisoria, il che è utile se si verifica un problema con PlayStation e si desidera reimpostarla alle impostazioni di fabbrica. La seconda opzione per accenderla è premere il pulsante “PlayStation” che si trova sul controller. Questo accenderà non solo la console ma anche il controller stesso.

La terza opzione si chiama collegamento HDMI e accenderà la console quando si accende anche il televisore. Per abilitare questa opzione vai sulle tue Impostazioni, che puoi trovare facendo clic sull’icona a forma di ingranaggio che si trova nella parte in alto a destra dell’interfaccia utente della PlayStation 5.

Scorri verso il basso nelle impostazioni fino a trovare l’opzione “Sistema”. Cliccaci sopra e vedrai aprirsi un sotto-menu. Nella lista delle funzioni clicca su “HDMI” e al suo interno troverai l’opzione “Abilita collegamento dispositivi HDMI”. Nota che questa funzione potrebbe non essere disponibile con tutti i televisori, ma solo su quelli di ultima generazione.

Tieni presente che avere il link HDMI abilitato significherà che la tua console andrà automaticamente in modalità riposo quando spegni il televisore. Questa è una funzione utile, ma potresti volerla disabilitare se usi la TV per altre cose oltre ai giochi sulla PS5.

