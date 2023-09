Come reimpostare un controller PS5

Il controller DualSense della PS5, come tutti i dispositivi hardware, può andare incontro a problemi. Fortunatamente Sony rende facile eseguire un reset del controller quando si devono risolvere problematiche. Vediamo quindi come effettuare un reset software o hardware del DualSense, a seconda del problema riscontrato. Sistemi sicuri per reimpostare un controller PS5 in maniera facile e veloce.

Come eseguire un reset software del controller PS5

Il reset software, noto anche come reset morbido, è una procedura che permette di ripristinare le impostazioni temporanee del firmware del controller DualSense, eliminando potenziali anomalie che potrebbero causare malfunzionamenti. Tale procedura non modifica le impostazioni permanenti del dispositivo. Dal punto di vista tecnico, il reset software comporta lo spegnimento e la successiva riaccensione del controller, in modo da azzerare la memoria RAM dove risiedono i dati temporanei. La memoria ROM che contiene il firmware e le impostazioni permanenti non viene intaccata.

Per eseguire un reset software, è sufficiente tenere premuto il tasto PS sulla schermata principale per aprire il Centro di controllo. Da qui, selezionare Accessori e poi il controller dall’elenco dei dispositivi associati. A questo punto, scegliere l’opzione Spegni controller. Dopo aver atteso qualche secondo, riaccendere il DualSense tenendo premuto il tasto PS.

Il reset software può risolvere problematiche minori come ritardi nei comandi, problemi temporanei di connessione o malfunzionamenti dei pulsanti. Se il problema persiste, sarà necessario eseguire un reset hardware per ripristinare totalmente le impostazioni di fabbrica.

Come eseguire un reset hardware del controller PS5

Il reset hardware, noto anche come reset forzato, è una procedura che permette di ripristinare completamente le impostazioni di fabbrica del controller DualSense. A differenza del reset software, questa operazione va a reinizializzare sia la memoria RAM che la ROM, riportando il firmware alle condizioni originarie. Dal punto di vista tecnico, il reset hardware si ottiene tenendo premuto per 5 secondi un apposito pulsante collocato sul retro del DualSense. Questo pulsante è raggiungibile tramite un piccolo foro ed è possibile premerlo utilizzando uno stuzzicadenti o una graffetta.

Premendo il pulsante per il tempo indicato, tutti i dati presenti nella memoria del controller vengono cancellati e il firmware ripristinato alla versione installata in fabbrica. In questo modo qualsiasi impostazione o parametro modificato dall’utente viene azzerato. Dopo aver eseguito il reset hardware, il DualSense effettuerà in automatico la sincronizzazione con la console PS5. In caso di problemi, è possibile collegare il controller via cavo USB-C e accendere la console tenendo premuto il tasto di accensione.

Il reset hardware è consigliato in caso di problemi gravi come mancata accensione del controller, assenza di risposta ai comandi o deriva degli stick analogici. Può inoltre essere utile dopo aver installato un importante aggiornamento firmware che ha creato malfunzionamenti.

Quando bisogna resettare il controller della PS5

La necessità di eseguire una procedura di reset sul controller DualSense dipende dal tipo di malfunzionamento riscontrato dall’utente. Esistono problematiche di lieve entità che possono essere risolte tramite un reset software, mentre per anomalie più gravi risulta necessario un reset hardware. Dal punto di vista tecnico, un reset software è indicato quando si verificano problemi temporanei come ritardi nell’input dei comandi, interruzioni intermittenti della connessione wireless, malfunzionamenti specifici di singoli pulsanti oppure problematiche legate ai sensori di movimento.

Tali problematiche sono riconducibili ad un’alterazione dei dati nella memoria RAM del controller, perciò un riavvio del dispositivo porta alla cancellazione della memoria temporanea, risolvendo il problema. Viceversa, risulta necessario un reset hardware quando il malfunzionamento è grave e permanente. Questo include la mancata accensione del DualSense, l’assenza totale di risposta ai comandi, problemi cronici di deriva degli stick e altre problematiche legate ai componenti hardware interni.

In questi casi, solo il ripristino completo del firmware attraverso la cancellazione della memoria ROM può risolvere il malfunzionamento. Il reset hardware garantisce appunto questa reinizializzazione totale dei dati e delle impostazioni interne.

Risolvi i problemi del DualSense con un reset

I malfunzionamenti del controller DualSense per PS5 possono essere efficacemente risolti, nella maggior parte dei casi, attraverso appropriate procedure di reset. La scelta tra reset software e hardware dipende dalla natura del problema riscontrato. Dal punto di vista tecnico, un reset software va eseguito per problematiche temporanee quali ritardi nell’input, interruzioni della connessione o malfunzionamenti circoscritti ad alcuni pulsanti. Tramite la riaccensione del dispositivo si ottiene l’azzeramento della memoria RAM, risolvendo il problema.

Per problematiche più gravi come il mancato funzionamento generale del controller, deriva degli stick o possibili guasti hardware, risulta necessario il reset forzato tramite apposito pulsante sul retro. Questo riporta alle condizioni di fabbrica sia la memoria RAM che ROM.

Se dopo vari tentativi il problema persiste, allora potrebbe sussistere un guasto a livello di componentistica interna, non risolvibile tramite reset software o hardware. In tal caso risulta necessario procedere con interventi di assistenza tecnica approfondita o eventuale sostituzione del dispositivo.

Quando si riscontrano malfunzionamenti dopo un aggiornamento firmware, è consigliabile attendere il rilascio di una nuova versione, poiché il reset non consente il downgrade del software interno. Se il tuo controller ha un problema di drifting, abbiamo la guida giusta per risolvere il problema.