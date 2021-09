Come recuperare i messaggi cancellati su iPhone

iMessage consente agli utenti iPhone di condividere foto, video, note vocali, GIF e altro, ma è un un’app che può accumulare rapidamente molti file sul tuo dispositivo. Quindi, potrebbe essere un comportamento intelligente cancellare i nuovi messaggi di volta in volta per cercare di recuperare spazio. Ma cosa succede se cancelli un messaggio importante per errore?

Si tratta di un errore piuttosto comune e, seppur in un primo momento puoi farti cogliere dallo sconforto, in realtà esistono diversi modi per recuperare i messaggi cancellati su iPhone.

In tal senso infatti, può essere utile iCloud, oppure iTunes o in altri casi utilizzando anche app di terze parti. In questa guida ti guideremo attraverso queste soluzioni, cercando di capire quale fa al caso tuo.

Messaggi cancellati su iPhone? Recuperali con iCloud!

Se hai eseguito il backup del tuo iPhone su iCloud, dovresti essere in grado di ripristinare tutti i messaggi presenti sul tuo iPhone presenti al momento del backup.

Nota bene: Apple ha cambiato le cose e ha introdotto Messaggi in iCloud qualche tempo fa. Abilitandolo nel menu Impostazioni del tuo iPhone, i messaggi vengono sincronizzati su tutti i tuoi dispositivi che utilizzano lo stesso ID Apple.

Lo svantaggio è che i messaggi eliminati vengono cancellati da tutti i dispositivi collegati e i messaggi non fanno parte dei backup iCloud standard con la funzionalità abilitata.

Se sei abbastanza fortunato da non avere la funzionalità abilitata, un modo per ripristinare i messaggi tramite un backup iCloud è formattare completamente il tuo iPhone e ripristinarlo dal già citato backup. Assicurati solo di ripristinare da un backup prima che i messaggi di testo fossero eliminati.

Controlla in Impostazioni – (Il tuo nome) – iCloud – Gestisci spazio di archiviazione – Backup per vedere quali backup hai a disposizione.

Se trovi il backup di cui hai bisogno, dovrai ripristinare le impostazioni di fabbrica del tuo iPhone prima di ripristinarlo tramite il backup iCloud. Per ripristinare il tuo dispositivo, vai su Impostazioni – Generali – Ripristina – Cancella tutto il contenuto e le impostazioni.

Tieni presente che qualsiasi cosa sul tuo iPhone aggiunta dopo la data di backup verrà eliminata, quindi esegui il backup di tutti i dati che non vuoi perdere.

Come recuperare i messaggi persi con iTunes/Finder

Un altro metodo per ripristinare i messaggi cancellati su iPhone è quello di tentare un recupero attraverso un backup di iTunes (o Finder, se usi macOS Catalina o versioni successive). In molti casi, questo modus operandi potrebbe essere ancora più funzionale del precedente.

A meno che tu non abbia disabilitato l’opzione di sincronizzazione automatica in iTunes, il tuo iPhone dovrebbe essere sottoposto a backup ogni volta che ti sei sincronizzato con il tuo PC o Mac. Dunque, procedi in questo modo:

collega il tuo iPhone al PC o al Mac con cui esegui la sincronizzazione;

iTunes (o Finder) dovrebbe aprirsi: aprilo tu stesso se ciò non accade automaticamente;

dovresti vedere il tuo iPhone apparire in alto a sinistra: cliccaci sopra;

nella scheda Generale, fai clic su Ripristina.

Tutti i dati di cui hai eseguito il backup in precedenza ora sostituiranno i dati sul telefono. Ci vorranno alcuni minuti. Se non hai eseguito il backup dopo aver eliminato quei messaggi, dovrebbero riapparire sul tuo telefono.

Effettuare il recupero attraverso app di terze parti

Se nessuna delle opzioni di cui sopra ha funzionato, è ora di passare alle maniere forti. In questo caso, parliamo di software a pagamento di terze parti, quindi preparati a spendere qualche spicciolo per questo tentativo.

Si tratta di programmi relativamente apprezzati dall’utenza, quindi dovrebbero offrire adeguate garanzie. Stiamo parlando di app come: PhoneRescue, iPhone Data Recovery, iMyFone D-Back e Tenorshare UltData.

Queste app funzionano senza backup perché anche dopo aver “cancellato” i messaggi, rimangono come dati in forma compressa sul tuo iPhone fino a quando non vengono sovrascritti da altri file. Ciò significa che potresti essere in grado di recuperare i messaggi eliminati utilizzando queste utilità (e altre), ma non ci sono garanzie in tal senso.

Il miglior consiglio che possiamo dare a chi prova questo metodo è di farlo il prima possibile dopo aver cancellato i messaggi di testo: più a lungo lo lasci, più è probabile che i dati vengano sovrascritti e persi definitivamente.

Fonte techadvisor.com