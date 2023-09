Come recuperare i dati del tuo iPhone senza backup?

La cancellazione accidentale dei dati dal tuo iPhone, senza alcun backup preventivo, può metterti in guai seri.

La perdita del dispositivo o un guasto irreparabile, unite alla colpevole assenza di un adeguata copia di riserva dei dati, di fatto, può essere deleteria tanto per la vita privata quanto per quella professionale di un utente Apple. Ma è davvero tutto perduto in queste occasioni?

Anche in assenza di backup pregressi sono disponibili alcuni metodi di recupero dati che puoi utilizzare per recuperare le informazioni dal tuo iPhone.

Nota bene: nel caso tu sia giunto su questo articolo per pura curiosità, ti consigliamo di correre subito ai ripari ed effettuare un backup sul tuo iPhone. Ciò, infatti, ti permetterà di rendere tutto molto più semplice nel contesto di futuri recuperi delle informazioni o di sostituzione del dispositivo.

Posso recuperare i dati cancellati dell’iPhone senza backup?

Molti utenti Apple, che hanno riscontrato problemi di perdita di dati sui propri dispositivi iPhone, si stanno chiedendo se sia possibile recuperare i dati senza backup.

Fortunatamente, la risposta a questa domanda è un grosso “SÌ”. In generale, quando perdi dati sul tuo iPhone dopo aver eseguito il ripristino delle impostazioni di fabbrica o quando vengono persi, non perdere la speranza anche se ti sei dimenticato di fare un backup.

Per ripristinare i dati del tuo iPhone, devi smettere di utilizzare il tuo dispositivo. Ciò ti impedisce di sovrascrivere i file eliminati con quelli nuovi. Le possibilità di recuperare le informazioni perse dipendono da vari fattori, come il tipo di dati che devi recuperare e il periodo di tempo trascorso dall’eliminazione delle informazioni.

Quali sono le cause della perdita di dati su iPhone?

Esistono diversi motivi per cui potresti perdere dati sul tuo iPhone. Alcuni di questi includono:

Eliminazione accidentale : potresti aver eliminato accidentalmente dei file Se si verifica una cancellazione accidentale dei dati sugli iPhone e non disponi di un backup, può essere difficile recuperare ciò che hai cancellato;

: potresti aver eliminato accidentalmente dei file Se si verifica una cancellazione accidentale dei dati sugli iPhone e non disponi di un backup, può essere difficile recuperare ciò che hai cancellato; Problemi/bug del software : a volte, anche gli aggiornamenti iOS o altri problemi relativi al software possono causare la cancellazione di dati preziosi. Potrebbero esserci bug o problemi tecnici che possono danneggiare ciò che è presente sul dispositivo;

: a volte, anche gli o altri problemi relativi al software possono causare la cancellazione di dati preziosi. Potrebbero esserci bug o problemi tecnici che possono danneggiare ciò che è presente sul dispositivo; Jailbreak : quando esegui il jailbreak di un iPhone, aumentano le minacce alla sicurezza e aumenta anche la possibilità di perdita dei dati. Effettuare il jailbreak significa aggirare i protocolli di sicurezza di Apple, il che porta anche a problemi ben più gravi;

: quando esegui il jailbreak di un iPhone, aumentano le minacce alla sicurezza e aumenta anche la possibilità di perdita dei dati. Effettuare il jailbreak significa aggirare i di Apple, il che porta anche a problemi ben più gravi; Malware o attacchi simili: potrebbe esserci un attacco di virus o malware sul tuo iPhone, che può corrompere o eliminare file su di esso. Per evitare tali problemi, devi scansionare regolarmente il tuo iPhone ed evitare di scaricare app da siti Web non attendibili.

Recupera i dati di iPhone utilizzando lo strumento di recupero dati

Vivere una situazione come l’improvvisa cancellazione dei dati dell’iPhone può essere molto fastidioso, ma ciò non significa che devi farti prendere dal panico.

Puoi utilizzare un software di recupero dati iPhone per ripristinare i dati. Esistono diversi strumenti di recupero che puoi utilizzare per questo scopo. Questi strumenti di recupero file e dati è in grado di intervenire in caso di cancellazione accidentale, la perdita o la rottura del device Apple. Solitamente questi software sono a pagamento ma permettono di ottenere ottimi ripristini e, dopo il completamento, visualizzerai l’anteprima dei file recuperabili e che pòuoi salvare.

Le soluzioni alternative

A volte, eliminare un file non significa che questo venga cancellato definitivamente dal tuo iPhone. Molte app dispongono di una cartella Eliminati di recente integrata che puoi utilizzare per ripristinare i file eliminati di recente dal tuo iPhone.

Inoltre, puoi anche utilizzare il backup iCloud per ripristinare i file cancellati accidentalmente sul tuo iPhone. Di seguito ti spieghiamo come fare.

Recupera i dati iPhone cancellati dalla cartella “Eliminati di recente”

Come già accennato, molte app iOS hanno una cartella “Eliminate di recente”. Quindi, prima di provare qualsiasi altro metodo di recupero iPhone per recuperare i dati dell’iPhone, dai un’occhiata a queste cartelle.

Qui, infatti, alcuni software conservano gli elementi eliminati per un massimo di 30 giorni, dopodiché verranno eliminati definitivamente dal dispositivo. In questi casi, basta selezionare i file che desideri ripristinare e scegliere Ripristina.

Recupera i dati cancellati dal sito di iCloud

Un altro modo per recuperare i dati dell’iPhone senza backup è la sincronizzazione con iCloud. Utilizzando l’ID Apple puoi accedere a più dispositivi per accedere a foto, video, contatti e altri tipi di file.

In caso di perdita di dati accidentale, dunque, controlla il tuo iPad o Mac. Essendo sincronizzati con il tuo iPhone, è possibile che tu possa recuperare i file dagli altri dispositivi Apple.

In conclusione

Se è vero che, come hai visto, esistono diverse opzioni possibili, non sottovalutare mai i classici backup.

A discapito di tecniche e software specifici, infatti, una soluzione di tale genere ti consente di avere la certezza assoluta di avere una copia di riserva dei tuoi dati più preziosi.

Infine, se utilizzi iCloud per i tuoi backup, ti ricordiamo che puoi attivare la crittografia end-to-end per rendere le copie dei dati ancora più sicure.