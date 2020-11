Come pulire la tastiera del laptop

Lo sai che la tastiera del tuo laptop può contenere 20.000 volte più batteri del sedile del tuo water? E’ scioccante, lo sappiamo, ma è quanto emerso da una ricerca condotta dalla società IT CBT Nuggets. Un numero che potrebbe essere di gran lunga superiore se consideriamo quanto stiamo usando il nostro computer in questi tempi di pandemia. Lavoro, scuola , intrattenimento e perfino sessioni di chat per parlare con gli amici, quanto tempo stai trascorrendo al tuo laptop in questi mesi?



Ecco perchè davvero importante prendersi cura della tua tastiera, pulirla accuratamente: solo in questo modo riuscirai a prevenire la diffusione di germi anche all’interno della tua famiglia. Ci vorranno solo pochi minuti per avere una tastiera pulita e igienizzata. Come fare? Te lo spieghiamo nella nostra guida.

Spegni il laptop

Per prima cosa, spegni il computer e scollegalo per ridurre il rischio che l’umidità penetrata all’interno possa provocare un cortocircuito. Come sempre, assicurati di aver fatto il backup dei file importanti, nel caso qualcosa vada storto.

Elimina le briciole

Iniziamo ad eliminare le briciole più grandi, la polvere o gli altri detriti che sono penetrati nei tasti. Per far ciò, capovolgi il laptop e falle cadere: picchietta delicatamente la parte inferiore del telaio per rimuovere eventuali particelle ostinate. Per rendere più semplice questa operazione, puoi anche usare lo slime gel detergente negli spazi tra i tasti: questo prodotto si attacca ai tasti e raccoglie polvere, briciole e altri detriti.

Se non riesci ad eliminare tutto, ti consigliamo di utilizzare anche l’aspirapolvere: ovviamente dovrai servirti di un piccolo accessorio e dovrai importare l’aspirapolvere sulla potenza più bassa. (L’ultima cosa che vogliamo è aspirare i copritasti!)

Se hai un piccolo aspirapolvere portatile, ancora meglio.

Puoi anche usare una bomboletta di aria compressa: spruzza l’aria a zigzag in modo da non perdere nessun angolo e fessura e assicurati di premere tutti i lati di ogni tasto. Se non hai l’aria compressa, puoi provare ad utilizzare un altro dispositivo che soffia aria come, ad esempio, un asciugacapelli. Ovviamente, non dirigere il getto dell’aria direttamente sotto i copritasti perché potresti danneggiare le parti elettroniche delicate della tastiera.

Se, dopo aver eseguito queste operazioni, ti accorgi che sotto i tasti si annida altra sporcizia, allora non ti resta che smontare i tasti del laptop. Ma attenzione: puoi smontarli soltanto se il modello del tuo pc te lo permette. Segui sempre le istruzioni del produttore oppure contatta un professionista.

Disinfetta

Dopo aver eliminato accuratamente la polvere e le briciole che si annidano nella tastiera, è arrivato il momento di pulirla con una salvietta disinfettante. Evita le salviettine che contengono candeggina. Se non hai le salviette, puoi anche usare un panno morbido imbevuto di alcol denaturato. Pulisci i tasti uno alla volta, per assicurarti di igienizzare tutto alla perfezione.

Devi assolutamente evitare che il liquido entri sotto i tasti: evita, quindi, panni eccessivamente bagnati. Se necessario, strizza le salviette prima di usarle. Non spruzzare acqua o altri liquidi detergenti direttamente sulla tastiera. Pulisci ancora bene la tastiera utilizzando un panno in microfibra: cerca di evitare prodotti abrasivi (come, ad esempio, il classico tovagliolo di carta) perché potrebbero graffiare i tasti. Infine, asciuga l’area con un altro panno morbido. Ecco fatto: la tastiera del laptop è perfettamente pulita!

E se sei in vena di “pulizie di primavera”, allora ti interesserà leggere la nostra guida su come pulire il tappetino del mouse e come pulire lo schermo del pc.

Fonte Theverge