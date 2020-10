Come mandare un fax usando lo smartphone | Guida ed app

Non vi è alcun limite a quello che puoi fare utilizzando i migliori smartphone presenti sul mercato. Ormai i PDF inviati via mail sono la quotidianità, peccato che alcuni destinatari si ostinino a non accettare documenti tramite posta elettronica. In questi casi, potrebbe esserti richiesto l’invio tramite fax.

Se ti stai domandando se sia possibile utilizzare direttamente la connessione telefonica del tuo smartphone come fax o modem dial-up, purtroppo la risposta è no. Dovrai invece scaricare un’apposita app oppure avvalerti di terzi che invieranno il fax per te, proprio come faresti per inviare un fax occasionale dal tuo PC.

Ovviamente, questo avrà un costo. Purtroppo non è possibile trovare un’app che ti consenta di inviare gratuitamente un numero illimitato di fax. Alcune applicazioni scaricabili dal web potrebbero consentirti di inviare solo alcune pagine gratuitamente, non tutte. Il motivo è semplice: per funzionare, questi servizi devono mantenere i numeri di telefono per interfacciarsi con la rete telefonica. Il tuo smartphone non può infatti agire come un modem dial-up: dipenderai dunque sempre dai server di un servizio che effettuerà per te il “lavoro sporco”.

E’ chiaro che, anche se tutto ciò avrà un costo, potrai comunque risparmiare tempo e denaro: in definitiva, questi servizi a pagamento possono rivelarsi molto più convenienti dell’acquistare un fax e collegarlo alla propria rete telefonica fissa. Questo metodo ti consente anche di fare tutto in modo completamente elettronico. Puoi firmare e compilare documenti PDF sul tuo telefono e inviarli via fax. In alternativa, puoi utilizzare la fotocamera del telefono per acquisire documenti cartacei e inviarli via fax.

Nella nostra guida, ti spieghiamo come inviare un fax usando il tuo smarphone e cercando di contenere – per quanto possibile – i costi.

Fax dallo smartphone: le App per iPhone o Android

Per prima cosa, potresti cercare la parola “fax” sull’App Store o sul Play Store: qui troverai alcune opzioni, ma nessuna delle app fornite è effettivamente gratuita: come prima sottolineato, alcune ti consentiranno di inviare gratuitamente soltanto alcune pagine. Potrai scegliere, tra le tante applicazioni presenti, quella più adatta alle tue esigenze: ovviamente sostenendone i costi.

Ma c’è un problema più grande: la stragrande maggioranza delle volte in cui devi inviare qualcosa via fax, stai inviando un documento che contiene informazioni molto personali. Ecco perché abbiamo scelto per te le migliori applicazioni che tutelano la tua privacy e che ti permettono di inviare fax dallo smartphone in maniera sicura e protetta.

Inviare “fax sensibili” dallo smartphone: le app per utenti esperti

Se invii continuamente fax sensibili e stai cercando un servizio serio in grado di tutelare la tua privacy, allora la miglior scelta per te è l’app RingCentral Fax che è parzialmente di proprietà di Cisco e AT&T. Parlavamo di scelta migliore perché quest’applicazione è dotata di ottime funzionalità di sicurezza e supporto per più utenti con linee fax separate.

Parliamo di un’app mobile davvero intelligente che ti consente di gestire velocemente i tuoi fax e di inviarli tramite e-mail. E’ inoltre dotata di molte altre funzioni, comprese le integrazioni con Outlook, Google Drive, Dropbox e Box. Ha anche altre funzionalità di sicurezza che si rivelano molto utili per quelle aziende o per quelle persone che trasmettono spesso documenti con informazioni protette.

Naturalmente, se vuoi solo inviare alcuni fax, puoi iscriverti a uno dei loro piani economici e poi annullare l’abbonamento dopo qualche mese. Il funzionamento dall’Italia però non è sempre garantito, per questo motivo abbiamo stilato una serie di applicazioni (solo 2 a dir la verità) che potrebbero fare al caso tuo.

Inviare fax e tutelare la privacy: le app per l’utente occasionale eFax è l’app per Android ed iOS che fa per te se devi inviare solo qualche fax ogni tanto. EFax è pur sempre la famosa società che ha praticamente inventato il fax in digitale: ora hanno implementato anche una interessante app mobile che ti consente di inviare e ricevere fax. Se hai solo bisogno di inviare fax occasionali, ti consigliamo anche MyFax per Android ed iPhone, che ti permette di inviare fino a 10 pagine gratuite senza dover pagare.

Come inviare i fax tramite e-mail

Se non vuoi scaricare l’applicazione, puoi iscriverti a eFax o MyFax e quindi utilizzare il loro sito Web per inviare i tuoi documenti. In alternativa, puoi utilizzare la loro funzionalità di fax tramite posta elettronica.

Quasi tutti questi provider sopra citati ti consentono di inviare fax inoltrando un documento al numero destinatario, combinato con un finale personalizzato. Ad esempio, se desideri inviare un fax al numero 800-555-1212, allora il provider invierà il documento ad un’e-mail 8005551212@somefaxservicehere.com (non un indirizzo reale).

In definitiva, non esiste un’unica migliore applicazione fax per tutti. Se hai bisogno di inviare molte pagine su base continuativa, un servizio in abbonamento come o eFax potrebbe essere il migliore. Se vuoi semplicemente inviare un fax veloce, MyFax è probabilmente la soluzione ideale per te.

Se stai utilizzando un’altra piattaforma per smartphone, la soluzione migliore è trovare un servizio fax che ti consenta di inviare fax tramite e-mail: rimane sempre questo, infatti, il modo più semplice per inviare fax.

Fonte Howtogeek