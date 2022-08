Come installare Netflix su smartphone Android non compatibili

Una delle app più diffuse sugli smartphone Android è sicuramente quella di Netflix, re incontrastato dello streaming di film e serie Tv. L’app Netflix è anche una delle più installate ed utilizzate sugli smartphone, ma potrebbe non essere disponibile per tutti e sono molti i casi in cui non si riesce ad installare Netflix dal Play Store.

Possono capire diversi tipi di problemi nell’installazione di Netflix sugli smartphone Android:

l’app potrebbe non essere visualizzata nel Play Store , quindi anche andando ad effettuare una ricerca non sarà possibile installare l’applicazione di Netflix da Play Store

, quindi anche andando ad effettuare una ricerca non sarà possibile installare l’applicazione di Netflix da Play Store l’app potrebbe, invece, anche essere visualizzata ma con il messaggio “Quest’app non è compatibile con il tuo dispositivo” oppure “Il tuo dispositivo non è compatibile con questa versione” che di fatto decretano l’incompatibilità con il nostro dispositivo

oppure che di fatto decretano l’incompatibilità con il nostro dispositivo potresti aver provato anche ad installare l’app dal Play Store via web ed aver ottenuto sempre lo stesso messaggio di errore

Se non riesci a trovare l’applicazione di Netflix nel Play Store o non riesci ad installarla perché il tuo smartphone o tablet Android non è compatibile puoi seguire uno di questi due metodi per risolvere il problema.

Videoguida completa

Metodo 1: guarda Netflix da browser

Il metodo più semplice e veloce, anche se non è esattamente comodo come un’applicazione, è quello di guardare Netflix direttamente dal browser che usi per navigare, solitamente su Android il browser preinstallato è Google Chrome.

In questo caso ti basta aprire una pagina web, aprire il sito di Netflix scrivendolo nella barra degli indirizzi (puoi anche cercarlo semplicemente su Google) e poi fare un login con i tuoi dati.

Dalla schermata principale potrai scegliere quale film o serie TV guardare ed iniziare subito a goderti tutti i tuoi contenuti preferiti. Potrebbe capitare che sul sito venga visualizzato un messaggio che ti invita a scaricare l’app, ti basterà ignorarlo.

Purtroppo con la modalità browser si perde qualche funzionalità, come quella della visione offline, e l’utilizzo non è rapido ed agevole.

Metodo 2: scaricare l’applicazione dal sito di Netflix

Fortunatamente Netflix stessa ha messo una pezza al problema e ha reso possibile scaricare il file dell’applicazione, il file apk per essere precisi, direttamente dal proprio sito. In questo modo si può quindi installare l’app di Netflix su ogni device non compatibile, bisogna però seguire alcuni passaggi che potrebbero variare leggermente da dispositivo a dispositivo.

Il primo passaggio è quello di attivare la possibilità di installare applicazioni di app scaricate da origini sconosciute sul tuo smartphone. Per farlo segui questa guida se hai una versione di Android 11 o inferiore:

Apri le Impostazioni del tuo smartphone Seleziona il menu App e notifiche Tocca Impostazioni Tocca Sicurezza Tocca la casella accanto a Sorgenti sconosciute Consenti l’installazione delle applicazioni da sorgenti diverse da Play Store.

Se hai una versione di Android 12 o superiore devi procedere in questo modo:

Apri le Impostazioni del tuo smartphone Seleziona il menu App e notifiche Tappa su Avanzate e poi su Installa app sconosciute Ora premi sul browser da cui andrai a scaricare l’app, solitamente Chrome, e seleziona la voce Permetti da questa sorgente Fai lo stesso per la voce File

A questo punto siamo pronti per il passaggio successivo, ovvero per scaricare ed installare l’app di Netflix sul nostro smartphone non supportato.

Procedi con questi passaggi:

Scarica l’app di Netflix dal sito ufficiale oppure apri questa pagina e scegli l’opzione più adatta al tuo caso Una volta terminato il download apparirà una notifica nella parte alta dello schermo Clicca sopra la notifica, alternativamente apri la cartella Download del tuo smartphone, e tappa sopra il file .apk appena scaricato o su Apri Sulla finestra clicca su Installa ed attendi qualche secondo

A questo punto l’app di Netflix è installata, puoi aprire ed effettuare il login ed iniziare subito a vedere le tue serie TV preferite.