Come fare uno screenshot su Chromebook

Chi ha da poco acquistato il suo primo Chromebook potrebbe andare incontro a qualche piccola difficoltà. Una delle cose che facciamo più spesso su smartphone e PC è la cattura dello schermo, ovvero uno screenshot, una funzione semplice e particolarmente utile.

Nella guida di oggi vediamo tre semplici metodi che ci permettono di effettuare uno screenshot su Chromebook. I metodi per catturare una schermata su Chrome OS si differenziano in base alla modalità con cui stai utilizzando il notebook con Chrome OS, ci sarà quindi un metodo utilizzando la tastiera, un sistema per la modalità tablet ed una modalità avanzata per il pennino.

Per la guida di ho utilizzato Lenovo IdeaPad Flex 5, uno dei migliori Chromebook attualmente in vendita e che potrebbe fare al caso tuo grazie alla sua duttilità.

Videoguida completa allo screenshot su Chromebook

Catturare una schermata in modalità notebook

Se stai utilizzando il tuo Chromebook nella classica modalità notebook puoi sfruttare la tua tastiera fisica per catturare la schermata premendo semplicemente la combinazione Ctrl + Mostra finestre. Andando a premere contemporaneamente questi due tasti andrai a catturare lo screenshot in un istante. Se hai premuto la combinazione di tasti corretta visualizzerai un popup con un’anteprima del tuo screenshot nell’angolo in basso a destra.

Puoi anche realizzare uno screenshot parziale, ovvero di una determinata parte di schermo, utilizzando la combinazione di tasti Maiusc + Ctrl + Mostra finestre. Una volta premuta la combinazione di tasti vedrai lo schermo diventare leggermente più scuro ed apparirà uno speciale puntatore del mouse a forma di piccolo mirino che ti permetterà di selezionare la parte di schermo che ti interessa. Seleziona quindi la parte di pagina che ti interessa utilizzando il mouse, una volta selezionata rilascia semplicemente il dito per completare lo screen.

Screenshot in modalità tablet

Se stai utilizzando il tuo Chromebook in modalità tablet puoi fare uno screen semplicemente premendo i pulsanti Power e Volume Giù. Il metodo è quindi lo stesso che viene utilizzato sugli smartphone Android e ti consente di catturare la schermata in tempi davvero rapidissimi. Anche qui se esegui correttamente la procedura vedrai apparire l’anteprima nell’angolo in basso a destra del tuo display.

Per chi utilizza il pennino

Il mio Lenovo IdeaPad Flex 5 è compatibile con i pennini, detti anche stilo. Questi piccoli accessori consentono di effettuare degli screenshot in maniera rapida e precisa.

Per catturare una schermata sul tuo Chromebook utilizzando il pennino ti basta premere sulla relativa icona che trovi in basso a destra dello schermo. Dopo il click vedrai apparire alcune differenti funzionalità chiamate Strumenti per stilo. Da qui puoi scegliere velocemente se catturare un’intera pagina o solamente un’area selezionata. Una volta selezionata la cattura dell’intera schermata verrà immediatamente eseguito lo screenshot. Invece, per la funzione della schermata parziale dovrai utilizzare ancora il tuo stilo per selezionare l’area che ti interessa catturare.

Dove vengono salvati gli screenshot

Una volta fatto lo screenshot puoi andare a modificare, ritagliare ed aggiustare le immagini catturate andando ad aprirle su Esplora file, solitamente vengono salvati nella cartella Download. Da qui puoi vedere tutti i tuoi screenshot e decidere di aprirli con un doppio click oppure di modificarli premendo con due dita sul touchpad.