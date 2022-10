Come entrare e uscire dalla Recovery Mode di iPhone

La Recovery Mode di iPhone, chiamata anche Modalità di Recupero, è una funzionalità che può tornare utile in diverse occasioni poiché consente di resettare il dispositivo e di configurarlo come se fosse nuovo. Una volta resettato, potrai poi ripristinare i dati e le impostazioni utilizzando un backup effettuato prima del ripristino o scaricandole dal cloud. La Recovery Mode può essere utile se hai dimenticato il codice del tuo iPhone, se non riesci ad eseguire correttamente gli aggiornamenti e in tante altre occasioni. Dopo aver visto come entrare in Recovery Mode sugli smartphone Realme, diamo un’occhiata a come procedere su iPhone 14.

Che cos’è la Recovery Mode di iPhone?

La modalità di ripristino dell’iPhone viene utilizzata in circostanze specifiche. Ad esempio, se provi a installare un aggiornamento iOS e il tuo iPhone riscontra un problema, oppure si blocca. O ancora, se stai cercando di ripristinare il dispositivo utilizzando un backup e il procedimento non va a buon fine. La Recovery Mode ti aiuterà a resettare il telefono riportandolo alle condizioni di fabbrica per poi ripristinarlo in diverse modalità.

Quando utilizzare la Recovery Mode di iPhone su iPhone 14

I motivi più comuni per cui potresti aver bisogno di attivare la Recovery Mode sul tuo iPhone 14 sono i seguenti:

Stai eseguendo un aggiornamento del sistema operativo e il telefono si blocca in un ciclo di riavvio continuo . In questo caso, prima di attivare la Recovery Mode, controlla che la batteria non sia scarica o che non siano presenti problemi con l’aggiornamento.

. In questo caso, prima di attivare la Recovery Mode, controlla che la batteria non sia scarica o che non siano presenti problemi con l’aggiornamento. Stai eseguendo un aggiornamento del sistema operativo o ripristinando il tuo iPhone da un backup e il procedimento non va a buon fine o viene interrotto.

o viene interrotto. Stai cercando di collegare il tuo iPhone ad iTunes senza successo .

. Riesci a visualizzare solo il logo Apple senza riuscire a fare nient’altro.

Come attivare la Recovery Mode su iPhone 14

Per attivare la Recovery Mode su iPhone 14 dovrai necessariamente accedere a un Mac o a un PC. Se il tuo Mac esegue un sistema operativo macOS Catalina (10.15) o una versione successiva, dovrai aprire il Finder. Se invece stai utilizzando una versione precedente di macOS o un PC Windows, dovrai utilizzare iTunes, assicurandoti prima che sia aggiornato all’ultima versione.

Come accedere alla Recovery Mode su iPhone 8 o successivo (incluso iPhone SE 2a generazione)

Premi e rilascia il pulsante di aumento del volume .

. Premi e rilascia il pulsante di riduzione del volume .

. Tieni premuto il pulsante laterale finché non viene visualizzata la schermata della Recovery Mode.

Come procedere su iPhone 7 o iPhone 7 Plus

Tieni premuti i pulsanti superiore o laterale e di riduzione del volume .

. Tieni premuti i pulsanti finché non viene visualizzata la schermata della Recovery Mode.

Come procedere su iPhone 6s o precedente (incluso iPhone SE 1a generazione)

Tieni premuti i pulsanti Home e superiore o laterale .

. Tieni premuti i pulsanti finché non viene visualizzata la schermata della Recovery Mode.

Da qui in poi, il procedimento è lo stesso per tutti i dispositivi:

Una volta entrato in Recovery Mode individua il tuo iPhone sul Mac o sul PC .

. Quando viene visualizzata l’opzione Ripristina o Aggiorna, seleziona Aggiorna.

Come uscire dalla Recovery Mode

Per uscire dalla Recovery Mode su iPhone 14, dovrai necessariamente agire prima di eliminare i dati del tuo telefono o di ripristinarlo. Ecco i passaggi da seguire:

Scollega il tuo iPhone dal cavo USB.

il tuo iPhone dal cavo USB. Tieni premuto il pulsante Standby/Riattiva (o il pulsante laterale a seconda del modello del tuo iPhone)

(o il pulsante laterale a seconda del modello del tuo iPhone) Aspetta che il tuo iPhone si spenga, quindi rilascia il pulsante.

Una volta rilasciato il pulsante, il tuo iPhone dovrebbe riaccendersi.

Come uscire dalla Recovery Mode su iPhone 14 senza perdere i tuoi dati

Se non riesci a uscire dalla Recovery Mode e il tuo iPhone è bloccato in modalità di ripristino puoi usare l’app UltFone per ripristinare il sistema operativo. Dovrai semplicemente collegare il dispostivo a un computer con un cavetto USB ed eseguire l’app. Ti basterà un click per uscire dalLa Recovery Mode. L’app UltFone può essere utilizzata anche in altre occasioni, come per esempio quando non riesci a visualizzare altro se non il logo Apple, se non riesci a sbloccare lo schermo o se l’iPhone non funziona correttamente. Il software è stato creato per svolgere tre azioni principali, ovvero entrare e uscire dalla Recovery Mode, ripristinare il dispositivo e riparare il sistema operativo. Ecco come uscire dalla modalità di ripristino con UltFone: