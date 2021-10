Come disattivare gli annunci pop-up su Steam

Sei stanco di vedere annunci pop-up su Steam? Sappi che sei in buona compagnia. La piattaforma di gaming realizzata da Valve ha attuato un’intensa promozione del suo catalogo, sia attraverso e-mail che sui social media. Come se non bastasse, poi, a tediare i videogiocatori vi sono anche pop-up durante l’utilizzo di Steam stesso.

Normalmente questi annunci vengono visualizzati quando avvii il client per la prima volta o finisci di giocare. Sebbene la finestra si autodefinisca come dedicata a delle “notizie”, in realtà è solo una serie di annunci per preordini, vendite, fine settimana gratuiti e così via. In questo articolo ti mostreremo come disabilitare gli annunci pop-up su Steam per rendere meno fastidioso l’utilizzo della piattaforma.

Cosa sono gli annunci pop-up di Steam e come disattivarli

Potresti essere così abituato a vedere annunci pop-up che ormai non ci fai caso. A livello puramente pratico, questi annunci servono a poco, dal momento che puoi ottenere le stesse informazioni dal negozio di Steam o dalla sezione Novità nella tua libreria.

Anche se puoi fare clic su Chiudi per chiudere immediatamente la finestra, è una seccatura inutile. È veloce disabilitare permanentemente gli annunci pop-up di Steam, quindi continua a leggere.

La procedura di disattivazione è alquanto semplice:

Apri il client di Steam;

di Steam; Sul menu, clicca sulla voce Steam ;

; Qui scegli Impostazioni > Interfaccia ;

> ; Deseleziona la voce Desidero che mi vengano segnalate informazioni relative a novità o modifiche ai miei giochi, nuovi rilasci o altri presto in arrivo ;

; Conferma l’operazione cliccando su OK.

