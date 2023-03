Come convertire un JPG in PDF

Se avete bisogno di trasformare un'immagine JPG in un file PDF, ci sono molti modi per farlo e uno dei più semplici è sicuramente quello di caricare l'immagine (o le immagini) su un sito web (ce ne sono molti online, completamente gratuiti) e poi scaricare il PDF sul computer.

Proviamo a saperne un po' di più!

Come si converte un JPG in un PDF?

Se avete un computer portatile o un PC con sistema operativo Windows, forse non sapete che avete già tutto ciò che vi serve per fare questo lavoro: è infatti possibile convertire un JPG in PDF direttamente da Windows 10 o altre versioni dello stesso sistema Microsoft.

Windows dispone di una "stampante PDF" integrata e… è proprio come sembra: "stampa" qualsiasi documento, compreso un JPG, in un file PDF.

Quando si fa clic su Stampa in un'applicazione (ad esempio Microsoft Word, Photoshop o qualsiasi altro programma che abbia un'opzione di stampa), viene visualizzato un elenco di stampanti. È possibile richiamare questo menu anche premendo Ctrl + P nella maggior parte delle applicazioni, compresi i browser Web.

Se avete una stampante fisica, dovrebbe essere presente nell'elenco. Tuttavia, ne vedrete sempre anche una chiamata Microsoft Print to PDF. Scegliete questa stampante invece di una vera e propria, e il file verrà salvato come PDF sul disco rigido.

Cerchiamo di comprendere punto per punto come fare:

Aprite Esplora file di Windows (la scorciatoia è tasto Windows + E) Trovate i file JPG che volete convertire in PDF. È possibile selezionare più file facendo clic e trascinando un rettangolo intorno ad essi, oppure tenendo premuto il tasto Ctrl sulla tastiera e facendo clic su ciascuno di essi. Per funzionare, i file devono trovarsi nella stessa cartella. Scegliendo più file JPG si creerà un documento PDF a più pagine. Ora fate clic con il tasto destro del mouse su uno qualsiasi dei file selezionati e scegliete Stampa. Si aprirà così la procedura guidata di Windows per la stampa di immagini. È qui che è necessario cambiare la stampante in Microsoft Print to PDF. Se non è presente nell'elenco, installare Adobe Reader DC. È possibile utilizzare le opzioni disponibili nella procedura guidata per inserire più immagini in ogni pagina del PDF e persino cambiare il formato della pagina da A4 a un altro formato. Una volta impostate tutte le opzioni, fare clic su Stampa. Vedrete l'avanzamento della stampa proprio come se il file venisse stampato normalmente, ma alla fine apparirà una casella che vi chiederà dove volete salvare il PDF. Dovrete anche inserire un nome per il file. Fare clic sul pulsante Salva e il PDF verrà creato, pronto per essere condiviso con chiunque.

Come convertire un JPG in un PDF online

Come abbiamo già anticipato, esistono molti siti web in cui è possibile caricare i file JPG e convertirli in un PDF. Oppure, potete creare un PDF da una singola immagine.

Tutti i siti web funzionano allo stesso modo e, se non sapete proprio da quale iniziare, potete provare JPG2PDF che, peraltro, ha dei plus piuttosto interessanti: a differenza di altri siti web, per esempio, questo non ha limiti di dimensione dei file e non inserisce una filigrana sui PDF. Altre opzioni includono Eezzee e Smallpdf.

Il funzionamento è semplice:

Accedete al sito e trascinate i vostri JPG o fate clic sul pulsante Carica file. Quando i file sono stati caricati, fare clic sul pulsante "Scarica".

Probabilmente vorrete cambiare il nome del file dopo che è stato scaricato, poiché per impostazione predefinita è jpg2pdf.pdf. Il file si troverà nella cartella che avete impostato nel vostro browser web per i download, ma di solito è solo Download, che potete trovare aprendo Esplora file e facendo clic su Download nel menu di sinistra.

Insomma, come abbiamo visto convertire un JPG in un PDF online è davvero molto semplice, no?