Come cambiare sfondo su Zoom

Cambiare lo sfondo su Zoom può essere un qualcosa di molto utile per chi sta utilizzando questo tipo di servizio.

L’applicazione di cui stiamo parlando è strettamente legata allo smart working e alle lezioni online. A causa della diffusione del COVID-19, questo software è diventato, in molti contesti, essenziale. Poter agire sullo sfondo, durante l’utilizzo di Zoom, può dunque risultare un’azione interessante e, in un contesto “amichevole” anche un qualcosa di molto divertente.

Non si tratta solamente di una burla, ma potenzialmente anche di un modo per tutelare la privacy. Cambiare lo sfondo, infatti, permette di nascondere una camera da letto disordinata o comunque la propria abitazione. Se in questo periodo stai lavorando da casa o segui le tue lezioni online ti consigliamo di dare un occhio a questi nostri approfondimenti:

Cambiare lo sfondo su Zoom è utile sia per diletto che per questioni di privacy

La funzione legata al cambio di sfondo, non è particolarmente nota agli utenti di Zoom. Eppure questa opzione, permette di sostituire in maniera incredibile la tecnologia nota in ambito televisivo e cinematografico come green screen.

Di fatto dunque, è possibile sostituire ciò che è alle spalle dell’utente con un background virtuale, che lascia ampio spazio all’immaginazione e alla fantasia. L’utente può scegliere, per esempio, tra una spiaggia tropicale, uno scenario spaziale o uno sfondo dedicato alla propria serie TV preferita.

La procedura

Dopo aver scaricato l’applicazione in questione, che si tratti della versione Mac o di quella Windows, è necessario avviare la stessa e poi:

cliccare sull’ immagine del profilo

andare in Impostazioni

nella barra dei menu a sinistra, cliccare sulla scheda Sfondo virtuale (nel caso non appaia questa scheda, è necessario accedere al servizio tramite browser web e ricominciare con la procedura)

nella scheda appena aperta, selezionare uno degli sfondi disponibili di default o caricarne uno

se è disponibile la configurazione attraverso green screen, è possibile selezionare tale voce

attraverso il tasto + è possibile caricare immagini direttamente dal computer.

Cambiare lo sfondo di Zoom dall’app mobile

La procedura, per quanto concerne l’ambiente mobile, è leggermente diversa. Dopo aver aperto l’applicazione è necessario:

toccare i tre punti in basso a destra per aprire il menu Altro .

. selezionare la voce Sfondo virtuale.

selezionare uno dei background di Zoom o caricare uno personalizzato.

Trovare nuovi sfondi per Zoom è alquanto semplice, vista la popolarità di questo software. Basta infatti effettuare una semplice ricerca online per individuare centinaia e centinaia di background legati a film, serie cinematografiche, serie d’animazione e quant’altro.

Fonte tomsguide.com