Come avviare in modalità provvisoria un Mac Apple Silicon M1

I processori Apple Silicon M1 promettono di segnare un cambiamento epocale nell’ecosistema della mela.

Nel corso del novembre 2020 sono stati lanciati sul mercato i primi modelli di Mac che utilizzano questa innovazione, ovvero M1 Mac mini, M1 MacBook Pro e M1 MacBook Air. Questi innovativi dispositivi introducono tutti un nuovo sistema per l'accesso alle opzioni di ripristino e sicurezza all'avvio.

In questo articolo spiegheremo come utilizzare la nuova interfaccia di avvio e ripristino per avviare il computer in modalità provvisoria.

Apple Silicon M1 e modalità provvisoria: a cosa server

L’avvio del Mac in modalità provvisoria può aiutarti a determinare se un problema che stai riscontrando è causato dal software che si carica ogni volta che il computer si avvia.

Questa particolare funzionalità, agisce impedendo al tuo Mac di caricare elementi non di sistema ed estensioni dello stesso, eseguendo un controllo di pronto soccorso sul disco di avvio. Intervenendo in questo modo, la modalità provvisoria elimina anche alcune cache, inclusa quella del kernel, che vengono ricreate al volo.

Come avviare in modalità provvisoria su M1 Apple Silicon Mac

Per avviare la modalità provvisoria sui nuovi dispositivi Apple, agisci nel seguente modo:

Se il tuo Mac è acceso, spegnilo

accendi il Mac e continua a tenere premuto il pulsante di accensione finché non vedi la finestra delle opzioni di avvio

da qui, seleziona il tuo disco di avvio

tieni premuto il tasto Maiusc, quindi fai clic su Continua in modalità provvisoria

rilascia il tasto Maiusc

una volta che il tuo Mac è stato avviato in modalità provvisoria (vedrai “Avvio sicuro” in rosso in alto a destra), accedi utilizzando le credenziali del tuo account

se il problema che stai riscontrando si verifica ancora in modalità provvisoria o il tuo Mac si riavvia più volte e poi si spegne, reinstalla macOS oppure controlla che il software di sistema e le app di terze parti siano aggiornati.

Se il problema riscontrato non si verifica in modalità provvisoria, indica un potenziale problema con un elemento di avvio. In questi casi, prendi nota degli elementi di accesso elencati sotto il tuo account utente in Preferenze di Sistema – Utenti e gruppi. Dopo averlo fatto, rimuovili tutti utilizzando il pulsante meno (ovvero –), quindi aggiungili di nuovo e riavvia il Mac subito dopo.

Quando il problema si ripresenta, rimuovi l'ultimo elemento di accesso che hai aggiunto per arrivare alla soluzione del problema.

Fonte macrumors.com