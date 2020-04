Come aggiornare il firmware degli smartphone Cubot | Guida

In questa guida passo passo ti spiego come aggiornare il firmware degli smartphone Cubot. L’aggiornamento del firmware Android permette di fare l’update del sistema operativo all’ultima versione migliorando prestazioni, funzionalità e sicurezza.

Se hai un cellulare Cubot ti sarai sicuramente accorto che il produttore cinese non rilascia firmware update via OTA. Per qualche strano motivo gli smartphone Cubot vanno aggiornati alla vecchia maniera: tramite PC. Avere lo smartphone aggiornato all’ultima versione disponibile del firmware consente di avere a disposizione la più aggiornata versione del sistema operativo, migliori prestazioni e le patch di sicurezza aggiornate. Eseguire l’update del firmware Cubot è abbastanza semplice ma i passaggi da seguire sono parecchi e vanno seguiti in ordine preciso.

Premesse

Questa guida è valida per tutti i modelli di smartphone Cubot prodotti dal 2018 in poi e vale anche per gli ultimi modelli come Cubot X20 Pro.

Il firmware update cancella ogni dato presente all'interno dello smartphone . Assicurati di effettuare un backup di tutti i tuoi dati prima di procedere.

. Assicurati di effettuare un backup di tutti i tuoi dati prima di procedere. Scarica tool e ROM solamente da siti affidabili o dal sito ufficiale di Cubot.

Se durante la procedura riscontri qualche problema o il flash non inizia o non va a buon fine, esegui nuovamente tutti i passaggi.

Download di software e ROM

Il primo passaggio è quello di aprire la pagina ufficiale dei firmware sul sito di Cubot e procedere al download di questi due file:

ROM per il tuo smartphone

Tool per il flash della ROM

Se usi un PC con Windows 7 o Windows 8 devi scaricare anche i driver ed installarli. Se utilizzi un PC con Windows 10 non hai bisogno di scaricare alcun driver. Se usi Mac o Linux purtroppo non ci sono tool compatibili.

Una volta completato il download dei file, e l’eventuale installazione dei driver, estrai i file dagli archivi ZIP mantenendoli in due cartelle separate.

Flash della ROM su smartphone Cubot

Per installare la ROM sul tuo cellulare puoi seguire i passaggi che ti spiego qui di seguito. Tieni lo smartphone scollegato dal PC, ti indicherò nel procedimento quando collegarlo.

Apri la cartella del FlashTools, cerca l’icona FlashTools, cliccaci sopra col tasto destro ed esegui come amministratore. A questo punto ti si aprirà una schermata come la seguente, assicurati di essere all’interno della scheda Download. Nel campo Download Agent premi “choose” e scegli questo file dalla cartella del FlashTools: “SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1512.00.000>MTK_AllInOne_DA“. Nel campo Scatter-loading File premi “choose” ed inseriesci il file “MT6580_Android_scatter” che trovi all’interno della cartella dove hai estratto la ROM. Nel menu seleziona la voce Firmware Upgrade. Assicurati che il tuo smartphone NON sia collegato al PC. Premi il pulsante con la freccia verde Download. Spegni lo smartphone. Collega il telefono al PC usando il cavo USB-C che hai trovato nella confezione. A questo punto, se hai eseguito correttamente tutti i passaggi, partirà l’aggiornamento del firmware del tuo smartphone Cubot. Durante il flash della ROM la barra in basso diventerà rossa, viola e gialla, non preoccuparti ed attendi la fine del processo. Al termine della procedura riceverai un messaggio di conferma. A questo punto puoi scollegare lo smartphone, accenderlo e goderti il firmware aggiornato.

Consigli finali

Una volta completato l’aggiornamento del firmware ti ritroverai fra le mani uno smartphone formattato e riportato alle condizioni di fabbrica. Alla prima accensione dovrai riconfigurarlo e ripristinare il tuo account Google ed i tuoi backup.