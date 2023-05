20+ codici di sicurezza Android che devi conoscere

Quasi tutti gli smartphone Android rilasciati da Samsung e da altri produttori sono integrati con alcune funzioni di sicurezza avanzate. Alcune di esse sono già attivate automaticamente dal sistema operativo preinstallato, ed esistono anche codici USSD (Unstructured Supplementary Service Data) o codici segreti che consentono di accedere alle funzioni “segrete” del telefono Android, in particolare a quelle di sicurezza e protezione, senza dover passare per le impostazioni.

Ne abbiamo individuato 20+ che vi consigliamo di conoscere: potrebbero esservi molto utili!

Cosa sono i codici USSD?

Prima di cominciare questo viaggio, però, permetteteci di ricordare brevemente che i codici USSD sono codici funzione, segreti o rapidi (a seconda di come li vogliate chiamare) che consentono di accedere alle funzioni del telefono Android utilizzando combinazioni di numeri e simboli.

I codici rapidi di Android sono utilizzati dagli smartphone GSM (Global System for Mobile Communications) per comunicare con l’operatore di rete mobile. Vengono programmati in modo specifico nella carta SIM o nel numero di cellulare in modo da poter utilizzare lo smartphone Android in modo più semplice ed efficiente.

Tuttavia, alcuni codici USSD potrebbero non funzionare sempre su alcuni dispositivi. Ad esempio, i telefoni dual SIM di solito potrebbero dare qualche errore e potreste altresì avere problemi a farli funzionare con diversi operatori, regioni e applicazioni telefoniche o se il vostro dispositivo ha problemi con la scheda SIM. Tuttavia, l’unico modo per sapere se funzionano è… provarli!

Come utilizzare i codici segreti Android

Utilizzare i codici segreti USSD su un telefono Android è più semplice di quanto si pensi:

aprite l’applicazione Telefono sul vostro dispositivo Android;

digitare il codice segreto Android che si desidera utilizzare. Può iniziare con un asterisco (*) o un hash (#);

premete il pulsante “Chiama” e il codice segreto USSD Android inizierà a caricarsi. Su alcuni telefoni potrebbe non essere necessario premere il pulsante “Chiama”: il codice si attiverà automaticamente dopo aver premuto l’ultimo carattere.

Ciò premesso, ecco alcuni dei codici di sicurezza Android più utili che dovreste conoscere e utilizzare sul vostro telefono.

Visualizzare l’IMEI del telefono

Codice USSD: *#06#

Questo codice segreto consente di visualizzare il numero IMEI del telefono Android. L’IMEI (International Mobile Equipment Identity) del dispositivo è un altro identificativo unico essenziale, in quanto funge da impronta digitale dello smartphone.

Nella maggior parte dei casi, i codici IMEI sono già stampati sul retro dello smartphone. Tuttavia, è necessario rimuovere l’involucro posteriore per poterlo vedere. Se non sapete come rimuovere la parte posteriore del dispositivo o semplicemente non potete, utilizzate questo codice. Controllare le informazioni IMEI può essere utile, ad esempio, quando si acquista un telefono di seconda mano.

Controllare il livello SAR

Codice USSD: *#07#

Questo codice consente di visualizzare il livello SAR del telefono Android. Conoscere il livello SAR (Specific Absorption Rate) del dispositivo consente di conoscere l’energia elettromagnetica assorbita dal corpo durante l’utilizzo del dispositivo Android in questione.

Eseguire il test del sistema GPS

Codice USSD: *#*#1472365#*#*

Se volete verificare la potenza o l’efficienza del GPS (Global Positioning System) del vostro Android, utilizzate questo comune codice USSD.

Sapere se il GPS del vostro smartphone è attivo o meno può salvarvi in diverse situazioni impreviste, come lo smarrimento del telefono o il furto del dispositivo. Se è attivo, è possibile utilizzare il GPS per localizzare il telefono.

Eseguire un test del touchscreen

Codice USSD: *#*#2664#*#*

Proprio come il codice di prova del GPS, questo codice di sicurezza consente di verificare se il touchscreen del dispositivo funziona. È utile quando si acquista un telefono usato.

Prova Wi-Fi

Codice USSD: #*#232339#*#*

Utilizzate il codice di cui sopra per testare la funzionalità Wi-Fi del vostro telefono Android. Se c’è un problema con il servizio Wi-Fi del telefono, questo codice vi aiuterà a identificarlo.

Abilitazione della modalità di test generale

Codice USSD: *#0*#

Il modo migliore per verificare se il telefono Android funziona correttamente è accedere o attivare le funzioni della “Modalità test generale”. Una volta immesso questo codice, sarà possibile accedere a varie funzioni di test, come il sensore di aderenza, il test RGB, la sottochiave, il test dell’emulatore di codici a barre, il LED, la camma anteriore, il test del tocco e le informazioni sulla versione del dispositivo.

Abilitare la modalità di servizio

Codice USSD: *#*#197328640#*#*

Il codice serve ad eseguire diversi test sul telefono Android, attivando la modalità Ingegneria/Servizio/Test. Consente inoltre di modificare alcune impostazioni del telefono Android, come le opzioni relative alla rete.

Visualizzazione dei dati di memorizzazione del calendario

Codice USSD: *#*#225#*#*

Lo smartphone memorizza i dati del calendario, il che significa che la memoria del dispositivo contiene gli eventi salvati nel calendario digitale. Utilizzando questo codice, sarà possibile vedere a colpo d’occhio quanti compleanni e altre date importanti sono stati salvati nel calendario.

Visualizzazione di batteria, WLAN e altre informazioni sullo smartphone

Codice USSD: *#*#4636#*#*

Con questo codice è possibile visualizzare lo stato della batteria, della WLAN (Wireless Local Area Network) e altre informazioni aggiuntive sul telefono. Oltre allo stato della WLAN e della batteria, è possibile utilizzare questo codice USSD comune per sapere chi accede alle applicazioni, grazie alle statistiche di utilizzo e alle informazioni sulla rete Wi-Fi visualizzate.

Visualizza informazioni sul firmware

Codice USSD: *#*#4986*2650468#*#*

Le informazioni sul firmware offrono diversi vantaggi agli utenti Android, come ad esempio la possibilità di sapere se il firmware del dispositivo è stato modificato, il che potrebbe potenzialmente causare danni al sistema. Questo codice di sicurezza segreto vi permetterà di recuperare le informazioni chiave legate al firmware iniziale del vostro Android. Questi dettagli includono PDA (Personal Digital Assistant), data di chiamata RF (Radio Frequency), modello di smartphone, hardware e data di produzione.

Disattivare l’ID chiamante

Codice USSD: *31#

Tutti i telefoni Android sono dotati di una funzione nativa di ID chiamante. Tuttavia, in alcuni casi si può desiderare di disattivare questa funzione di identificazione e impedire che gli altri vedano che si sta chiamando. Per queste situazioni, utilizzate questo codice USSD. Se si cambia idea, riattivare la funzione di identificazione utilizzando lo stesso codice USSD.

Abilitazione dell’avviso di chiamata

Codice USSD: *43#

Utilizzate questo codice per attivare il servizio di avviso di chiamata per il vostro numero. Il servizio di avviso di chiamata informa l’utente della ricezione di un’altra chiamata quando è già impegnato in una conversazione. Per disattivare il servizio di avviso di chiamata, digitare #43#.

Controllare l’inoltro di chiamata

Codice USSD: *#67#

Questo codice USSD consente di verificare se la funzione di inoltro delle chiamate è attiva sul telefono. Se è attiva, il codice informa sul numero a cui vengono inoltrate le chiamate. È possibile ottenere questi dati anche quando la linea è occupata. Riceverete anche una notifica quando rifiutate una chiamata.

Visualizza informazioni sulla telecamera

Codice USSD: *#*#34971539#*#*

Questo codice consente di visualizzare i dettagli del firmware della telecamera del telefono, come il numero di telecamere, lo zoom massimo e la versione del firmware. Il firmware della fotocamera può influire sulla sicurezza generale del sistema. In realtà, molte campagne malevole prevedono l’accesso alle fotocamere degli smartphone. Conoscere i dettagli del firmware della fotocamera del vostro Android vi permetterà di identificare eventuali manomissioni da parte di criminali informatici.

Controllare i dettagli della memoria e del sistema

Codice USSD: *#3282*727336*#

L’uso di questo codice consente di ottenere informazioni accurate sul sistema interno e sulla memoria del dispositivo e uno dei dettagli visualizzati è il consumo regolare di dati. Se si nota un consumo insolito di dati sul dispositivo, è possibile che qualcuno stia utilizzando lo smartphone da remoto.

Visualizzazione dell’indirizzo MAC

Codice USSD: *#*#232338#*#*

Un altro modo per identificare attività dannose è sapere se l’indirizzo MAC (Media Access Control) dello smartphone è stato modificato. L’indirizzo MAC è un identificatore unico assegnato a un controller di interfaccia di rete (NIC).

È un componente essenziale necessario per i protocolli di rete, come il TCP (Transmission Control Protocol). Senza il vostro indirizzo MAC, il TCP non funziona. Questo codice segreto di sicurezza vi fornirà le informazioni sull’indirizzo MAC. Verificate se corrisponde ancora alla vostra rete. Se così non fosse, è meglio verificare la presenza di eventuali violazioni.

Visualizza le informazioni sui servizi di Google Play

Codice USSD: #*#426#*#

Questo codice consente di eseguire la diagnostica di Google Play sul telefono e di visualizzare le informazioni su Google Play Services.

Visualizza informazioni sulla rete locale

Codice USSD: *3001#12345#*

Siete interessati a conoscere le reti nella vostra zona? Questo codice vi aiuterà ad accedere alla modalità “Campo”, dove troverete informazioni sulle torri cellulari e sulle reti locali.

Scoprire il numero del centro messaggi SMS

Codice USSD: 5005*7672#

Un numero di centro messaggi corretto è importante per il vostro telefono Android per inviare o ricevere SMS in modo sicuro. È possibile conoscere il numero del centro messaggi del telefono con l’aiuto di questo codice.

Spegnimento del dispositivo

Codice USSD: *#*#7594#*#*

Se per qualche motivo non riuscite a spegnere il dispositivo nel modo consueto, questo codice segreto di sicurezza è l’opzione migliore. Una volta utilizzato, il dispositivo si spegnerà automaticamente. Quando sarete pronti a riaccenderlo, dovrete inserire il vostro codice di sicurezza, impedendo ad altri individui di accedere ai dati del vostro dispositivo. In pratica, consente di spegnere il dispositivo senza utilizzare il pulsante di accensione.

Eseguire il reset di fabbrica

Codice USSD: *#*#7780#*#*

A volte il dispositivo presenta bug e altri problemi interni che influiscono sulle prestazioni dello smartphone Android. A volte la cosa migliore da fare è eseguire un reset di fabbrica. Il reset di fabbrica cancella tutti i dati dal dispositivo Android e le applicazioni installate. Tuttavia, non avrà alcun effetto sul firmware del dispositivo. Poiché i vostri accessi e altre informazioni saranno cancellati, è necessario eseguire un backup dei dati prima di utilizzare questo codice USSD.

Reinstallare il firmware

Codice USSD: *2767*3855#

Ci sono alcuni problemi dello smartphone che possono essere risolti solo reinstallando il firmware del telefono Android. Utilizzate questo codice per cancellare completamente il dispositivo e reinstallare il firmware. Si tratta di un reset di fabbrica con gli steroidi. Anche in questo caso, create un backup dei dati prima di utilizzare questo codice.

Una volta che siete sicuri che tutti i vostri dati essenziali sono conservati al sicuro, utilizzate questo codice USSD per cancellare tutti i vostri dati, ripulendo il vostro smartphone. Utilizzate questo codice solo in caso di emergenza.