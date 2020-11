Apple Watch: come interrompere l’accensione automatica del display

La modalità Teatro di Apple Watch (modalità Cinema) impedisce allo schermo di illuminarsi ogni volta che muovi il braccio. E se volessi abilitare automaticamente questa modalità in un determinato momento? In questa guida ti spieghiamo come interrompere – in maniera automatica – l’accensione di Apple Watch.

Come interrompere automaticamente l’accensione di Apple Watch

Se non ti piace che il tuo Apple Watch si illumini quando sei al lavoro o quando ti rilassi a letto prima di andare a dormire, puoi abilitare automaticamente la modalità Cinema.

L’abilitazione della modalità Teatro può essere eseguita manualmente dal Centro di controllo sul tuo Apple Watch. Scorri verso l’alto dalla schermata iniziale dell’orologio per visualizzare il Centro di controllo. Quindi, clicca sull’icona “Teatro” (l’icona “Tragedia / Commedia”) per abilitare la modalità.

Utilizzando l’app Shortcuts, puoi risparmiarti un paio di click ogni giorno (e l’increscioso compito di dover attivare e disattivare la modalità Teatro ogni volta!).

Puoi creare un’automazione in grado di abilitare o disabilitare automaticamente la modalità Teatro in un determinato momento. Questa funzione è disponibile per Apple Watch con watchOS 7 e versioni successive. Se invece vuoi farlo utilizzando un iPhone, dovrai utilizzare iOS 14 e versioni successive.

Per creare un’automazione in grado di abilitare e disabilitare la modalità Teatro, apri l’app “Scorciatoie” sul tuo iPhone e vai alla scheda “Automazione”. Clicca sul pulsante “+”posto nell’angolo in alto a destra. Scegli l’opzione “Crea automazione personale”. Seleziona l’opzione “Ora del giorno”. Imposta l’ora in cui desideri abilitare la modalità Teatro. Se desideri che l’automazione venga eseguita ogni giorno, scegli l’opzione “Giornaliera”. Quindi, clicca sul pulsante “Avanti” nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Ecco arrivata la parte più interessante: devi creare la scorciatoia. Tocca il pulsante “Aggiungi azione”. Cerca e aggiungi l’azione “Imposta modalità Teatro” o “Imposta modalità Cinema”. Per impostazione predefinita, è selezionata l’opzione “On”. Se stai creando un’automazione per la disattivazione della modalità Cinema, tocca il pulsante “On” e scegli l’opzione “Off” dal messaggio popup. Ora clicca sul pulsante “Avanti”.

Per rendere questa automazione davvero automatica, clicca sul pulsante posto accanto a “Chiedi prima di eseguire” per disabilitare il requisito. Seleziona il pulsante “Non chiedere” dal messaggio popup. Ora clicca sul pulsante “Fine” nell’angolo in alto a destra per salvare l’automazione. Puoi ripetere questo procedura per creare un’altra automazione in grado di disabilitare la modalità Teatro. Assicurati di scegliere l’opzione “Off” dall’azione “Set Theater Mode”. Riceverai una notifica quando la scorciatoia viene attivata.

Attivare l’automazione in un momento specifico della giornata è solo una piccola parte di tutto quello che puoi fare e creare con il tuo dispositivo Apple. Tra le altre cose, puoi ad esempio cambiare automaticamente il quadrante di Apple Watch durante il giorno oppure puoi usare Alexa sul tuo dispositivo. Interessante, vero?

