Come cambiare automaticamente il quadrante di Apple Watch durante il giorno

Se utilizzi regolarmente Apple Watch con quadranti diversificati in base ai momenti della giornata, potresti essere stanco di passare da uno all’altro manualmente. E se Apple Watch lo facesse automaticamente? Ecco come cambiare automaticamente il quadrante dell’Apple Watch durante la giornata.

Apple Watch: ecco come cambiare in automatico il quadrante

In un mondo ideale, Apple Watch dovrebbe essere dotato di un’impostazione integrata per cambiare i quadranti dell’orologio in un momento specifico. Ad esempio, un quadrante dell’orologio modulare dalle 09:00 alle 18:00 e un quadrante dell’orologio Foto dalle 18:00 alle 09:00. Ebbene, questo è al momento solo un sogno ma la buona notizia è che, già da watchOS 7 , c’è la possibilità di cambiare il quadrante in un momento specifico. Tutto ciò è possibile utilizzando l’app Shortcuts Automation integrata sul tuo iPhone.

L’intero processo di configurazione può essere effettuato utilizzando la funzione Automazioni nell’app Shortcuts. Una volta impostato, puoi tranquillamente dimenticartene! Vedrai apparire solamente una notifica ogni volta che viene attivato il collegamento per la modifica del quadrante.

Per avviare il processo di configurazione, apri l’app “Scorciatoie” sul tuo iPhone e poi passa alla scheda “Automazione”. Vai alla scheda Automazione in Scorciatoie. Qui, tocca l’icona “+” nell’angolo in alto a destra dello schermo. Tocca il pulsante Più dalla scheda Automazione. Seleziona l’opzione “Automazione personale”. Tocca Crea automazione personale. Dalla sezione “Nuova automazione”, scegli l’opzione “Ora del giorno”. Qui, seleziona l’opzione “Ora del giorno” e inserisci l’ora in cui desideri cambiare il quadrante. Nella sezione “Ripeti”, assicurati che sia selezionata l’opzione “Ogni giorno”. Quindi, clicca sul pulsante “Avanti”.

Ora occupiamoci della configurazione della parte di scelta rapida dell’automazione. Qui, tocca il pulsante “Aggiungi azione”. Dalla barra di ricerca, cerca e seleziona l’azione “Imposta quadrante”. Scegli Imposta azione quadrante dell’orologio. Ora, dalla scheda “Azioni”, tocca il pulsante “Quadrante”. Vedrai un elenco di tutti i tuoi quadranti. Scegli il quadrante a cui desideri passare.

Il collegamento è ora pronto. Tocca il pulsante “Avanti”.

Le automazioni nell’app Shortcuts in realtà non si attivano in maniera automatica per impostazione predefinita. Esse devono essere attivate ​​da una notifica. Per fortuna, puoi disabilitare questa funzione. Tocca il pulsante accanto all’opzione ” Chiedi prima di eseguire”. Dal messaggio popup, scegli l’opzione “Non chiedere”. La tua automazione verrà eseguita automaticamente in background e vedrai solo una notifica che il collegamento è stato eseguito. Tocca il pulsante “Fine” dall’alto per salvare l’automazione.

La tua automazione è ora creata, verrà attivata all’ora designata e il quadrante dell’orologio cambierà. Riceverai una notifica di scorciatoie sul tuo iPhone e Apple Watch. Puoi ripetere questo processo per creare più automazioni e per impostare diversi quadranti in momenti differenti della giornata.

Fonte HowToGeek