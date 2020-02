Come usare Alexa su Apple Watch

Usare Alexa su Apple Watch è tutt’altro che un’utopia. Nonostante lo smartwatch Apple non abbia ancora ufficialmente un’applicazione che si occupa della compatibilità con l’assistente virtuale di Amazon, vi è comunque la possibilità di effettuare un collegamento.

Di fatto, è possibile scaricare l’app Apple Watch dall’App Store, per poi abbandonare Siri e sostituirla direttamente con Alexa. Questo passaggio inoltre, è più semplice di quanto si possa credere. Questo tipo di soluzione funziona con praticamente tutti i modelli più recenti di Apple Watch.

Di seguito, elencheremo tutti i passaggi per compiere questo passaggio.

Alexa su Apple Watch: come sostituire Siri

Come già accennato, non esiste una via ufficiale per connettere Alexa all’Apple Watch, ma il download dell’app di terze parti Voice in a Can offre una soluzione alternativa più che valida.

L’applicazione in questione costa appena 1,99 dollari sull’App Store ed è in grado di lavorare in maniera efficace sia su Apple Watch che su iPhone o iPad. Per ovvie ragioni però, ci concentreremo proprio sull’utilizzo del software per quanto concerne Apple Watch. Nota bene: Voice in a Can funziona se lo smartwatch è connesso al Wi-Fi o comunque può fruire di un piano per il traffico dati mobile.

Una volta che l’app è installata sul dispositivo è necessario semplicemente sincronizzare il proprio account Amazon Alexa con l’Apple Watch e toccare l’icona all’interno dell’app per poter fruire dell’assistente.

Come utilizzare l’assistente virtuale

Una volta attivato l’assistente è possibile utilizzarlo come da prassi. Si possono chiedere informazioni sul meteo, indicazioni stradali e qualunque altro tipo di nozione. Risulta possibile, per esempio, accendere o spegnere le luci di casa, così come regolare il termostato o chiudere la porta di casa.

Sotto questo punto di vista, è impressionante come Alexa si adatti perfettamente al dispositivo Apple, quasi come se fosse un software nativo. Tuttavia, ci sono alcuni inevitabili limiti. Per esempio, non è possibile fare annunci, chiamate o ascoltare musica.

Quando sarà disponibile il supporto ufficiale per Alexa?

La risposta a questa domanda non è semplice, perché di fatto non si hanno notizie o rumors a riguardo.

Allo stato attuale delle cose, questo evento sembra improbabile. Considerando che gli assistenti intelligenti di Apple e Amazon sono tecnicamente rivali infatti, questo “matrimonio” sembra non così semplice. In ogni caso, non sono mancati in passato eccezioni in condizioni simili. Un esempio recente è stato quando Apple Music ha trovato supporto sugli smartphone Android.

L’attuale soluzione è un po’ lenta e macchinosa in fase di funzionamento, anche se la spinta degli utenti potrebbe spingere gli sviluppatori per trovare una soluzione migliore. Al momento, non resta altra scelta che adattarsi.

Fonte wareable.com