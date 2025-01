Aggiornamento di Kodi Omega 21.2: queste le novità e come procedere

La Kodi Foundation ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento per il noto player multimediale open source, portando il software alla versione Omega 21.2. Questo aggiornamento, giunto cinque mesi dopo la precedente versione 21.1, introduce principalmente correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni, mentre il team lavora già sulla prossima versione, Kodi 22 Piers, prevista per i prossimi mesi.

Le principali novità dell’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento di Kodi include importanti novità nella gestione della libreria multimediale, miglioramenti al supporto video e correzioni di problemi preesistenti. Tra i cambiamenti più significativi c’è una semplificazione nella modalità di gestione delle cartelle relative agli attori. Infatti, il problema che impediva il caricamento delle immagini nella cartella dedicata agli attori è stato finalmente risolto. Adesso, tutte le informazioni sugli attori vengono salvate nella nuova cartella "\TV Show.actors", eliminando la vecchia struttura. Questo snellisce notevolmente il processo di scansione dei film, portando le prestazioni al livello della versione 20 "Nexus".

L’implementazione del supporto FFmpeg 6 e la conversione del profilo Dolby Vision rappresentano ulteriori miglioramenti. Inoltre, il passthrough HDR e la mappatura dei toni HDR-to-SDR sono stati ottimizzati su alcune piattaforme hardware specifiche, migliorando l’esperienza di visione su sistemi che utilizzano GL/GLES. Anche i menu di riproduzione di Blu-Ray sono stati resi più affidabili grazie allo sviluppo di diverse patch che migliorano il caricamento delle informazioni. Il software ha inoltre migliorato la gestione dei metadati HDR, garantendo una visualizzazione corretta delle informazioni su questo tipo di contenuti.

Per gli utenti che si avvalgono del PVR per registrare programmi, varie problematiche come le ricerche EPG e i punti di ripresa per le registrazioni sono stati finalmente risolti. Gli utenti Android potranno notare anche una maggiore stabilità nella riproduzione dei video dopo una pausa, unitamente a un supporto migliorato per i joystick. Infine, per gli utenti Windows, l’aggiornamento include patch specifiche per correggere errori di HDR su Windows 11 24H2 in particolari condizioni.

Note di rilascio dettagliate

L'elenco delle correzioni e delle novità di Kodi Omega 21.2 è piuttosto ampio. Tra le migliorie più significative vi sono:

Gestione della libreria e file : Risolto il bug che ignorava le immagini nella cartella "\season.actors", con conseguente eliminazione di tale cartella in favore di "\TV Show.actors".

: Risolto il bug che ignorava le immagini nella cartella "\season.actors", con conseguente eliminazione di tale cartella in favore di "\TV Show.actors". Ripristino delle prestazioni : Le prestazioni di aggiunta di film sono state riportate ai livelli di Kodi 20 , facilitando la scansione della libreria.

: Le prestazioni di aggiunta di film sono state riportate ai livelli di , facilitando la scansione della libreria. Supporto video migliorato : Ottimizzato il passthrough HDR e la mappatura dei toni.

: Ottimizzato il e la mappatura dei toni. Funzionamento dei menu Blu-Ray : Corrette le voci di menu non visualizzate correttamente a causa di problematiche di sincronizzazione.

: Corrette le voci di menu non visualizzate correttamente a causa di problematiche di sincronizzazione. Stabilità per utenti Android e Windows: Maggiore stabilità nella riproduzione di media e risoluzione di vari crash connessi all’interfaccia grafica e ai sistemi operativi.

Come procedere con l’aggiornamento

Per chi già utilizza Kodi Omega 21.1, l’aggiornamento alla versione 21.2 si svolge in modo semplice e diretto, senza particolari problematiche. Gli utenti Android dovranno attendere che l’aggiornamento venga distribuito in maniera graduale, ma è possibile anche scaricare direttamente il file apk dal sito ufficiale di Kodi.

Per gli utenti Windows, l’aggiornamento arriverà sull Microsoft Store, tuttavia è possibile procedere al download manuale tramite il sito ufficiale. È importante notare che, a causa degli aggiornamenti ai componenti aggiuntivi binari, potrebbero verificarsi arresti anomali. In tal caso, si consiglia di installare il runtime di Visual C++ incluso nel pacchetto di installazione 21.2 o, se si desidera mantenere la versione 21.1, di aggiornare solamente il runtime di Visual C++ in modo separato.

Con queste nuove implementazioni e correzioni, Kodi continua a confermare il suo ruolo di player multimediale di riferimento per gli utenti di tutto il mondo.