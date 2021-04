Se sei nel bel mezzo di una corsa intensa o di una sessione di yoga rilassante probabilmente non vuoi che il tuo telefono squilli interrompendo la tua attività. Ora i possessori di Apple Watch possono automaticamente attivare la funzione Non disturbare durante gli allenamenti in modo da silenziare le notifiche. Ma non è finita qui: una volta terminato l’allenamento la funzione Non disturbare su Apple Watch si disattiverà in automatico ripristinando sul dispositivo la modalità che era attiva in precedenza.

Questa è senza dubbio una funzionalità davvero utile se vuoi avere la massima tranquillità e concentrazione durante le tue attività senza essere disturbato da notifiche o chiamate. In questa guida, quindi, ti spieghiamo come puoi attivare Non disturbare durante gli allenamenti su Apple Watch.

Perché utilizzarla e funzioni secondarie

Non disturbare è una delle (molte) modalità che puoi attivare nel tuo Apple Watch in modo da silenziare automaticamente le chiamate e gli avvisi sull’orologio quando inizi un allenamento. Tuttavia, questa funzionalità ha delle caratteristiche davvero utili che non tutti conoscono:

Può essere configurata in modo che quando lo attivi sul tuo Apple Watch, si attivi anche sul tuo iPhone (e viceversa). L’utente può fare in modo che i contatti preferiti e le telefonate ripetute ignorino la modalità Non disturbare.

È possibile mettere Apple Watch o iPhone in modalità Non disturbare in qualsiasi momento utilizzando il Centro di controllo. Per accedervi sull’orologio dovrai scorrere verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo, mentre per accedervi sul tuo iPhone devi scorrere verso il basso dall’icona della batteria in alto a destra dello schermo. In entrambi i casi, una volta aperto il Centro di Controllo tocca l’icona con la “Luna” per attivare la funzione Non disturbare. A questo punto scegli un’opzione: “Attivo per un’ora”, “Attivo fino a stasera” o “Attivo fino a quando vado via” oppure “Attivo fino alla fine dell’evento”.



Come attivare automaticamente la modalità Non disturbare durante gli allenamenti

Puoi anche far sì che la funzione Non disturbare si attivi automaticamente ogni volta che inizi un allenamento tramite l’app Allenamenti presente sul tuo Apple Watch o in qualsiasi altra app che utilizzi per monitorare le tue attività, come Strava, Intervals Pro, ma anche con gli allenamenti Apple Fitness +. Ecco come fare:

Apri l’app Watch sul tuo iPhone e vai su Generali > Non disturbare. Attiva l’opzione “Allenamento Non disturbare”. Se vuoi che il tuo iPhone vada in modalità Non disturbare quando lo fa l’orologio, assicurati che anche l’opzione “Duplica iPhone” sia attivata.

Ora, ogni volta che inizi un allenamento si attiverà in automatico la funzione Non disturbare sia su Apple Watch che su iPhone. Quando finisci un allenamento, invece, la funzione si disattiverà così l’orologio e l’iPhone torneranno alla modalità in cui si trovavano prima.

Se lo desideri, puoi anche disattivare la modalità Non disturbare manualmente dal Centro di controllo. Se stai aspettando una telefonata o un messaggio di testo importanti non devi preoccuparti di poterli perdere. Una volta iniziata l’attività puoi disattivare la funzione Non disturbare premendo l’icona della Luna presente nel Centro di Controllo così riceverai le notifiche direttamente nell’Apple Watch.

Apple dà la possibilità di scegliere di volta volta se eseguire la propria attività sportiva senza distrazioni oppure se si desidera ammettere le notifiche: tutto è a discrezione dell’utente!

Fonte How To Geek